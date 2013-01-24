Из эспрессо-кофемашины Philips/Saeco не поступает кофе

Существует несколько причин, почему кофе может не поступать из эспрессо-кофемашины Philips/Saeco. Ниже вы найдете решения, которые помогут вам самостоятельно решить проблему.

Примечание. При первом использовании кофемашины в течение первого приготовления кофе из нее поступает всего несколько капель кофе. Приготовьте еще несколько чашек кофе, чтобы оптимизировать процесс помола.