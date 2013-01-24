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    Как изменить объем кофе на эспрессо-кофемашине Saeco

    Хотите изменить стандартную порцию кофе на эспрессо-кофемашине? Объем порции можно запрограммировать с помощью функции памяти.

    Изменение объема эспрессо и обычного кофе

    С помощью функции памяти можно изменить стандартный объем порции кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению и сохранению новой порции эспрессо. Если же вы хотите изменить параметры приготовления эспрессо лунго, обычного кофе или café crema, нажмите и удерживайте кнопку нужного напитка.

    Инструкции

    1. Нажмите и удерживайте кнопку нужного напитка, пока на дисплее не появится значок памяти.
    2. Эспрессо-кофемашина выполнит программирование и начнет приготовление кофе.
    3. Когда будет приготовлено желаемое количество кофе, нажмите кнопку OK, чтобы остановить приготовление.
    4. Теперь эспрессо-кофемашина будет готовить именно такое количество кофе.

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    Изменение объема капучино и латте маккиато

    С помощью функции памяти можно изменить стандартную порцию кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению и сохранению новой порции капучино. Чтобы отрегулировать объем латте маккиато, нажмите и удерживайте кнопку приготовления латте маккиато.

    Инструкции

    1. Убедитесь, что установлен кувшин для молока и в нем достаточно молока.
    2. Нажмите и удерживайте кнопку приготовления капучино или латте маккиато, пока на дисплее не появится значок памяти.
    3. Эспрессо-кофемашина выполнит программирование и начнет приготовление молочной пены.
    4. Когда будет приготовлено желаемое количество молочной пены, нажмите кнопку OK, чтобы остановить приготовление. После этого эспрессо-кофемашина начнет приготовление напитка.
    5. Когда будет приготовлено желаемое количество кофе, нажмите кнопку OK, чтобы остановить приготовление.
    6. Теперь эспрессо-кофемашина будет готовить именно такое количество кофе.

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    Изменение объема кофе на эспрессо-кофемашине Saeco PicoBaristo

    С помощью функции памяти эспрессо-кофемашины Saeco PicoBaristo можно изменить стандартную порцию кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению стандартной порции.

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    Изменение объема кофе на эспрессо-кофемашине Saeco Incanto

    С помощью функции памяти эспрессо-кофемашины Saeco Incanto можно изменить стандартную порцию кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению стандартной порции.

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    Изменение объема кофе на эспрессо-кофемашине Philips 4000/3100

    С помощью функции памяти эспрессо-кофемашины Philips 4000/3100 можно изменить стандартную порцию кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению стандартной порции.

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    Изменение объема кофе на эспрессо-кофемашине Philips 3000

    С помощью функции памяти эспрессо-кофемашины Philips 3000 можно изменить стандартную порцию кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению стандартной порции.

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    Изменение объема кофе на эспрессо-кофемашине Philips 2100/2000

    С помощью функции памяти эспрессо-кофемашины Philips 2100/2000 можно изменить стандартную порцию кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению стандартной порции.

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