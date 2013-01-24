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Если внутри или под варочной группой эспрессо-кофемашины Philips/Saeco вы нашли молотый кофе, ознакомьтесь с решениями ниже или посмотрите обучающий видеоролик.
Если варочная группа и ее детали недостаточно смазаны, под варочной группой или вокруг нее может скапливаться молотый кофе. Следуйте инструкциям по смазке деталей варочной группы:
Примечание. Для смазывания варочной группы используйте смазку Philips/Saeco HD5061. Ее можно приобрести в нашем интернет-магазине здесь.
Из-за мелкого помола внутри кофемашины и под варочной группой может присутствовать некоторое количество просыпавшегося молотого кофе; это нормальное явление. Рекомендуется промывать варочную группу эспрессо-кофемашины Philips/Saeco и очищать ее внутреннюю часть еженедельно.
Для очистки следуйте представленным ниже инструкциям или посмотрите видеоинструкцию:
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