  • Внимание! По техническим причинам: заказы, оформленные после 14:00 25 июня, будут отправлены c 5 июля 2021.

Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Получите необходимую поддержку
    Ищете конкретное решение для вашего продукта?
    найдите нужную модель здесь

    Кофемашина Saeco: быстро заполняется поддон для капель

    Если поддон для капель кофемашины Philips/Saeco быстро наполняется водой, ниже вы узнаете, почему это происходит и как это предотвратить.

    Поддон для капель быстро заполняется водой при автоматической промывке

    Даже если при промывке будет попадать в подставленную емкость через носик для подачи кофе, эта вода все равно будет попадать в поддон для капель. Это связано с тем, что кофемашина сливает промывочную воду в поддон для капель при автоматической промывке для управления промывкой внутренних систем и обеспечения оптимальной производительности устройства. Автоматическая промывка выполняется при перезагрузке кофемашины после приготовления напитка или после использования капучинатора.

    Эта промывочная вода может создать ощущение, что в поддоне для капель всегда остается некоторое количество воды или что он заполняется быстрее, чем должен. Однако это не является следствием наличия протечки в кофемашине.

    Во избежание этого опустошайте его ежедневно или после того как загорается красный индикатор.

    Примечание. Если поддон для капель заполняется водой после приготовления 2 чашек кофе или за ночь (без использования кофемашины), советует вам связаться с нами для получения дальнейшей помощи.

    Другие похожие проблемы

    Другие вопросы

    Кофемолка (1)
    Уведомления об ошибке (1)

    Оплата

    Мы принимаем следующие способы оплаты
    • Оплата при получении товара

    Быстрые ссылки

    Часто задаваемые вопросы
    Условия и положения
    Поиск заказа
    О Philips