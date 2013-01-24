Smart Chef: неверное время на аэрогриле XXL Premium
Если при использовании программы Smart Chef на дисплее аэрогриля Philips XXL Premium не отображается корректное время, ознакомьтесь с приведенными ниже рекомендациями по устранению проблемы.
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Завершилась процедура расчета
- Время на дисплее аэрогриля Philips может отличаться во время и после операции расчета; оно будет обозначено мигающими полосками.
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Контейнер был открыт в течение длительного периода времени
- Время приготовления будет корректироваться в соответствии с тем, на какое время вы открываете контейнер аэрогриля Philips XXL Premium во время приготовления.
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