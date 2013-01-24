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Наша история инноваций

Идеи, помогающие создать действительно значимые инновации

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Компания Philips уважает конфиденциальность своих клиентов. Вы можете в любое время отозвать разрешения. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с политикой конфиденциальности компании Philips.

Что бы мы ни разрабатывали — от доступных ультразвуковых систем для развивающихся стран до цифровой медицинской платформы для сбора и анализа данных о состоянии пациентов в режиме реального времени — мы всегда ставим потребности пользователей и пациентов на первое место.


Все начинается с изучения конкретной ситуации — со знакомства с возникающими перед вами проблемами и задачами и с информации о том, как изменения в здравоохранении и новые технологии помогут предоставлять качественную медицинскую помощь.

 

Сочетание нашего опыта и идей с отзывами пациентов и медицинских работников служит основой для создания действительно значимых инноваций.

Мы помогаем найти самый короткий путь к качественной медицинской помощи на всех этапах ухода за пациентом.

Мы помогаем найти самый короткий путь к качественной медицинской помощи на всех этапах ухода за пациентом.
Взгляните на наши инновации в действии и узнайте, как мы помогаем людям оставаться здоровыми и счастливыми

Ориентируясь на нужды людей

Мы спрашиваем медицинских работников и пациентов, что для них действительно важно, что могло бы оказать положительное влияние на их жизнь и работу, чтобы наши решения соответствовали реальным потребностям.
Клинический опыт

Клинический опыт

Когда мы создаем более удобный ультразвуковой аппарат, делаем интерфейс монитора пациента более понятным или предлагаем клиническую информацию, которая помогает радиологу быстрее и увереннее ставить диагнозы, - наши решения направлены на то, чтобы сделать оказание медицинской помощи более эффективным.

 

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Научные исследования и анализ

Используя глубокие исследования, детальный анализ и актуальные данные в сочетании с отзывами заказчиков, мы создаем решения, призванные преодолеть существующие трудности и обеспечить более качественное обслуживание пациентов.
Анализ отрасли

Анализ отрасли

Для стратегически верных решений необходимо понимать путь развития системы здравоохранения. Мы изучаем общую картину, отмечаем тенденции и получаем данные, которые помогают нам в работе и отвечают вашим задачам.

 

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Стратегическое мышление

Мы не ограничиваемся очевидным, мы также ориентируемся на то, что пока существует лишь в воображении. Выйдя за привычные рамки, мы можем представить себе инновации, которые не только решают насущные проблемы, но и по-настоящему меняют жизнь людей.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю