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Хотите изменить стандартную порцию кофе на эспрессо-кофемашине? Объем порции можно запрограммировать с помощью функции памяти.
С помощью функции памяти можно изменить стандартный объем порции кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению и сохранению новой порции эспрессо. Если же вы хотите изменить параметры приготовления эспрессо лунго, обычного кофе или café crema, нажмите и удерживайте кнопку нужного напитка.
Инструкции
С помощью функции памяти можно изменить стандартную порцию кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению и сохранению новой порции капучино. Чтобы отрегулировать объем латте маккиато, нажмите и удерживайте кнопку приготовления латте маккиато.
Инструкции
С помощью функции памяти эспрессо-кофемашины Saeco PicoBaristo можно изменить стандартную порцию кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению стандартной порции.
С помощью функции памяти эспрессо-кофемашины Saeco Incanto можно изменить стандартную порцию кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению стандартной порции.
С помощью функции памяти эспрессо-кофемашины Philips 4000/3100 можно изменить стандартную порцию кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению стандартной порции.
С помощью функции памяти эспрессо-кофемашины Philips 3000 можно изменить стандартную порцию кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению стандартной порции.
С помощью функции памяти эспрессо-кофемашины Philips 2100/2000 можно изменить стандартную порцию кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению стандартной порции.