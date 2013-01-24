Компания Philips учла все аспекты интервенционных процедур — от подготовки до выполнения и восстановления. На каждом этапе мы используем технологии, улучшающие опыт пациентов и персонала. Мы задействовали возможности секторов Philips «Здравоохранение», Philips «Потребительские товары» и Philips «Световые решения», чтобы создать решение Ambient Experience для интервенционной радиологии.
Соглашаясь на процедуру катетеризации, пациенты доверяются относительно малознакомым людям. Страх перед неизвестностью заставляет их нервничать и беспокоиться. Ambient Experience дает пациентам некоторое ощущение контроля, позволяя перед началом процедуры выбрать «тему» помещения с помощью беспроводного сенсорного экрана и трансформировать обстановку по своему вкусу.
Рассеянный верхний свет в сочетании с динамическим освещением создает мягкую приятную атмосферу. Появляется ощущение, что стены исчезают. Успокаивающий звуковой аккомпанемент и изображения погружают пациента в состояние покоя.
Технология Ambient Experience предлагает уникальный способ для формирования и конфигурирования условий в медицинском учреждении с учетом конкретных потребностей врачей и пациентов.
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