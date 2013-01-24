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Ключевые слова для поиска

Интенсивная терапия

Принятие обоснованных решений при интенсивной терапии

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Philips Critical Care infographic

Рост потребности в услугах интенсивной терапии для пациентов, связанный с увеличением среднего возраста населения, а также с развитием медицины, увеличивающим среднюю продолжительность жизни, создал невероятную нагрузку на отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ)¹. Проведение высококачественной интенсивной терапии для пациентов при ограниченном количестве персонала и сокращенных финансовых ресурсах требует создания новых подходов и новых идей в нынешней сложной среде здравоохранения.


Наши решения для ОРИТ позволяют получать актуальную информацию, которая может потребоваться для максимальной быстрой помощи пациентам, что дает возможность задействовать имеющиеся ограниченные ресурсы и эффективно оказать пациентам высококачественную помощь.

 

Подробнее:

  • Передовые средства физиологического мониторинга и информатизации лечебных учреждений
  • Алгоритмы, собирающие данные пациентов из различных источников
  • Многоплатформенная общесетевая совместимость с ИТ-инфраструктурой
  • Телемедицинские технологии, помогающие в ведении пациентов

 

Предлагаемые нами решения для ОРИТ, работающие в реальном времени рядом с пациентами, могут помочь в принятии решений и в максимально быстрой помощи пациентам, что будет способствовать повышению качества обслуживания во всем лечебном учреждении.

 

Узнайте больше о наших решениях для интенсивной терапии, помогающих работе в ОРИТ.

 

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1 Общество реанимации и интенсивной терапии (SCCM), веб-страница статистики по реанимации и интенсивной терапии, http://www.sccm.org/Communications/Pages/CriticalCareStats.aspx — доступность проверялась 14 апреля 2014 г.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю