Кофемашина: уведомление о накипи, установка AquaClean

Существует несколько причин, почему эспрессо-кофемашина Philips может уведомлять вас о необходимости выполнить очистку от накипи после установки фильтра AquaClean. Возможные решения см. ниже.

Примечание. Важно отметить, что если вы уже используете фильтр для воды AquaClean, в определенный момент вам все равно необходимо провести очистку кофемашины от накипи.