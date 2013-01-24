Код ошибки на Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max
Ниже представлена информация о том, что означают коды ошибок беспроводного пылесоса Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max.
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Код ошибки E4 (или h3)
- Код ошибки E4 (в перевернутом положении выглядит как h3) означает, что роликовая щетка пылесоса Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max засорилась.
Чтобы устранить проблему, отключите беспроводной пылесос, осмотрите роликовую щетку и очистите ее от мусора, например волос, шерсти, грязи и пыли.
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Код ошибки E6 (или 93)
- Код ошибки E6 (в перевернутом положении выглядит как 93) означает, что адаптер пылесоса Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max обесточен.
Чтобы устранить проблему, убедитесь, что зарядный диск (магнит) правильно присоединен, а адаптер беспроводного пылесоса правильно вставлен в розетку электросети. Если прибор все еще не работает, свяжитесь с нами.
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Код ошибки E7 (или L3)
- Код ошибки E7 (в перевернутом положении выглядит как L3) означает, что используется несовместимый адаптер. Используйте только адаптер, который входил в комплект поставки вашего беспроводного пылесоса. Если и совместимый адаптер не работает, свяжитесь с нами.
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Код ошибки SE (или 35)
- Код ошибки SE (в перевернутом положении выглядит как 35) означает, что пылесос Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max не работает или не заряжается из-за слишком низкой или слишком высокой температуры воздуха в помещении либо из-за технической неисправности.
Если в помещении слишком жарко (температура воздуха выше 40 градусов Цельсия) или слишком холодно (ниже 5 градусов Цельсия), отключите прибор от зарядного устройства и перенесите пылесос Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max в другое помещение с более комфортной температурой.
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