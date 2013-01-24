В настоящее время появляется все больше вариантов малоинвазивных процедур на сердце и сосудах. Этому способствуют новые разработки в области диагностики, интервенций под контролем изображений и информатики.
В сотрудничестве с ведущими кардиологами мы создаем решения, изменяющие жизнь пациентов. Они способны ускорить работу врача, повысить эффективность и предоставить важную клиническую информацию.
Вместе мы изменяем подход к медицинской помощи и повышаем качество жизни пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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