С помощью функции памяти можно изменить стандартный объем порции кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению и сохранению новой порции эспрессо. Если же вы хотите изменить параметры приготовления эспрессо лунго, обычного кофе или café crema, нажмите и удерживайте кнопку нужного напитка.

Инструкции

Нажмите и удерживайте кнопку нужного напитка, пока на дисплее не появится значок памяти. Эспрессо-кофемашина выполнит программирование и начнет приготовление кофе. Когда будет приготовлено желаемое количество кофе, нажмите кнопку OK, чтобы остановить приготовление. Теперь эспрессо-кофемашина будет готовить именно такое количество кофе.