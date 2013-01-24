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    Извлечение варочной группы из кофемашины Philips/Saeco

    Если вам не удается извлечь варочную группу из эспрессо-кофемашины Philips/Saeco, ознакомьтесь с приведенными ниже причинами и решениями этой проблемы.

    Механизм варочной группы внутри кофемашины не находится в нейтральном положении

    Выполните следующие действия, чтобы перевести механизм варочной группы в нейтральное положение внутри кофемашины.

    1. Закройте сервисную дверцу и установите все детали обратно в кофемашину (поддон для капель/контейнер для кофейной гущи, резервуар для воды).
    2. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы выключить кофемашину. Подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд).
    3. Нажмите кнопку ON/OFF, чтобы включить прибор. Пока кофемашина не будет готова к использованию, не предпринимайте никаких действий: не открывайте сервисную дверцу, не извлекайте поддон для капель или резервуар для воды.
    4. Откройте сервисную дверцу и повторно попробуйте извлечь варочную группу. Для этого нажмите и удерживайте кнопку PUSH, расположенную справа, одновременно с этим извлекая варочную группу на себя.

    Совет. Поверните прибор примерно на 45 градусов, чтобы при открытии сервисной дверцы варочная группа находилась напротив вас.

    Более подробные пошаговые инструкции см. в руководстве по эксплуатации или на странице Coffee Care.

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    Кофемашина находится в режиме очистки от накипи

    Во время выполнения очистки эспрессо-кофемашины от накипи извлечение варочной группы невозможно. Чтобы устранить эту проблему, завершите процесс очистки от накипи, а затем повторите попытку.

    Если эти решения не помогли устранить проблему, свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи.

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