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* Примечание. Ресурсный центр Philips предоставляет пользователям продуктов Philips электронные копии этикеток, включая инструкции по эксплуатации, для этих продуктов. Пользователи должны иметь доступ только к версиям маркировки, применимым к языку и географическому региону, в котором устройство было законно продано и используется. Не все продукты, представленные на этом веб-сайте, доступны на всех рынках.
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