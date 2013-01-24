  • Внимание! По техническим причинам: заказы, оформленные после 14:00 25 июня, будут отправлены c 5 июля 2021.

Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Получите необходимую поддержку
    Ищете конкретное решение для вашего продукта?
    найдите нужную модель здесь

    Эспрессо-кофемашина Philips/Saeco не включается

    Если кофемашина Philips/Saeco не включается, ниже вы найдете возможные причины и способы самостоятельного решения проблемы.

    Главный выключатель на задней панели не установлен в положение ON (Вкл.)

    Большинство эспрессо-кофемашин Philips/Saeco оснащены выключателем с двумя положениями — ON (Вкл.) и OFF (Выкл.). Он расположен на задней панели устройства. Перед использованием кофемашины убедитесь, что этот выключатель установлен в положение ON (Вкл.).

    Сетевой шнур не подключен должным образом

    Убедитесь, что сетевой шнур должным образом вставлен в устройство и подключен к действующей розетке электросети. Если это не помогло, попробуйте подключить устройство к другой розетке.

    Если у вас по-прежнему возникают проблемы с эспрессо-кофемашиной, свяжитесь с нами для получения дополнительной помощи.

    Другие похожие проблемы

    Другие вопросы

    Кофемолка (1)
    Уведомления об ошибке (1)

    Оплата

    Мы принимаем следующие способы оплаты
    • Оплата при получении товара

    Быстрые ссылки

    Часто задаваемые вопросы
    Условия и положения
    Поиск заказа
    О Philips