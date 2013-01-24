Аэрогриль Philips не включается.
Если аэрогриль Philips не включается, ознакомьтесь с приведенными ниже рекомендациями для самостоятельного решения проблемы.
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Не удается задать время приготовления либо требуется слишком быстрое приготовление (аналоговый аэрогриль)
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- Выберите необходимое время приготовления на аналоговом таймере.
- Если желаемое время приготовления составляет менее 10 минут, выберите на таймере около 15 минут, после чего поверните его до необходимого времени приготовления.
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Выдвижной ящик не полностью закрыт
- Убедитесь, что выдвижной ящик полностью закрыт. Если он закрыт не полностью, переключатель активации противня не будет отключен, и устройство не начнет нагреваться.
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К одной розетке электросети подключено слишком много приборов
- Если к одной розетке электросети подключено слишком много приборов, аэрогриль Philips может не работать. Отключите остальные приборы или подключите аэрогриль к другой розетке.
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Штекер неправильно вставлен в розетку электросети
- Убедитесь, что сетевая вилка аэрогриля вставлена в розетку электросети правильно. На аналоговых устройствах таймер может отсчитывать время при том, что устройство не начало нагреваться. В таком случае убедитесь, что штекер аэрогриля должным образом вставлен в розетку.
Если представленные выше решения не помогли вам решить проблему, обратитесь в центр поддержки потребителей для получения дальнейшей помощи.