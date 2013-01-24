  • Бесплатная доставка и возврат

  • Официальная гарантия

  • Возврат в течении 30 дней

  • Приобретайте напрямую у Philips

Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Получите необходимую поддержку
    Ищете конкретное решение для вашего продукта?
    найдите нужную модель здесь

    Не получается приготовить картофель фри в аэрогриле

    Если у вас не получается приготовить картофель фри в аэрогриле Philips, попробуйте следующее решение. Следуйте советам ниже, чтобы самостоятельно решить проблему.

     

    При приготовлении картофеля фри в домашних условиях необходимо учитывать следующее.

    • Выбирайте тип картофеля, который подходит для приготовления картофеля фри
    • Для равномерной обжарки готовьте картофель фри порциями по 500 граммов
    • Для равномерной обжарки заполняйте корзину аэрогриля Philips наполовину от максимальной емкости
    • Чем крупнее нарезан картофель, тем менее хрустящей будет корочка
    • Встряхните корзину прибора 2–3 раза в процессе приготовления

    Приготовление домашнего картофеля фри в аэрогриле Philips

    В аэрогриле Philips используется технология Rapid Air, благодаря которой процесс обжарки протекает иначе, чем в обычной фритюрнице. Для приготовления картофеля фри в домашних условиях с помощью аэрогриля Philips следуйте инструкциям ниже:

    1. Очистите картофель и нарежьте его на длинные ломтики.

    2. Замочите картофельные ломтики в воде минимум на 30 минут, затем выньте и высушите их при помощи кухонной салфетки.

    3. Налейте половину столовой ложки оливкового масла в чашу. Положите ломтики в чашу и перемешивайте, пока они не покроются маслом.

    4. Выньте ломтики из чаши пальцами или при помощи кухонного прибора так, чтобы масло осталось в чаше. Положите ломтики в корзину аэрогриля Philips.

    5. Обжаривайте порцию ломтиков картофеля весом 300–800 г при 180 °C в течение 18–25 минут. Встряхните корзину 2–3 раза в процессе приготовления.

    Другие проблемы

    Проблемы с температурой (1)
    Приложения (2)
    Высокое качество (1)
    Шум (1)
    Уведомления об ошибке (1)
    Дисплей (1)

    Оплата

    Мы принимаем следующие способы оплаты
    • Оплата при получении товара

    Быстрые ссылки

    Часто задаваемые вопросы
    Условия и положения
    Поиск заказа
    О Philips