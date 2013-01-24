Мы считаем это уникальной возможностью для усовершенствования клинических и коммерческих основ во всех сферах работы с пациентами. Наши индивидуально разработанные и ориентированные на пациентов стратегии и программы призваны помочь ведущим медицинским учреждениям добиться устойчивых результатов в области качества, доступности медицинской помощи (в том числе по ее стоимости) и удовлетворенности пациентов и персонала.
Подразделение Healthcare Tranformation Services — консалтинговое подразделение в области здравоохранения, объединяющее богатый опыт клинических инноваций компании Philips и работу первоклассных экспертов в здравоохранении со специализированными услугами по повышению производительности, поддержке здравоохранения, заботе о здоровье населения и медицинскому образованию. Уникальные знания и опыт позволяют применять целостный и практичный подход к оптимизации, не связанный с решениями конкретных изготовителей. Компания Philips готова предложить полный комплекс решений для перехода к ценностно-ориентированному медицинскому обслуживанию — для пациентов, персонала лечебного учреждения и населения в целом.
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