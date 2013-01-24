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Если кофемашина Philips/Saeco не включается, ниже вы найдете возможные причины и способы самостоятельного решения проблемы.
Большинство эспрессо-кофемашин Philips/Saeco оснащены выключателем с двумя положениями — ON (Вкл.) и OFF (Выкл.). Он расположен на задней панели устройства. Перед использованием кофемашины убедитесь, что этот выключатель установлен в положение ON (Вкл.).
Убедитесь, что сетевой шнур должным образом вставлен в устройство и подключен к действующей розетке электросети. Если это не помогло, попробуйте подключить устройство к другой розетке.
Если у вас по-прежнему возникают проблемы с эспрессо-кофемашиной, свяжитесь с нами для получения дополнительной помощи.