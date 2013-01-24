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Ключевые слова для поиска

Клиническая и экономическая эффективность

Повышение производительности труда за счет эффективности операционных процессов

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«Компания Philips предложила нам полный спектр усовершенствованных процессов, с которыми мы бы могли работать, и несколько простых решений, на полную реализацию которых потребовалось чуть больше времени».

 

Джуди Канал

Директор центра визуализации, отделение радиологии, больница Лоуэлл

Постоянное стремление к совершенствованию медицинских, операционных и финансовых результатов — неотъемлемая часть стратегии современных интенсивно работающих медицинских учреждений.

Мы предлагаем комплексный подход к сотрудничеству и учету конкретных особенностей при консультациях, направленный на улучшение работы и ориентацию на пациентов, призванный открыть новые возможности во всех сферах медицинского обслуживания. Мы концентрируем внимание на операционных и клинических процессах, а также на оптимизации ресурсов для того, чтобы повысить общую эксплуатационную эффективность и финансовую стабильность медицинского учреждения.

Результатом становится повышение удовлетворенности пациентов, персонала и врачей при работе с системой здравоохранения, способной лучше справиться с нынешними и будущими задачами.

 

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Наши предложения по повышению производительности

Повышение производительности

Повышение производительности

Улучшенная производительность для достижения отличных результатов во всех сферах здравоохранения

 

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Эффективность клинических процессов

Эффективность клинических процессов

Рационализация клинических процессов для повышения эффективности

 

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Использование и планирование капитальных активов

Использование и планирование капитальных активов

Повышение рентабельности

 

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Ресурсы

Видео
Оптимизация рабочих процессов в больнице Лоуэлл
    Медицинский центр Тафтс — консультационный проект по оптимизации МРТ

    Кейсы

    Обзоры и информационные бюллетени

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю