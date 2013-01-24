Совместимость медицинскиого оборудованя и защита информации

В настоящее время, многие медицинские устройства по сути являются специализированными компьютерами. Сочетание требований оптимального использования оборудования с желанием медицинских специалистов иметь доступ к данным пациента из различных мест и с различных устройств, приводит к тому, что медицинские устройства составляют все более значительную долю сетевых узлов в типичной сети лечебного учреждения.
По мере объединения требований к обеспечению безопасности пациентов, предоставлению врачам гибкого доступа к информации о состоянии пациента и его диагностическим данным и защите информации, специалисты по информационным технологиям, работающие в здравоохранении, сталкиваются с новыми проблемами.
Вот некоторые из возникающих вопросов:
- Как обеспечить безопасность медицинского оборудования, если сотрудники получают доступ к данным о состоянии пациентов и диагностическим изображениям с самых различных устройств, в том числе мобильных?
- Каковы наиболее вероятные источники кибератак и угроз для данных — и как защититься от них?
- Как снизить эксплуатационные расходы за счет минимизации «разовых» решений в архитектуре учреждения в случае взаимодействия с устройствами, доступ к которым регулируется отдельными законодательными нормами?
- Поскольку передовые методы обеспечения безопасности внедряются различными производителями по-разному, по каким критериям можно оценивать поставщиков оборудования и систем?
- Какова эффективность и безопасность данных и систем для наших сетевых медицинских устройств согласно положениям стандарта IEC 80001-1? (Здесь также может быть ссылка на страницу о мобильных решениях.)
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