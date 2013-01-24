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Ресурсный центр

Мы поможем вам найти то, что вам нужно для эффективной работы, с нашим каталогом продуктов, включая инструкции по эксплуатации, техническую совместимость, соответствие требованиям качества и нормативным требованиям и многое другое.

Ключевые слова для поиска

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Документы по использованию продукта

Информация, которая поможет практическим пользователям максимально эффективно использовать продукцию Philips, в том числе:
Manuals/Instructions for use
Technical descriptions
Technical reference guide
Addendum
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Нормативные документы

Документация по качеству и нормативным стандартам, в том числе:
Declaration of compatibility
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Личное здоровье

 

Используйте номер своей модели, чтобы получить легкий доступ к поддержке продукта, в том числе:

  • FAQs
  • Руководства пользователя
  • Советы
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Служба поддержки

 

Ресурсы для поддержания вашей системы в рабочем состоянии или для устранения неполадок, в том числе:

  • Системные инструкции
  • Установка программы

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Важное примечание. Запрещается изменять документацию по продукту, поскольку это может привести к нарушению безопасности.


* Примечание. Ресурсный центр Philips предоставляет пользователям продуктов Philips электронные копии этикеток, включая инструкции по эксплуатации, для этих продуктов. Пользователи должны иметь доступ только к версиям маркировки, применимым к языку и географическому региону, в котором устройство было законно продано и используется. Не все продукты, представленные на этом веб-сайте, доступны на всех рынках.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

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