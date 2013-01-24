Важное примечание. Запрещается изменять документацию по продукту, поскольку это может привести к нарушению безопасности.



* Примечание. Ресурсный центр Philips предоставляет пользователям продуктов Philips электронные копии этикеток, включая инструкции по эксплуатации, для этих продуктов. Пользователи должны иметь доступ только к версиям маркировки, применимым к языку и географическому региону, в котором устройство было законно продано и используется. Не все продукты, представленные на этом веб-сайте, доступны на всех рынках.

