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    На кофемашине Saeco отображается код ошибки

    Если в работе эспрессо-кофемашины Saeco происходит сбой, появляется красный экран со значком, а также кодовый номер, например 01, 03, 04, 05, 11, 14 или 19. Ниже приведены описания кодов ошибок и способы устранения этих ошибок.

    Обратите внимание, что если на эспрессо-кофемашине отображаются другие коды ошибок, не представленные в списке выше, мы рекомендуем вам связаться с нами для получения дальнейшей помощи, так как ваша кофемашина нуждается в обслуживании.

    Код ошибки 01: Кофемолка не работает должным образом

    Появление кода E01 указывает на то, что кофемолка не работает должным образом из-за засорившейся воронки с молотым кофе.

    Чтобы устранить проблему, очистите воронку для кофе и выполните дополнительную очистку с помощью пылесоса. Выполните следующие шаги.
    1.    Выключите кофемашину и подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд).
    2.    Извлеките варочную группу.
    3.    Откройте крышку воронки для молотого кофе и поместите внутрь ручку ложки.  Если воронка для предварительно молотого кофе отсутствует, вставьте ручку ложки в трубку.
    4.    Перемещайте ручку вверх и вниз, чтобы протолкнуть молотый кофе. Возможно, придется приложить усилие.
    5.    Уберите высыпавшийся молотый кофе с помощью пылесоса.
    6.    Выполните очистку воронки для кофе, убрав из нее молотый кофе с помощью пылесоса. 
    7.    Установите на место варочную группу, включите кофемашину и приготовьте эспрессо.
    8.    После приготовления проверьте, не забилась ли воронка молотым кофе. В этом случае повторно проведите процедуру очистки.
    Чтобы избежать засорения воронки для кофе, не наливайте и не проливайте воду в контейнер для кофейных зерен. Также важно очищать воронку для кофе еженедельно.
     
    Устранение засора в воронке кофемашины Saeco

    Код ошибки 03: Варочная группа загрязнена

    Если отображается код E03, варочная группа засорилась и не работает должным образом. Следуйте представленным ниже инструкциям по промывке варочной группы и исправлению проблемы. 
    1.    Выключите кофемашину и подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд).
    2.    Откройте сервисную дверцу и извлеките варочную группу. Для этого нажмите и удерживайте кнопку PUSH, расположенную справа, одновременно с этим извлекая варочную группу на себя.
    3.    Тщательно промойте варочную группу чистой теплой водой.
    4.    Смажьте варочную группу. 
    5.    Дайте варочной группе высохнуть и установите ее обратно. 
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    Код ошибки 04: Варочная группа не установлена должным образом

    Если отображается код E04, в кофемашину не установлена либо некорректно установлена варочная группа.  
    Чтобы решить проблему, откройте сервисную дверцу кофемашины и установите варочную группу на место. При правильной установке варочной группы вы услышите щелчок.

    Код ошибки 05: В каналы подачи воды попал воздух

    Для того чтобы выпустить воздух из кофемашины Saeco, выполните следующие действия.

    1. Отключите кофемашину
    2. Опустошите резервуар для воды и извлеките фильтр AquaClean или любой другой фильтр для воды.
    3. Наполните резервуар водой и установите его обратно в кофемашину.
    4. Снова включите кофемашину. После нагрева кофемашины запустите подачу 2–3 чашек горячей воды.

    Если вы используете фильтр для воды AquaClean, выполните следующие дополнительные действия, чтобы убедиться, что фильтр готов к работе и установлен должным образом.

    1. Потрясите фильтр для воды AquaClean в течение 5 секунд.
    2. Поместите фильтр в перевернутом положении в контейнер/емкость с водой и подождите, пока из него полностью не выйдет воздух.
    3. Поместите фильтр обратно в резервуар для воды и заполните резервуар водой.
    4. Перезапустите кофемашину, выключив ее и включив повторно.
    5. Выберите подачу горячей воды и наберите 2–3 порций горячей воды.
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    Код ошибки 14: Кофемашина перегрелась.

    Появление кода ошибки 14 указывает на то, что эспрессо-кофемашина перегрелась. Для устранения этой проблемы выключите машину и подождите 30 минут, пока она не остынет.
     

    Код ошибки 11 или 19: Устройству нужно адаптироваться к комнатной температуре

    При появлении кода ошибки 11 или 19 подождите некоторое время, чтобы машина адаптировалась к комнатной температуре после транспортировки/хранения вне помещения. Эти ошибки чаще происходят зимой, особенно в холодные дни, когда температура на улице составляет около 0 градусов. 

    Чтобы решить эту проблему, выключите кофемашину, подождите 30 минут, а затем включите ее снова. 

    Также возможно, что штекер был вставлен некорректно. Убедитесь, что штекер должным образом подключен к разъему на задней панели кофемашины. Надавите на него до полной фиксации и убедитесь, что вилка питания должным образом вставлена в розетку электросети. 

    Если на эспрессо-кофемашине отображаются другие коды ошибок, не представленные выше, или если решения не помогли устранить проблему, свяжитесь с нами для получения дополнительной помощи.
     

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