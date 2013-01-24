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Существует несколько причин, почему кофе может не поступать из эспрессо-кофемашины Philips/Saeco. Ниже вы найдете решения, которые помогут вам самостоятельно решить проблему.
Примечание. При первом использовании кофемашины в течение первого приготовления кофе из нее поступает всего несколько капель кофе. Приготовьте еще несколько чашек кофе, чтобы оптимизировать процесс помола.
При попадании воздуха машина издает громкий жужжащий звук, и вода перестает поступать в устройство из резервуара для воды. Для решения проблемы выполните следующие действия.
Если вы используете фильтр для воды AquaClean, выполните следующие дополнительные действия, чтобы убедиться, что фильтр готов к работе и установлен должным образом.
Примечание. Если фильтр для воды AquaClean использовался на протяжении более 3 месяцев, замените его, так как фильтр может быть засорен.
Кофе может не подаваться из кофемашины из-за засора или грязи в варочной группе. Варочную группу необходимо мыть еженедельно. Следуйте представленным ниже инструкциям или посмотрите видеоинструкцию:
Примечание. Для тщательной очистки варочной группы рекомендуется использовать таблетки для удаления кофейного масляного налета Philips (CA6704).
Если кофе не подается, возможно, засорился носик подачи кофе. Для очистки можно использовать средство для очистки труб или иголку — это поможет избавиться от загрязнения.
При использовании функции приготовления предварительно молотого кофе для приготовления кофе необходимо включить кофемашину и подготовить ее к использованию, прежде чем добавлять предварительно молотый кофе в соответствующее отделение.
Порция молотого кофе — 1 ложка (в комплекте); засыпать кофе необходимо в отделение с крышкой на верхней панели устройства. Слишком большая порция молотого кофе приведет к переполнению варочной группы и прерыванию процесса приготовления кофе. Молотый кофе будет выброшен из варочной группы, а порция кофе не будет приготовлена.
Когда в последний раз вы проводили очистку эспрессо-кофемашины от накипи? На всех кофемашинах предусмотрен специальный индикатор очистки от накипи. Рекомендуется проводить очистку от накипи, как только на кофемашине появляется соответствующее уведомление. Если не выполнять очистку на накипи, образование накипи внутри кофемашины может стать причиной неисправности устройства.
Инструкции по очистке кофемашины от накипи см. в руководстве по эксплуатации или здесь.
Если засорилось отделение для предварительно молотого кофе, подача кофе невозможна. Для устранения этой неполадки выполните следующие действия или следуйте видеоинструкции:
Если эти решения не помогли устранить проблему, свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи.