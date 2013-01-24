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Анестезиология

 

 

Новая операционная: качественная помощь на основе клинических данных

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Характер анестезии изменяется.


Все чаще и чаще возникает необходимость в лечении со все более сложным анамнезом, однако настало время перемен. Сегодня здравоохранение развивается от доказательной медицины в направлении к медицине, основанной на точных данных. Вместе с выявлением незамеченных ранее тенденций возникает новая информация, точность которой способствует созданию новых путей по улучшению оказания медицинской помощи.

 

Операционная - часть этой тенденции. Правила оправданного применения и новые принципы страхового возмещения требуют от клиницистов получения качественных данных в операционной.

 

Для многих, операционная - это отделение, где в последнюю очередь внедряется электронная история болезни. При подключении к сети возникает ряд сложностей в том числе и по контролированию расходов без угрозы для качества помощи пациенту.

 

Комплексное решение для анестезии – один из способов оптимизации процессов. Клиницистам необходимо решение, которое охватывает весь спектр интраоперационной помощи и подключается к существующим системам без потери комфорта для специалистов. Это должно быть эффективное решение как для пожилых, так и для маленьких пациентов, учитывая высокий и низкий уровень экстренности и при проведении хирургических процедур, а также предоставлять качественные данные.

 

Узнайте, как можно получить индивидуальную комплексную систему, отвечающую вашим потребностям клиницистов в анестезии.

 

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Clinicians talking next to a patient

“Анестезиологи не работают в одиночку, и их вклад в работу многопрофильных команд имеет существенные последствия при оказании помощи пациентам."

 

“Наилучшие практики и безопасность пациентов при анестезии.” Weller, J.M., Merry, A.F. British Journal of Anesthesia 110 (5): 671-3 (2013)

Клиницистам необходимо решение, включающее:

Инфографика анестезии

Центральным элементом рабочей станции анестезии является наркозный аппарат

Patients lead healthcare improvement

Комплексное решение в анестезии означает, что ваши пациенты - это не только пациенты анестезиолога. Они - пациенты операционной с особыми потребностями до, во время и после операции. Данный более широкий интраоперационный подход требует новых решений, которые специально разработаны в соответствии с вашими потребностями.

 

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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