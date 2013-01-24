При попадании воздуха машина издает громкий звук, и вода перестает поступать в устройство из резервуара для воды. Для решения проблемы выполните следующие действия.

ВЫКЛЮЧИТЕ кофемашину. Опустошите резервуар для воды и извлеките фильтр AquaClean (или любой другой фильтр для воды). Наполните резервуар водой и установите его обратно в кофемашину. Снова включите кофемашину. После нагрева кофемашины запустите подачу 2–3 чашек горячей воды.

Если вы используете фильтр для воды AquaClean, выполните следующие дополнительные действия, чтобы убедиться, что фильтр готов к работе и установлен должным образом.

Потрясите фильтр для воды AquaClean в течение 5 секунд. Поместите фильтр в перевернутом положении в контейнер/емкость с водой и подождите, пока из него полностью не выйдет воздух. Поместите фильтр обратно в резервуар для воды и заполните резервуар водой. Перезапустите кофемашину, выключив ее и включив повторно. Выберите подачу горячей воды и наберите 2–3 порций горячей воды.

Примечание. Если фильтр для воды AquaClean использовался на протяжении более 3 месяцев, замените его, так как фильтр может быть засорен.