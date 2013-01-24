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Если поддон для капель кофемашины Philips/Saeco быстро наполняется водой, ниже вы узнаете, почему это происходит и как это предотвратить.
Даже если при промывке будет попадать в подставленную емкость через носик для подачи кофе, эта вода все равно будет попадать в поддон для капель. Это связано с тем, что кофемашина сливает промывочную воду в поддон для капель при автоматической промывке для управления промывкой внутренних систем и обеспечения оптимальной производительности устройства. Автоматическая промывка выполняется при перезагрузке кофемашины после приготовления напитка или после использования капучинатора.
Эта промывочная вода может создать ощущение, что в поддоне для капель всегда остается некоторое количество воды или что он заполняется быстрее, чем должен. Однако это не является следствием наличия протечки в кофемашине.
Во избежание этого опустошайте его ежедневно или после того как загорается красный индикатор.
Примечание. Если поддон для капель заполняется водой после приготовления 2 чашек кофе или за ночь (без использования кофемашины), советует вам связаться с нами для получения дальнейшей помощи.