Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

Консалтинг

Мы поможем справиться со сложностями в предоставлении медицинских услуг — сейчас и в будущем

*

Если вы заинтересованы в приобретении медицинского оборудования, пожалуйста, заполните форму ниже

* Обязательное поле
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Пожалуйста, укажите информацию, которая Вам необходима.
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
*
*
*

Что это значит?
Компания Philips уважает конфиденциальность своих клиентов. Вы можете в любое время отозвать разрешения. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с политикой конфиденциальности компании Philips.

Реформа здравоохранения. Увеличение среднего возраста и усложнение проблем пациентов. Ужесточение экономических ограничений. Сегодня больницы и учреждения здравоохранения вынуждены работать в исключительно жестких рамках и должны действовать решительно для того, чтобы удовлетворять текущие и долгосрочные потребности в оказании медицинской помощи в этих условиях.

«Создание подразделения Healthcare Transformation Services стало непосредственной реакцией на сложности в сфере медицинского обслуживания во всем мире. Наш опыт поможет медицинским учреждениям повысить результативность лечения, предоставить более качественные услуги, расширить доступ к здравоохранению и, в конечном итоге, сделать будущее здравоохранения лучше».

 

Франс ван Хаутен

Президент и исполнительный директор компании Royal Philips

Мы считаем это уникальной возможностью для усовершенствования клинических и коммерческих основ во всех сферах работы с пациентами. Наши индивидуально разработанные и ориентированные на пациентов стратегии и программы призваны помочь ведущим медицинским учреждениям добиться устойчивых результатов в области качества, доступности медицинской помощи (в том числе по ее стоимости) и удовлетворенности пациентов и персонала.

Подразделение Healthcare Tranformation Services — консалтинговое подразделение в области здравоохранения, объединяющее богатый опыт клинических инноваций компании Philips и работу первоклассных экспертов в здравоохранении со специализированными услугами по повышению производительности, поддержке здравоохранения, заботе о здоровье населения и медицинскому образованию. Уникальные знания и опыт позволяют применять целостный и практичный подход к оптимизации, не связанный с решениями конкретных изготовителей. Компания Philips готова предложить полный комплекс решений для перехода к ценностно-ориентированному медицинскому обслуживанию — для пациентов, персонала лечебного учреждения и населения в целом.

 

Узнайте больше о подразделении Healthcare Transformation Services.

 

Свяжитесь с нами

Улучшение клинических и экономических показателей

Улучшение клинических и экономических показателей

Повышение производительности труда за счет эффективных операционных процессов

Постоянное стремление к совершенствованию медицинских, операционных и финансовых результатов — неотъемлемая часть стратегии современных интенсивно работающих медицинских учреждений.

 

Прочитать материал

Предлагаемые решения

 

Повышение производительности ›
Эффективность клинических процессов ›
Использование и планирование капитальных активов ›

Решения для поддержки здравоохранения

Решения для поддержки здравоохранения

Преобразование опыта медицинского обслуживания для пациентов, их семей и опекунов

Наши решения помогают сделать условия в лечебном учреждении комфортными и привлекательными для пациентов, а также стимулировать эффективную работу персонала.

Прочитать материал

Предлагаемые решения

 

Консультации по созданию условий ›
Решения для помещений Ambient Experience ›

Здоровье населения

Здоровье населения

Стратегии и решения для поддержки и реализации ценностно-ориентированного медицинского обслуживания

Поскольку обслуживаемые группы пациентов становятся все сложнее и разнороднее, системам здравоохранения приходится определять стратегии для обслуживания конкретных групп пациентов, для которых требуются большие расходы и особые условия.

 

Прочитать материал

Предлагаемые решения

 

Стратегическая оценка ›
 Программы клинического качества ›
Инициативы для людей и процессов ›
Решения для технологий и данных ›

Услуги по управлению

Услуги по управлению

Комплексные технические предложения для долгосрочной успешной работы учреждения

Наличие стратегического партнера, ориентированного на повышение качества медицинского обслуживания за счет разумных инноваций, может стать решающим фактором для систем здравоохранения.

 

Прочитать материал

Предлагаемые решения


Услуги по управлению оборудованием ›

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю