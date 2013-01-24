Сильный шум при работе зубной щетки Philips Sonicare

Зубные щетки Philips Sonicare используют мощные вибрации, которые обеспечивают до 62 000 движений щетинок в минуту. Они работают с более высоким уровнем шума, чем ручные зубные щетки, которые не вибрируют. Если это ваша первая электрическая зубная щетка, вы привыкнете к ней через некоторое время.



Если вы считаете, что такой уровень шума не является нормальным явлением, обратитесь к нашим советам или посмотрите виде ниже, чтобы устранить проблему.

