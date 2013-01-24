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    Smart Chef: неверное время на аэрогриле XXL Premium

    Если при использовании программы Smart Chef на дисплее аэрогриля Philips XXL Premium не отображается корректное время, ознакомьтесь с приведенными ниже рекомендациями по устранению проблемы.

    Завершилась процедура расчета

    Время на дисплее аэрогриля Philips может отличаться во время и после операции расчета; оно будет обозначено мигающими полосками.

    Контейнер был открыт в течение длительного периода времени

    Время приготовления будет корректироваться в соответствии с тем, на какое время вы открываете контейнер аэрогриля Philips XXL Premium во время приготовления.

    Если эти решения не помогли устранить проблему, свяжитесь с нами для получения дополнительной помощи.

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