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Кофе в эспрессо-кофемашине Philips/Saeco может получаться водянистым по нескольким причинам. Ознакомьтесь с возможными причинами и решениями ниже.
При первом использовании эспрессо-кофемашины, как правило, первый приготовленный кофе получается водянистым, так как параметры системы еще не отрегулированы.
Попробуйте приготовить еще несколько чашек кофе, чтобы оптимизировать процесс помола.
Важно промывать варочную группу еженедельно, так как загрязненный фильтр варочной группы может привести к неравномерности потока воды и повлиять на вкус кофе. Для очистки следуйте представленным ниже инструкциям или посмотрите видеоинструкцию:
В некоторых случаях при настройке более мелкого помола жернова располагаются слишком близко друг к другу. Это может привести к очень мелкому помолу и невозможности впитывания воды.
Для устранения этой проблемы просто установите более крупный помол, повернув ручку внутри контейнера для кофейных зерен на более число или больший размер кофейных зерен.
Настройки крепости, объема и степени помола — это настройки кофемашины, которые могут повлиять на крепость кофе. Мы рекомендуем поэкспериментировать с этими настройками.
Для увеличения крепости можно, например, выбрать максимальную крепость, средний объем чашки, а также установить более мелкий помол кофе.
Откройте крышку отделения для предварительно помолотого кофе и проверьте, что крышка не засорилась молотым кофе. В этом случае вы можете очистить эту область, выполнив следующие действия:
Если эти решения не помогли устранить проблему, свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи.