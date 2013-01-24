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    Установка варочной группы в кофемашину Philips/Saeco

    Если вам не удается установить варочную группу в эспрессо-кофемашину Philips/Saeco, переведите варочную группу в нейтральное положение, а затем попробуйте установить ее на место.

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    Варочная группа не находится в нейтральном положении

    Перед установкой варочной группы убедитесь, что она находится в нейтральном положении. Варочная группа находится в нейтральном положении, когда стрелка на желтом цилиндре на боковой стороне варочной группы совмещена с черной стрелкой и буквой “N”. Желтый крючок сбоку должен находиться в вертикальном положении (см. изображение).

    Чтобы перевести варочную группу в нейтральное положение и установить ее обратно в кофемашину, выполните следующие действия.

    1. Извлеките варочную группу и закройте сервисную дверцу. Установите все остальные детали обратно в кофемашину (поддон для капель/контейнер для кофейной гущи, резервуар для воды).
    2. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы выключить кофемашину. Подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд).
    3. Нажмите кнопку ON/OFF, чтобы включить прибор. Пока кофемашина не будет готова к использованию, не предпринимайте никаких действий: не открывайте сервисную дверцу, не извлекайте поддон для капель или резервуар для воды.
    4. Установите варочную группу в нейтральное положение, прежде чем вставить ее. Чтобы установить варочную группу в нейтральное положение, сначала нажмите на рычаг, пока он не соприкоснется с основанием варочной группы (изобр. 1), затем убедитесь, что желтый крючок находится в крайнем верхнем положении; если нет, сдвиньте его вверх (изобр. 2).
    5. Откройте сервисную дверцу и задвиньте варочную группу обратно в кофемашину вдоль направляющих, пока она не зафиксируется в нужном положении.
    6. Закройте сервисную дверцу, выключите, а затем включите кофемашину.

    Примечание. Инструкции могут отличаться в зависимости от модели эспрессо-кофемашины. Более точные пошаговые инструкции см. в руководстве пользователя.

    Варочная группа эспрессо-кофемашины Philips
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