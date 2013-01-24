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Если эспрессо-кофемашина Philips/Saeco издает громкий или необычный шум, вы можете найти возможные причины и способы устранения проблемы ниже.
Очень важно, чтобы резервуар для воды был должным образом установлен в кофемашину. Если он установлен некорректно, он может всасывать воздух вместо воды.
При попадании воздуха машина издает громкий звук, и вода перестает поступать в устройство из резервуара для воды. Для решения проблемы выполните следующие действия.
Если вы используете фильтр для воды AquaClean, выполните следующие дополнительные действия, чтобы убедиться, что фильтр готов к работе и установлен должным образом.
Примечание. Если фильтр для воды AquaClean использовался на протяжении более 3 месяцев, замените его, так как фильтр может быть засорен.
Шум от кофемашины при приготовлении кофе является нормальным явлением. Однако если кофемашина издает необычный шум, рекомендуется очистить варочную группу и смазать ее.
Важно еженедельно промывать варочную группу эспрессо-кофемашины Philips/Saeco. Следуйте представленным ниже инструкциям или посмотрите видеоинструкцию:
Если эти решения не помогли устранить проблему, свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи.