Сильный шум при работе зубной щетки Philips Sonicare
Зубные щетки Philips Sonicare используют мощные вибрации, которые обеспечивают до 62 000 движений щетинок в минуту. Они работают с более высоким уровнем шума, чем ручные зубные щетки, которые не вибрируют. Если это ваша первая электрическая зубная щетка, вы привыкнете к ней через некоторое время.
Если вы считаете, что такой уровень шума не является нормальным явлением, обратитесь к нашим советам или посмотрите виде ниже, чтобы устранить проблему.
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Определите источник шума
- Снимите головку щетки. Громкий шум сохраняется после снятия головки щетки?
Если да, шум исходит из ручки устройства. Свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи.
Если нет (шум менее заметен), шум может исходить из чистящей головки. Ознакомьтесь с советом ниже.
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Чистящая головка установлена некорректно
- Вновь подсоедините к устройству головку щетки. Убедитесь, что насадка зубной щетки надежно зафиксирована и плотно прилегает к ручке. Наличие небольшого промежутка между ручкой и головкой щетки — это нормально. Это необходимо для возможности вибрирования.
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Износ головки щетки
- При использовании одной головки щетки на протяжении более 3 месяцев вам может потребоваться замена головки щетки. Поскольку чистящие насадки изнашиваются, устройство может работать более шумно. Мы рекомендуем заменять головку щетки раз в 3 месяца.
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Используйте оригинальные чистящие головки Philips
- Поддельные головки щетки могут работать с большим уровнем шума, чем оригинальные головки щеток Philips Sonicare. Рекомендуется использовать только оригинальные чистящие головки щетки Philips Sonicare. Их можно приобрести в нашем интернет-магазине.
Если эти советы не помогли устранить вашу проблему, свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи.