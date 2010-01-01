Служба поддержки Philips

Какие функции поддерживаются сетевой эспрессо-кофемашиной Saeco?

Кофемашины Saeco оснащены встроенным модулем Wi-Fi и могут напрямую подключаться к Интернету без необходимости в наличии приложения на вашем мобильном устройстве. Такие возможности подключения открывают целый мир новых функций. Регулярные автоматические обновления ПО обеспечивают непрерывную оптимизацию производительности устройства и безопасности его использования; мы также пополняем набор функций и обновляем доступный список материалов. Встроенный модуль Wi-Fi предназначен для использования вами всех возможностей вашей кофемашины.



Ниже вы можете найти самые важные функции, версии ПО, в которых они были представлены, и даты выпуска.



Подключив кофемашину к сети Wi-Fi и создав учетную запись My Saeco, вы сможете пользоваться всеми возможностями кофемашины.



Представленные ниже сервисы могут меняться, мы также можем расширять список поддерживаемых стран и функций, поэтому регулярно обновляйте ПО вашей кофемашины. Обновления необходимы для поддержания конфиденциальности и должного функционирования вашей кофемашины.



Совет для активации автоматического обновления вашей кофемашины:

Убедитесь, что кофемашина подключена к электросети и сети Wi-Fi, вы приняли условия политики конфиденциальности и создали учетную запись My Saeco, а также включили функцию "Получать обновления автоматически".

