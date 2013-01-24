Что бы мы ни разрабатывали — от доступных ультразвуковых систем для развивающихся стран до цифровой медицинской платформы для сбора и анализа данных о состоянии пациентов в режиме реального времени — мы всегда ставим потребности пользователей и пациентов на первое место.
Все начинается с изучения конкретной ситуации — со знакомства с возникающими перед вами проблемами и задачами и с информации о том, как изменения в здравоохранении и новые технологии помогут предоставлять качественную медицинскую помощь.
Сочетание нашего опыта и идей с отзывами пациентов и медицинских работников служит основой для создания действительно значимых инноваций.
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