    Опубліковано на 03 March 2026
    Если вы впервые пользуетесь бритвой Philips или заменили бритвенные головки, помните о том, что кожа сначала должна привыкнуть к воздействию новых бритвенных головок. Это означает, что после первых нескольких использований на коже может появляться небольшое раздражение. Подождите две-три недели, пока кожа привыкнет к новой бритве Philips. Пользуйтесь увлажняющим лосьоном или кремом с алоэ вера либо не содержащим спирт средством после бритья, чтобы снизить раздражение кожи. Учтите, что для восстановления между сеансами коже может потребоваться время, и делайте соответствующие перерывы между процедурами.

    Следуйте представленным ниже советам для максимально эффективного использования бритвы Philips без раздражения кожи и дискомфорта.
    • Перед использованием бритвы Philips обязательно очищайте кожу.  
    • Следите за тем, чтобы бритва плотно прилегала к коже.  
    • Немного надавите на бритву и медленно перемещайте режущий блок по коже круговыми движениями.  
    • Начните с подравнивания длинных и труднодоступных волосков.  
    • Учтите, что для привыкания коже может потребоваться время, и делайте соответствующие перерывы между процедурами.
    • При очистке бритвенных головок, вращающихся и неподвижных ножей убедитесь, что они поставляются общим комплектом. Если вы случайно перепутаете вращающиеся и неподвижные ножи, может потребоваться несколько недель, чтобы восстановить оптимальное качество бритья.
    Обращение в компанию Philips

    Мы всегда рады помочь вам

