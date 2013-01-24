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Планирование ЛПУ

От охраны здоровья к заботе о человеке

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Решение Ambient experience
Узнайте, как можно изменить условия в учреждении на благо пациентам и персоналу  

 

«Наше учреждение действительно отличается от всех остальных — не только за счет по-настоящему мультидисциплинарного подхода, при котором все услуги для пациентов сосредоточены на одной территории, но и за счет того, что именно мы предлагаем этим пациентам».  

 

Дженнифер Шааб

Администратор, семейный онкологический центр Disney

Пациенты, оказавшиеся в больнице, могут быть сильно обеспокоены как самими процедурами, так и результатами лечения. Беспокойство увеличивает уровень стресса у пациентов и ухудшает их впечатления от пребывания. Тем не менее, беспокойство может быть уменьшено при каждом взаимодействии с пациентом за счет внимательного отношения и надлежащего информирования.


Мы уверены, что хорошее медицинское обслуживание должно учитывать впечатления людей — это не менее важный фактор, чем медицинские или технические возможности. Профессиональная среда также должна предлагать пациентам психологическую поддержку и давать им ощущение благополучия.

Решение Ambient Experience объединяет в себе технологии (динамическое освещение, проекции и звук), дизайн помещений и усовершенствование рабочих процессов. Внедряя Ambient Experience, мы помогаем больницам создавать привлекательную и многоплановую среду. Эти решения приносят комфорт в обстановку, которая может вызывать стресс, и способствуют уменьшению беспокойства у пациентов.   

 

Узнайте о том, что мы можем предложить отделениям радиологии, кардиологии, онкологии и неотложной помощи или всему учреждению в целом.  

 

Свяжитесь с нами

Многоплановый опыт для пациентов и персонала

Специализированные решения для кабинета или отделения

Решения для радиологического кабинета

Решения для радиологического кабинета  

 

Подробнее  
Решения для кардиологического кабинета

Решения для кардиологического кабинета  

 

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Решения для онкологического кабинета

Решения для онкологического кабинета  

 

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Решения для кабинета неотложной помощи

Решения для кабинета неотложной помощи  

 

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Улучшения

Ресурсы  

  • Технология Ambient Experience: от охраны здоровья к заботе о человеке

    Технология Ambient Experience: от охраны здоровья к заботе о человеке

    Томограф Ingenia Ambient Experience

    Томограф Ingenia Ambient Experience

  • Технология Ambient Experience: взгляд пациентов

    Технология Ambient Experience: взгляд пациентов

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю