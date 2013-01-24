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Ключевые слова для поиска

Управление системами тревоги

Комплексная поддержка для решения проблем с сигналами тревоги

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Общее количество сигналов тревоги может составлять от 500 до 4700 и более за 24 часа в одном отделении.

Неактуальные сигналы тревоги создают лишнюю нагрузку на ресурсы лечебного учреждения, делают персонал менее внимательным к таким сигналам и могут повлиять на качество обслуживания пациентов. Отсутствие необходимой реакции в некоторых случаях может даже стать вопросом жизни и смерти.

 

Невнимание к сигналам тревоги из-за их избыточного количества было признано одной из основных технических опасностей для лечебных учреждений и стало темой для обсуждения государственных требований к безопасности пациентов в вопросах тревожной сигнализации в организации Joint Commission.

Нам хорошо известно об этой проблеме. Мы поможем вам модифицировать программу управления тревожной сигнализацией таким образом, чтобы обеспечить выдачу актуальных сигналов тревоги и уведомлений в реальном времени, что необходимо для ускорения реагирования и помощи на самых ранних стадиях.


Наш комплекс решений для тревожной сигнализации и консультационных услуг позволит медицинским работникам получать нужную информацию в нужное время для целенаправленной медицинской помощи.

 

Узнайте больше о наших решениях для систем сигнализации.

 

Свяжитесь с нами

4 шага к успешной работе систем сигнализации

Совместно с ведущей консультационной компанией, работающей в сфере медицины и биологии, мы провели обширное исследование и подготовили план действий для успешной модернизации систем тревожной сигнализации. Этот план поможет разработать систематический скоординированный подход к работе системы тревожной сигнализации в лечебном учреждении.

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4 шага к успешной работе тревожной сигнализации

Создание стратегии управления системой сигнализации

Watch alarm system management video

Привлечение людей, процессов и технологий

Оценка правил и процедур измерения и контроля сигналов тревоги для того, чтобы помочь в реализации изменений.
Key data is transmitted to appropriate caregiver
Медицинские работники получают доступ к данным с места работы с пациентом с помощью удаленных устройств
Philips PIIC iX provides alarm audit logs
Журналы и отчеты помогают измерить реальное количество сгенерированных сигналов тревоги
Addressing alarm fatigue must include all staff
Группа поддержки помогает во внесении изменений в клинический рабочий процесс

Решения для работы с сигналами тревоги и контроля шума

Улучшение работы системы сигнализации во всем учреждении

Защита интересов

Защита интересов

Мы тесно сотрудничаем с ключевыми отраслевыми ассоциациями и научными учреждениями, чтобы обеспечить доступ к новейшей информации о поддержке систем тревожной сигнализации.

Обмен информацией распространяется на научные исследования, стратегии управления и смежные темы. Характерным примером может служить отчет по опросам на тему сигналов тревоги в различных медицинских учреждениях страны, подготовленный организацией The Healthcare Technology Foundation.

Мы поддерживаем отношения со следующими организациями в данной отрасли:

Стремление к усовершенствованию систем сигнализации

Компания Philips — ведущий спонсор Национальной коалиции по системам тревожной сигнализации Института безопасности медицинских технологий (HTSI) фонда AAMI.

Эта организация, в состав которой входят врачи, эксперты по медицинским технологиям, специалисты по нормативным документам, защитники прав пациентов, ученые и ведущие специалисты отрасли медицинского оборудования, работает над тем, чтобы задокументировать передовые методы, которые наиболее эффективно применяются в лечебных учреждениях для борьбы с невниманием к сигналам тревоги. Подробные рекомендации по усовершенствованиям для отрасли будут публиковаться по мере получения результатов.  
We are committed to delivering solutions focused on alarm system management

Коалиция планирует в будущем году представить следующие документы:

  • Сборник рекомендаций на основе созданных HTSI веб-семинаров по тревожной сигнализации и информационных статей, в совокупности известных как серия «Инновации в безопасности»
  • Список рекомендованных усовершенствований для отрасли медицинского оборудования, которые рекомендуется включить в будущее программное обеспечение и новые версии продуктов
  • Сборник совокупных данных по параметрам, предоставленных лечебными учреждениями-участниками
  • Образовательные средства, помогающие врачам освоить настройки сигналов тревоги и их конфигурирование для конкретных пациентов  
Просмотр серии веб-семинаров за 2013—2014 гг.

Главное – внимание к пациенту

Our Healthcare Transformation Services can help get you started

Решение проблем с безопасностью пациентов

Пропущенный, отключенный или необработанный сигнал тревоги может иметь летальные последствия для пациентов. Эта ситуация является характерной частью многогранной задачи, которая должна включать в себя анализ персонала, процессов, технологий и культуры учреждения. Мы можем помочь в оценке, создании решения и планировании внедрения.

 

Узнайте больше о консультационных услугах

Focus on your patient through strong alarm management

Борьба за доверие пациентов

«Если этот сигнал ничего не значит, то зачем он подается?» Это слишком распространенный вопрос. Пациенты хотели бы знать, что медицинские работники уделяют основное внимание тому, что действительно важно для их обслуживания и выздоровления. Наши решения для работы с системами тревожной сигнализации помогут вернуть доверие пациентов, упростив обработку неактуальных сигналов тревоги и сократив их количество.

 

Подробнее познакомьтесь со средством intelliSpace для отчетов о сигналах тревоги

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Ресурсы

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    Информационные статьи

    Веб-семинары

    Брошюры и обзоры

    1 Health Devices Top 10 Health Technology Hazards for 2014, Adapted from Vol. 42, Issue 11, Nov. 2013. ECRI Institute

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю