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Ключевые слова для поиска

Благоприятная среда для пациентов

Создание благоприятной среды для пациентов

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Опыт пациента не ограничивается одними только клиническими аспектами медицинского обслуживания. Любой контакт дает сотрудникам лечебного учреждения возможность предложить отличное обслуживание, персонализированный уход и продемонстрировать преимущества над конкурентами. Постарайтесь не совершать ошибок — пациенты всегда их замечают.

 

Радиологи начинают играть все более заметную роль в этой эволюции культуры обслуживания пациентов — до, во время и после исследования. За счет клинического сотрудничества, гибкого планирования и передачи точных результатов исследований радиологи могут внести свой вклад в общий уровень обслуживания пациентов на важном этапе работы с ними.

 

Поддержка «персонализированной» радиологии при проектировании комфортной среды для пациента требует применения инновационных принципов — некоторые из них базируются на улучшенной эффективности работы, а другие — на структуре отделения.

 

А вы способны предложить пациенту отличные условия за счет ориентации обстановки и сотрудников на пациента?  

 

Свяжитесь с нами

Georgia Regents Medical Center
Узнайте о том, как Philips «Здравоохранение» и медицинский центр Georgia Regents получают информацию от консультантов для пациентов, чтобы помочь изменить подход к работе с пациентами и семейной медицинской помощи.

Планирование перед исследованием

Сокращение времени ожидания для пациентов

Сокращение времени ожидания для пациентов
 

Найдите возможности для более эффективного использования системы и ресурсов за счет инструментов на основе данных и результатов анализа для постоянного усовершенствования процессов. Путем более грамотного использования имеющихся ресурсов вы сможете уменьшить очереди и время ожидания для пациентов, при этом улучшив впечатление пациентов и персонала.

 

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Обеспечение доступа к информации пациентов
 

Для точной постановки диагноза необходимы качественные изображения и полный клинический контекст, включая результаты соответствующих анализов, историю болезни, предыдущие диагностические исследования и результаты осмотра. Удобный доступ к полной и многосторонней картине состояния пациента с помощью понятного интерфейса может сэкономить не один час в течение каждого рабочего дня.

 

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Обеспечение доступа к информации пациентов
Уменьшение беспокойства пациентов

Уменьшение беспокойства пациентов
 

Обращаясь за медицинским обслуживанием, пациенты часто ощущают себя очень уязвимыми. Познакомьте их с предстоящей процедурой, чтобы помочь обрести спокойствие и вернуть себе ощущение контроля над ситуацией.

 

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Преобразование опыта медицинского обслуживания

Профессиональная среда должна предлагать пациентам психологическую поддержку и давать им ощущение благополучия. Совместная работа специалистов над реализацией рациональных изменений может улучшить впечатления от медицинских и технических решений и создать более комфортные условия для пациентов.

 

Просмотр видео

Впечатление от исследования

Общайтесь с пациентами

Общайтесь с пациентами
 

Предложите пациентам по-настоящему индивидуальное обслуживание, уделяя больше времени им, а не настройке оборудования. Взаимодействие – это ключ к успеху в этом деле. Спокойный голос, вдумчивое объяснение и удобная конструкция оборудования очень хорошо помогают в избавлении пациентов от страха.
Управление дозой излучения

Управление дозой излучения
   

Очень важно найти баланс между требуемым качеством изображений и минимальной возможной лучевой нагрузкой. Например, при компьютерной томографии (КТ) алгоритм итеративной реконструкции (IMR) может помочь в существенном снижении лучевой нагрузки* и в улучшении условий для пациента.
Новый подход к рабочему процессу

Новый подход к рабочему процессу
 

Эффективный рабочий процесс может стать основой для быстрого получения результатов и комфортных условий для пациентов. Эффективно используя персонал и оборудование, вы открываете новые возможности для взаимодействия между пациентами и радиологами, а также радиологами и врачами и получаете возможность не отставать от развития среды здравоохранения.

 

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Создайте привлекательные условия

Создайте привлекательные условия  

 

Холодная и неприветливая обстановка часто ухудшает и без того не слишком комфортные условия для пациентов. Постарайтесь сделать атмосферу в клинике более благоприятной, чтобы пациенту было легче и комфортнее переносить исследование. Это может помочь сократить время сканирования, уменьшить движения пациентов и улучшить качество изображений. Такой путь способствует и уменьшению беспокойства у пациентов.

 

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Консультации по созданию условий
 

Беспокойство пациентов может быть уменьшено при каждом взаимодействии с персоналом клиники благодаря внимательному отношению и надлежащему информированию. Продуманный и всесторонний подход к комфортным условиям может дать пациентам ощущение благополучия и помочь в налаживании диалога между пациентами и медицинскими работниками. Оптимизация структуры клинических рабочих процессов и эргономики рабочих мест помогает в создании комфортных условий.

 

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Общение после исследования

Рационализация просмотра изображений

Рационализация просмотра изображений
 

Полностью оцифрованный рабочий процесс визуализации дает возможность включить в повседневную практику просмотр исследований на высококачественных рабочих станциях PACS-систем, что в свою очередь улучшает обслуживание пациентов за счет быстрого получения результатов и точности в диагнозах. Чем быстрее они будут готовы, тем комфортнее будет пациенту.
Консультации с коллегами

Консультации с коллегами
 

Улучшение связи между коллегами в отделении и во всем учреждении, а также с лечащими врачами во всей системе здравоохранения означает, что пациенты смогут получить выгоду от быстрых и обоснованных решений вне зависимости от того, насколько далеко находится радиолог.
Обсуждение результатов с пациентами

Обсуждение результатов с пациентами
 

Персонализация радиологических исследований усиливается по мере того, как пациенты получают открытый доступ к своим результатам сканирования — в частности, в электронной форме. Радиологам необходимы средства для информирования пациентов и обучение обслуживанию клиентов для того, чтобы приобрести и отточить навыки обсуждения диагностических исследований с пациентами.

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Ресурсы

* «В клинической практике применение технологии IMR может снизить лучевую нагрузку на пациента при КТ, однако результат зависит от клинической задачи, телосложения пациента, анатомической области и методов работы. Чтобы установить необходимую дозу для получения изображений диагностического качества при определенной клинической задаче, необходимо проконсультироваться с рентгенологом и дозиметристом».

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Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю