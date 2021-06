Большинство эспрессо-кофемашин Philips/Saeco оснащены выключателем с двумя положениями — ON (Вкл.) и OFF (Выкл.). Он расположен на задней панели устройства. Перед использованием кофемашины убедитесь, что этот выключатель установлен в положение ON (Вкл.).