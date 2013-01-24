Интенсивная терапия

Рост потребности в услугах интенсивной терапии для пациентов, связанный с увеличением среднего возраста населения, а также с развитием медицины, увеличивающим среднюю продолжительность жизни, создал невероятную нагрузку на отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ)¹. Проведение высококачественной интенсивной терапии для пациентов при ограниченном количестве персонала и сокращенных финансовых ресурсах требует создания новых подходов и новых идей в нынешней сложной среде здравоохранения.
Наши решения для ОРИТ позволяют получать актуальную информацию, которая может потребоваться для максимальной быстрой помощи пациентам, что дает возможность задействовать имеющиеся ограниченные ресурсы и эффективно оказать пациентам высококачественную помощь.
Подробнее:
- Передовые средства физиологического мониторинга и информатизации лечебных учреждений
- Алгоритмы, собирающие данные пациентов из различных источников
- Многоплатформенная общесетевая совместимость с ИТ-инфраструктурой
- Телемедицинские технологии, помогающие в ведении пациентов
Предлагаемые нами решения для ОРИТ, работающие в реальном времени рядом с пациентами, могут помочь в принятии решений и в максимально быстрой помощи пациентам, что будет способствовать повышению качества обслуживания во всем лечебном учреждении.
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