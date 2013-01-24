На кофемашине Saeco отображается код ошибки

Если в работе эспрессо-кофемашины Saeco происходит сбой, появляется красный экран со значком, а также кодовый номер, например 01, 03, 04, 05, 11, 14 или 19. Ниже приведены описания кодов ошибок и способы устранения этих ошибок.



Обратите внимание, что если на эспрессо-кофемашине отображаются другие коды ошибок, не представленные в списке выше, мы рекомендуем вам связаться с нами для получения дальнейшей помощи, так как ваша кофемашина нуждается в обслуживании.