  • Внимание! По техническим причинам: заказы, оформленные после 14:00 25 июня, будут отправлены c 5 июля 2021.

Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Получите необходимую поддержку
    Ищете конкретное решение для вашего продукта?
    найдите нужную модель здесь

    Молотый кофе под варочной группой кофемашины Saeco

    Если внутри или под варочной группой эспрессо-кофемашины Philips/Saeco вы нашли молотый кофе, ознакомьтесь с решениями ниже или посмотрите обучающий видеоролик.

    Play Pause

    Смазка варочной группы

    Если варочная группа и ее детали недостаточно смазаны, под варочной группой или вокруг нее может скапливаться молотый кофе. Следуйте инструкциям по смазке деталей варочной группы:

    1. Выключите эспрессо-кофемашину и подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд).
    2. Извлеките варочную группу из кофемашины и промойте ее чистой теплой водой. Позвольте ей высохнуть.
    3. Нанесите тонкий слой смазки на поршень варочной группы.
    4. Нанесите тонкий слой смазки вокруг стержня в нижней части варочной группы.
    5. Нанесите тонкий слой смазки на планки с обеих сторон.

    Примечание. Для смазывания варочной группы используйте смазку Philips/Saeco HD5061. Ее можно приобрести в нашем интернет-магазине здесь.

    Смазывание варочной группы эспрессо-кофемашины Philips

    Варочная группа загрязнена

    Из-за мелкого помола внутри кофемашины и под варочной группой может присутствовать некоторое количество просыпавшегося молотого кофе; это нормальное явление. Рекомендуется промывать варочную группу эспрессо-кофемашины Philips/Saeco и очищать ее внутреннюю часть еженедельно.

    Для очистки следуйте представленным ниже инструкциям или посмотрите видеоинструкцию:

    1. Выключите кофемашину и подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд).
    2. Откройте сервисную дверцу и извлеките варочную группу. Для этого нажмите и удерживайте кнопку PUSH, расположенную справа, одновременно с этим извлекая варочную группу на себя.
    3. Тщательно промойте варочную группу теплой водой и дайте ей высохнуть, а затем установите назад в кофемашину.

    Если эти решения не помогли решить проблему, свяжитесь с нами для дальнейшей помощи.

    Play Pause
    Другие похожие проблемы

    Другие вопросы

    Кофемолка (1)
    Уведомления об ошибке (1)

    Оплата

    Мы принимаем следующие способы оплаты
    • Оплата при получении товара

    Быстрые ссылки

    Часто задаваемые вопросы
    Условия и положения
    Поиск заказа
    О Philips