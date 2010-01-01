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    Какие функции поддерживаются сетевой эспрессо-кофемашиной Saeco?

    Опубліковано на 10 августа 2023 года
    Кофемашины Saeco оснащены встроенным модулем Wi-Fi и могут напрямую подключаться к Интернету без необходимости в наличии приложения на вашем мобильном устройстве. Такие возможности подключения открывают целый мир новых функций. Регулярные автоматические обновления ПО обеспечивают непрерывную оптимизацию производительности устройства и безопасности его использования; мы также пополняем набор функций и обновляем доступный список материалов. Встроенный модуль Wi-Fi предназначен для использования вами всех возможностей вашей кофемашины. 

    Ниже вы можете найти самые важные функции, версии ПО, в которых они были представлены, и даты выпуска.

    Подключив кофемашину к сети Wi-Fi и создав учетную запись My Saeco, вы сможете пользоваться всеми возможностями кофемашины.

    Представленные ниже сервисы могут меняться, мы также можем расширять список поддерживаемых стран и функций, поэтому регулярно обновляйте ПО вашей кофемашины. Обновления необходимы для поддержания конфиденциальности и должного функционирования вашей кофемашины.

    Совет для активации автоматического обновления вашей кофемашины:
    Убедитесь, что кофемашина подключена к электросети и сети Wi-Fi, вы приняли условия политики конфиденциальности и создали учетную запись My Saeco, а также включили функцию "Получать обновления автоматически". 
     

    Версия ПО: 01.07.11 / 21-07-2023:

    Что нового?  

    • Добавлена функция таймера Wake-Up. Запускайте приготовление кофе сразу после того, как выйдете на кухню, благодаря функции таймера Wake-Up. Выберите время пробуждения, и кофемашина автоматически включится в выбранное время. 

    • Возможности Amazon Alexa были расширены — добавлена поддержка голосовых команд. С их помощью вы можете включать и выключать кофемашину, а также начинать приготовление по стандартным рецептам. Перед использованием данного навыка убедитесь, что он доступен для вашего региона; см. Footnote3. 

    • Кофе со льдом добавлен в список отображаемых стандартных рецептов. 

    • Добавлена поддержка турецкого языка и региона. 

      

    Исправления ошибок:  

    • Производительность устройства была оптимизирована.  

     

    добавлен новый язык: 

    - турецкий 

    Версия ПО V01.05.10 / дата: 23-01-2023

    Добавлен ряд программных улучшений.
    - Карта Bean Maestro добавлена в Saeco GranAroma Deluxe.

    Новая функция:
    - Bean Guide — эта новая функция поможет найти кофейные зерна согласно вашим предпочтениям. 

    Добавлен новый язык:
    - Словенский

    - Добавлены рецепты / даты: 14-12-2022
    Добавлены сезонные зимние рецепты (доступно только с учетной записью My Saeco)
    (Айриш кофе, мокачино, латте с соленой карамелью и Café Exotica)

    Версия ПО V01.03.13 / дата: 19-10-2022

    Улучшения:
    - Добавлен ряд программных улучшений.

    Версия ПО V01.03.11 / дата: 19-04-2022

    - Добавлена карточка отзыва
    Мы приглашаем потребителей оставить отзыв о работе пользовательского интерфейса / устройства на сайте www.saeco.com/feedback 

    - Улучшения UX
    Для повторно отображаемых инструкций на экране рекомендуется выбирать опцию по умолчанию, чтобы пропускать некоторые повторяющиеся действия, например для функции HygieSteam.

    Версия ПО V01.02.11 / дата: 10-01-2022

    - получайте персональные рекомендации 
    На основании машинного обучения и регулярных обновлений ПО работа с приложением будет оптимизироваться.  После некоторого времени (около 150 приготовленных напитков) устройство начнет распознавать ваши привычки, адаптироваться к ним и предлагать различные варианты, например:  создавать/обновлять информацию в профиле, давать рекомендации по вкусу, предлагать информацию об устройстве (кофемолка, зерна) и кофейные ритуалы (в зависимости от имени, предпочитаемого вида кофе и времени суток) и т. д. Основные преимущества:
    - Предоставляет вам пошаговые инструкции по использованию наиболее важных функций.
    - Помогает узнать больше о разных видах кофе и попробовать разные кофейные ритуалы.
    - Позволяет использовать все возможности прибора для приготовления идеального кофе

    Эта функция поддерживается в следующих странах, см. footnote1.

    - экспериментируйте с различными сезонными рецептами
    Функция специальных рецептов открывает доступ к новым подборкам сезонных видов кофе — идеальный выбор для моментов, когда вам хочется чего-то новенького. Откройте этот раздел нажатием значка "Виды кофе" и вкладки "Специальные рецепты" в меню. Специальные рецепты используют за основу кофе и требуют дополнительных ингредиентов. 

    Специальные рецепты на этот раз:
    o Аффогато (с алкоголем)
    o Эспрессо-мартини (с алкоголем)
    o Кремовый фундук

    Специальные рецепты доступны в следующих странах, см. footnote1.

    Версия ПО V01.01.10 / дата: 20-10-2021

    - используйте возможности магазина
    Возможности магазина — это функция, которая помогает в поиске интернет-магазина с лучшей ценой на аксессуары для обслуживания, совместимые с вашей кофемашиной.

    Эта функция поддерживается в следующих странах, см. footnote2.

    - - используйте услугу пополнения запасов Amazon
    С помощью этой функции вы можете активировать систему Amazon Smart Reorders, например для AquaClean и средства для очистки от накипи, чтобы всегда наслаждаться вкусным кофе из кофемашины, имея под рукой все нужные средства для ее обслуживания.

    Функция пополнения запасов поддерживается в следующих странах, см. footnote3.

    Footnote1:

    Германия, Австрия, Швейцария, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Италия, Венгрия, Чехия, Хорватия, Сербия, Польша, Словения, Словакия, Румыния, Болгария, Латвия, Литва, Эстония, Испания, , Болгария, Португалия, Болгария, Украина

    Footnote2:

    Германия, Австрия, Швейцария, Франция, Бельгия, Нидерланды, Италия, Венгрия, Чехия, Хорватия, Сербия, Польша, Словения, Словакия, Румыния, Болгария, Латвия, Литва, Эстония, Испания, , Болгария, Португалия, Болгария, Украина 

    Footnote3:

    Франция, Германия, Италия и Испания.

    Footnote4:

    Голосовые команды Alexa на данный момент доступны для следующих региональных языков: французский, немецкий, испанский и итальянский. В большинстве стран можно использовать голосовые команды на английском языке. Доступ к возможностям Alexa может изменяться или отзываться в любое время без предварительного уведомления. 
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    г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
    Код ЕДРПОУ 33744042

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