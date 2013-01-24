Из резервуара для воды Philips/Saeco не поступает вода

Если из резервуара для воды эспрессо-кофемашины Philips/Saeco не поступает вода, это связано с тем, что в кофемашину попал воздух, и подача воды невозможна. Ниже вы найдете возможные причины и решения этой проблемы.