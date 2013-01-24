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    Из резервуара для воды Philips/Saeco не поступает вода

    Если из резервуара для воды эспрессо-кофемашины Philips/Saeco не поступает вода, это связано с тем, что в кофемашину попал воздух, и подача воды невозможна. Ниже вы найдете возможные причины и решения этой проблемы.

    Резервуар для воды вставлен не полностью

    Возможно, резервуар для воды неправильно установлен в кофемашину, и забор воды не осуществляется должным образом.

    • Если ваша эспрессо-кофемашина оснащена резервуаром для воды на передней панели, убедитесь, что он задвинут максимально глубоко.
    • Если ваша эспрессо-кофемашина оснащена резервуаром для воды с верхним расположением, убедитесь, что вокруг резервуара нет грязи, частиц или кофейных зерен.

    Удалите попавший в кофемашину воздух

    Чтобы убрать воздух из кофемашины, выполните следующие действия.

    1. ВЫКЛЮЧИТЕ кофемашину.
    2. Опустошите резервуар для воды и извлеките фильтр AquaClean (или любой другой фильтр для воды).
    3. Наполните резервуар водой и установите его обратно в кофемашину.
    4. Снова включите кофемашину. После нагрева кофемашины запустите подачу 2–3 чашек горячей воды.

    Если вы используете фильтр для воды AquaClean, выполните следующие дополнительные действия, чтобы убедиться, что фильтр готов к работе и установлен должным образом.

    1. Потрясите фильтр для воды AquaClean в течение 5 секунд.
    2. Поместите фильтр в перевернутом положении в контейнер/емкость с водой и подождите, пока из него полностью не выйдет воздух.
    3. Поместите фильтр обратно в резервуар для воды и заполните резервуар водой.
    4. Перезапустите кофемашину, выключив ее и включив повторно.
    5. Выберите подачу горячей воды и наберите 2–3 порций горячей воды.

    Примечание. Если фильтр для воды AquaClean использовался на протяжении более 3 месяцев, замените его, так как фильтр может быть засорен.

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    Засорился носик подачи горячей воды (для кофемашин с панарелло/классическим капучинатором)

    Если носик для подачи горячей воды засорился, снимите внешнюю часть панарелло/классического капучинатора и проверьте, не засорился ли носик накипью (белые частицы внутри или вокруг носика).

    При наличии накипи удалите ее с помощью средства для удаления накипи.

    Если эти решения не помогли устранить проблему, свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи.

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