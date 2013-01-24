Если аэрогриль Philips включен, но не нагревается, здесь вы найдете причины неполадки и способы самостоятельно решить эту проблему.
Выбрана слишком низкая температура
Если вы установили на аэрогриле температуру приготовления 40 °C или ниже, может показаться, что устройство не нагревается (особенно если температура в помещении близка к целевой температуре аэрогриля).
Проверьте настройки температуры приготовления на аэрогриле Philips и при необходимости увеличьте температуру.
Не удается задать время приготовления либо требуется слишком быстрое приготовление (аналоговый аэрогриль)
Выберите необходимое время приготовления на аналоговом таймере.
Если желаемое время приготовления составляет менее 10 минут, выберите на таймере около 15 минут, после чего поверните его до необходимого времени приготовления.
Play Pause
Выдвижной ящик не полностью закрыт
Убедитесь, что выдвижной ящик полностью закрыт. Если он закрыт не полностью, переключатель активации противня не будет отключен, и устройство не начнет нагреваться.
Устройство не подключено к электросети
На аналоговых устройствах таймер может отсчитывать время при том, что устройство не начало нагреваться. В таком случае убедитесь, что штекер аэрогриля должным образом вставлен в розетку электросети.
Нагревательный элемент сломан
Если решение не помогло устранить проблему, нагревательный элемент аэрогриля Philips может быть неисправен. В этом случае свяжитесь с нами.