Вибрация зубной щетки Philips Sonicare слишком мощная
Если для вас вибрация щетки Philips Sonicare слишком интенсивная, вы можете настроить уровень интенсивности. Ниже вы найдете советы и дополнительную информацию по настройке.
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Первое использование
- Если вы впервые используете зубную щетку Sonicare, вы можете чувствовать более сильную вибрацию, чем при использовании неэлектрической зубной щетки.
Мы рекомендуем вам активировать режим EasyStart, который постепенно увеличивает мощность щетки в течение первых 14 сеансов, чтобы вы могли привыкнуть к электрической зубной щетке.
Для активации режима EasyStart см. пошаговое руководство в инструкции по эксплуатации.
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Настройка уровня интенсивности
- Ваша зубная щетка Philips Sonicare позволяет выбирать один из 3 уровней интенсивности вибраций: низкий, средний и высокий. Для изменения уровня просто нажмите кнопку выбора режима/интенсивности во время чистки.
1 отметка = низкая интенсивность
2 отметки = средняя интенсивность
3 отметки = высокая интенсивность
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