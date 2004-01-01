RU
    Служба поддержки Philips

    Как очищать зубную щетку Philips Sonicare?

    Опубліковано на 23 июня 2025 года

    Регулярная очистка зубной щетки и чистящих головок продлит их срок службы и эффективность. Выполняйте очистку зубной щетки после использования, промывая чистящую насадку и щетинки. Протрите ручку щетки влажной тканью.

    Вы можете ежедневно дезинфицировать чистящую насадку с помощью УФ-дезинфектора для чистящих насадок Philips Sonicare, который удаляет с чистящей насадки 99 % бактерий. 

    Рекомендуем еженедельно выполнять тщательную очистку. Просто выполните описанные ниже действия:
     

    1. Снимите головку щетки.
    2. Промойте теплой водой нижнюю часть чистящей насадки.
    3. Промойте теплой водой область вокруг металлического стержня.
    4. Протрите всю поверхность ручки тканью и обязательно протрите область вокруг верхней прокладки (вокруг металлического стержня), кнопки на ручке и нижнюю часть зубной щетки. 
    5. Протирайте всю поверхность ручки влажной тканью. 


    Зубную щетку и аксессуары запрещается мыть в посудомоечной машине. Старайтесь не трогать резиновую прокладку и кнопки острыми предметами, поскольку это может привести к их повреждению.
     

