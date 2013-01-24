Анестезиология

Характер анестезии изменяется.
Все чаще и чаще возникает необходимость в лечении со все более сложным анамнезом, однако настало время перемен. Сегодня здравоохранение развивается от доказательной медицины в направлении к медицине, основанной на точных данных. Вместе с выявлением незамеченных ранее тенденций возникает новая информация, точность которой способствует созданию новых путей по улучшению оказания медицинской помощи.
Операционная - часть этой тенденции. Правила оправданного применения и новые принципы страхового возмещения требуют от клиницистов получения качественных данных в операционной.
Для многих, операционная - это отделение, где в последнюю очередь внедряется электронная история болезни. При подключении к сети возникает ряд сложностей в том числе и по контролированию расходов без угрозы для качества помощи пациенту.
Комплексное решение для анестезии – один из способов оптимизации процессов. Клиницистам необходимо решение, которое охватывает весь спектр интраоперационной помощи и подключается к существующим системам без потери комфорта для специалистов. Это должно быть эффективное решение как для пожилых, так и для маленьких пациентов, учитывая высокий и низкий уровень экстренности и при проведении хирургических процедур, а также предоставлять качественные данные.
Узнайте, как можно получить индивидуальную комплексную систему, отвечающую вашим потребностям клиницистов в анестезии.