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    Не могу подключить Sonicare 9900 Prestige к приложению

    Ниже вы найдете советы по устранению проблемы с подключением Sonicare 9900 Prestige к приложению Sonicare на устройствах iOS и Android. 

    Устройства iOS

    Действия для подключения:
    • Откройте приложение Sonicare, убедитесь, что Bluetooth включен, а приложению разрешен доступ к Bluetooth
    • Положите зубную щетку возле телефона и убедитесь, что на ней горят индикаторы (возьмите ее в руку, включите/отключите, установите/снимите с зарядной станции)
    • В приложении проверьте, что зубная щетка подключена

    Если процедура выше не помогла:

    • Перейдите к настройкам телефона
      • Отключите Bluetooth и подождите несколько секунд
      • Включить Bluetooth
      • В приложении проверьте, что устройство подключено
    По-прежнему не работает?
    • Перейдите к настройкам телефона
    • Откройте Bluetooth
    • Нажмите i и выберите "Забыть это устройство" (Forget this device) для Philips Sonicare
    • Установите зубную щетку в оригинальное зарядное устройство
    • Выполните сброс ручки зубной щетки
    • Нажмите и отпустите кнопку питания 10 раз в течение 5 секунд, пока зубная щетка находится на зарядной станции
    • В случае успешного сброса все индикаторы на зубной щетке быстро включатся
    • Откройте приложение Sonicare и примите запрос на сопряжение, когда он появится

    Если зубную щетку все еще не удается подключить, обратитесь в службу поддержки потребителей.
     

    Устройства Android

    Действия для подключения:
    • Откройте приложение Sonicare, убедитесь, что Bluetooth включен, а приложению разрешен доступ к Bluetooth
    • Положите зубную щетку возле телефона и убедитесь, что на ней горят индикаторы (возьмите ее в руку, включите/отключите, установите/снимите с зарядной станции)
    • В приложении проверьте, что зубная щетка подключена

    Если процедура выше не помогла:

    • Перейдите к настройкам телефона
      • Отключите Bluetooth и подождите несколько секунд
      • Включить Bluetooth
      • В приложении проверьте, что устройство подключено
    Повторите действия выше не менее 7 раз, если они не приводят к нужному результату.

    Все еще не работает? 
    • Перейдите к настройкам телефона и найдите список устройств Bluetooth, где нажмите на Philips Sonicare и выберите "Forget/Unpair" (Забыть/Отменить сопряжение)
    • Установите зубную щетку в оригинальное зарядное устройство
    • Выполните сброс ручки зубной щетки
    • Нажмите и отпустите кнопку питания 10 раз в течение 5 секунд, пока зубная щетка находится на зарядной станции
    • В случае успешного сброса все индикаторы на зубной щетке быстро включатся
    • Откройте приложение Sonicare и примите запрос на сопряжение, когда он появится
    Если зубную щетку все еще не удается подключить, обратитесь в службу поддержки потребителей.

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