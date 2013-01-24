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Ключевые слова для поиска

Совместимость медицинскиого оборудованя и защита информации

Безопасность клинических систем и медицинского оборудования

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Внедрение клинических систем и установка медицинских устройств в медицинских учреждениях создает новые вызовы в сфере информационной безопасности

 

В настоящее время, многие медицинские устройства по сути являются специализированными компьютерами. Сочетание требований оптимального использования оборудования с желанием медицинских специалистов иметь доступ к данным пациента из различных мест и с различных устройств, приводит к тому, что медицинские устройства составляют все более значительную долю сетевых узлов в типичной сети лечебного учреждения.
 

По мере объединения требований к обеспечению безопасности пациентов, предоставлению врачам гибкого доступа к информации о состоянии пациента и его диагностическим данным и защите информации, специалисты по информационным технологиям, работающие в здравоохранении, сталкиваются с новыми проблемами. 
 

Вот некоторые из возникающих вопросов:

  1. Как обеспечить безопасность медицинского оборудования, если сотрудники получают доступ к данным о состоянии пациентов и диагностическим изображениям с самых различных устройств, в том числе мобильных?
  2. Каковы наиболее вероятные источники кибератак и угроз для данных — и как защититься от них?
  3. Как снизить эксплуатационные расходы за счет минимизации «разовых» решений в архитектуре учреждения в случае взаимодействия с устройствами, доступ к которым регулируется отдельными законодательными нормами?
  4. Поскольку передовые методы обеспечения безопасности внедряются различными производителями по-разному, по каким критериям можно оценивать поставщиков оборудования и систем?
  5. Какова эффективность и безопасность данных и систем для наших сетевых медицинских устройств согласно положениям стандарта IEC 80001-1? (Здесь также может быть ссылка на страницу о мобильных решениях.)

 

Узнайте больше о том, как мы можем обеспечить надежную защищенную связь между системами, устройствами и сотрудниками.

 

Свяжитесь с нами

Безопасность медицинского оборудования

В больницах и других медицинских учреждениях обычно на 300—400% больше медицинского оборудования, чем ИТ-устройств.¹

Безопасность с самого начала


Программы безопасности производителей исключительно важны для того, чтобы гарантировать безопасность и конфиденциальность с самого начала. Управление FDA выпустило рекомендации о том, что изготовители медицинских устройств и медицинские учреждения должны постоянно внедрять меры обеспечения безопасности, для снижения риска кибератак, что еще больше подчеркивает необходимость качественных комплексных решениях. Чтобы достичь успеха, программы безопасности должны включать ряд ключевых базовых элементов:

 

Программы безопасности медицинского оборудования


Охватывают ли программы безопасности производителя все семь областей?

Наш подход включает в себя все эти базовые элементы и начинается с разработки долгосрочной стратегии, правил и политики в сфере безопасности. Обязательными элементами программы являются непрерывное обучение и регулярное проведение аудита и оценки.

Процесс разработки нашей продукции включает в себя процедуры детальной оценку рисков и испытания на уязвимости, в которых имитируется среда медицинских учреждений. Поскольку угрозы не только постоянны, но и постоянно развиваются, у нас есть средства сбора и анализа информации, а также система обратной связи, которые позволяют заказчикам всегда оставаться в курсе событий.

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    IntelliBridge Решение для совместной работы

    IntelliBridge Enterprise

    • Единая точка взаимодействия, предложенная компанией Philips, уменьшает сложность
    • Обмен данными на основе стандарта HL7 поддерживает различные системы
    • Автоматизация сокращает трудозатраты
    830070
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Ресурсы

Информационные статьи

1 Безопасность медицинского оборудования, HIMSS.org

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Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю