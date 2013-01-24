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Управление потоками пациентов

Задействуйте ресурсы ОРИТ, чтобы сократить расходы и улучшить обслуживание

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Общая продолжительность пребывания в отделении
Источник: многоцентровое исследование телемедицинской модернизации ОРИТ для интенсивной терапии взрослых пациентов.  

Максимальные возможности в ОРИТ

 

В США проживают миллионы пациентов, которые нуждаются в интенсивной терапии, однако имеющиеся медицинские ресурсы не позволяют обслужить такое количество людей.

Чтобы решить проблему недостатка необходимых ресурсов, лечебным учреждениям следует пересмотреть свой подход к работе с различными группами пациентов. Вопрос не в количестве врачей, а в рациональном использовании возможностей для обеспечения стабильного и высококачественного медицинского обслуживания.

Телемедицинские технологии могут помочь решить эту проблему, обеспечив круглосуточное мониторирование пациента силами ограниченного количества персонала. Впрочем, одних только технологий недостаточно. Именно поэтому комплексные решения Philips для теле-ОРИТ включают в себя клиническую поддержку и уже применяемые процессы, которые помогают получить максимальную отдачу от ресурсов, сократить затраты и улучшить обслуживание пациентов.

 

Узнайте больше о наших телемедицинских решениях для интенсивной терапии.

 

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Инновации в интенсивной терапии

Получите реальное представление о том, как программа eICU изменила интенсивную терапию

Получите реальное представление о том, как программа eICU изменила интенсивную терапию

Программа eICU полностью изменила наш подход к работе с пациентами в отделении интенсивной терапии
Программа eICU полностью изменила наш подход к работе с пациентами в отделении интенсивной терапии.
Мониторирование более чем 100 пациентов из одного центра ОРИТ.
Мониторирование более чем 100 пациентов из одного центра ОРИТ.  
Программа eICU поддерживает двустороннюю звуковую и видеосвязь в реальном времени с прикроватными устройствами.
Программа eICU поддерживает двустороннюю звуковую и видеосвязь в реальном времени с прикроватными устройствами.

Исследование показывает, что программа eICU улучшает результативность и сокращает расходы

Результаты самого крупного исследования телемедицинских решений для интенсивной терапии

Результаты самого крупного исследования телемедицинских решений для интенсивной терапии

Согласно отчету, опубликованному на сайте CHEST Journal’s Online First, телемедицинские решения для ОРИТ — ключ к улучшению обслуживания пациентов с меньшими затратами. В данном исследовании оценивалось влияние программы Philips Hospital to Home eICU для 118 990 пациентов, проходящих интенсивную терапию в 56 ОРИТ, 32 больницах и 19 системах здравоохранения за пятилетний период. Результаты показали уменьшение уровня смертности и продолжительности госпитализации.

eICU — это комплексная программа технической и клинической модернизации, включающая в себя собственную поддержку клинических решений, инструменты для документирования в режиме реального времени и целевую реорганизацию процессов.

 

Источник: многоцентровое исследование телемедицинской модернизации ОРИТ для интенсивной терапии взрослых пациентов.

Решения для интенсивной терапии

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Ресурсы

  • Philips Hospital to Home
    Из больницы домой
    Inova Health Systems eICU In Action
    Программа Inova Health System eICU в действии

    Загрузки

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю