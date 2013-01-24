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В настоящее время появляется все больше вариантов малоинвазивных процедур на сердце и сосудах. Этому способствуют новые разработки в области диагностики, интервенций под контролем изображений и информатики.

 

В сотрудничестве с ведущими кардиологами мы создаем решения, изменяющие жизнь пациентов. Они способны ускорить работу врача, повысить эффективность и предоставить важную клиническую информацию.

Вместе мы изменяем подход к медицинской помощи и повышаем качество жизни пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Подробнее о том, как наши решения для кардиологии могут помочь вашей организации

 

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Д-р Даниэль Саймон делится своими мыслями о гибридных операционных
Гибридная операционная
Каковы клинические достоинства гибридной среды? Д-р Даниэль Саймон делится своими мыслями о комбинированных операционных в больницах University Hospitals.

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Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю