Управление потоками пациентов

Максимальные возможности в ОРИТ
В США проживают миллионы пациентов, которые нуждаются в интенсивной терапии, однако имеющиеся медицинские ресурсы не позволяют обслужить такое количество людей.
Чтобы решить проблему недостатка необходимых ресурсов, лечебным учреждениям следует пересмотреть свой подход к работе с различными группами пациентов. Вопрос не в количестве врачей, а в рациональном использовании возможностей для обеспечения стабильного и высококачественного медицинского обслуживания.
Телемедицинские технологии могут помочь решить эту проблему, обеспечив круглосуточное мониторирование пациента силами ограниченного количества персонала. Впрочем, одних только технологий недостаточно. Именно поэтому комплексные решения Philips для теле-ОРИТ включают в себя клиническую поддержку и уже применяемые процессы, которые помогают получить максимальную отдачу от ресурсов, сократить затраты и улучшить обслуживание пациентов.
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Инновации в интенсивной терапии
Исследование показывает, что программа eICU улучшает результативность и сокращает расходы
Результаты самого крупного исследования телемедицинских решений для интенсивной терапии
Согласно отчету, опубликованному на сайте CHEST Journal’s Online First, телемедицинские решения для ОРИТ — ключ к улучшению обслуживания пациентов с меньшими затратами. В данном исследовании оценивалось влияние программы Philips Hospital to Home eICU для 118 990 пациентов, проходящих интенсивную терапию в 56 ОРИТ, 32 больницах и 19 системах здравоохранения за пятилетний период. Результаты показали уменьшение уровня смертности и продолжительности госпитализации.
eICU — это комплексная программа технической и клинической модернизации, включающая в себя собственную поддержку клинических решений, инструменты для документирования в режиме реального времени и целевую реорганизацию процессов.
Источник: многоцентровое исследование телемедицинской модернизации ОРИТ для интенсивной терапии взрослых пациентов.