Инновации в сфере детской радиологии в больнице Phoenix Children’s Hospital

Практически все сферы требуют больших усилий, в сфере оказания медицинской помощи детям решение возникающих вопросов играет более важную роль; клинические системы должны предоставлять совершенные методики для оказания помощи детям и их семьям при нестандартных случаях, которые зачастую требуют дополнительного времени, мониторинга состояния, специальных медикаментов1 и участия квалифицированных медицинских специалистов, способных проявить заботу и понять детей всех возрастов.
Согласно имеющимся данным, в США дети с серьезными хроническими заболеваниями составляют только 10% от числа пациентов, поступающих в медицинские учреждения; при этом, согласно больничным счетам, число детей составляет 41%2.
Больница Phoenix Children’s Hospital является шестой крупнейшей детской больницей в США, в которой работают более тысячи врачей. Сотрудники больницы специализируются на оказании помощи детям и их семьям как в стационарных, так и в амбулаторных условиях, оказании неотложной помощи и лечении в экстренных ситуациях на территории штата Аризона, а также в юго-западном регионе. Являясь одной из самых крупных детских больниц страны, больница Phoenix Children’s предоставляет медицинскую помощь по более чем 75 направлениям.
Для работы большинства больничных служб требуются четкие изображения, на основе которых можно с уверенностью поставить правильный диагноз. В больнице Phoenix Children’s в основе всех технологий визуализации находится усовершенствованная технология, занимающая ведущее положение в сфере детской медицины. Радиология считается «фундаментом» или центральной точкой, на которую полагаются все медицинские службы с целью получения четких и своевременных изображений диагностического качества.
При выполнении диагностической процедуры в детской больнице необходимо учитывать некоторые отдельные вопросы, которые, в конечном счете, влияют на получение точных, надежных и своевременных изображений. К числу данных вопросов могут относиться: обеспечение безопасности пациента путем управления лучевой нагрузкой, быстрая обработка изображений и соответствующие рабочие процессы, надежное позиционирование ребенка и сокращение его двигательной активности в процессе визуализации с целью получения изображений высокого качества, а также создание комфортных условий для различных типов пациентов.
Наша больница может предоставлять медицинскую помощь детям всех возрастов — новорожденным и грудным детям, детям дошкольного и школьного возраста, а также подросткам и молодым людям в возрасте 20-ти лет. У каждой из этих групп пациентов свои потребности, которые ставят перед нами определенные вопросы и задачи. Нам необходимо модифицировать применяемые методики, т. к. заболевания детей различного возраста отличаются друг от друга; соответственно, наши методы лечения также должны различаться между собой».
Richard Towbin, врач
Глава отделения радиологии детской больницы Phoenix Children's Hospital
При наличии задач, с которыми сталкиваются медицинские учреждения при оказании медицинской помощи детям, стратегическое партнерство обеспечивает создание новых и инновационных возможностей, которые позволяют увеличить число применяемых технологий визуализации и разработать новые модели оказания медицинской помощи.
Около 10 лет назад началось сотрудничество детской больницы Phoenix Children’s Hospital и компании Philips с долгосрочными перспективами; в 2017 г. данное сотрудничество переросло в долгосрочное стратегическое партнерство. Данное 15-летнее соглашение — это первый случай партнерства для компании Philips с отдельной детской больницей, в рамках которого компания поставляет системы визуализации, решения для мониторинга пациентов, информационные клинические системы, а также полный диапазон клинических служб и консультационных решений в сфере ведения дел. Благодаря доступу к современным инновационным решениям компании Philips детская больница Phoenix Children’s, являясь современным медицинским учреждением для лечения детей, имеет возможность предугадывать задачи, стоящие перед ней, а также обеспечивать высокий уровень качества при оказании медицинской помощи.
В рамках своего сотрудничества больница Phoenix Children's и компания Philips совместно разработали, а также протестировали новые протоколы управления лучевой нагрузкой при использовании оборудования для визуализации, которые зависят от пропорций тела ребенка и подходят для определенных возрастных групп или органов. Исследования и технологии по управлению лучевой нагрузкой, основой которых являются методы итеративной реконструкции КТ-изображений и спектральной КТ с несколькими энергетическими уровнями в сочетании со специальными КТ- и МР-протоколами для исследования детей, в настоящее время являются стандартными функциями оборудования компании Philips, поставляемого по всему миру.
«Позиция больницы Phoenix Children’s — двигаться вперед, развиваться и не довольствоваться тем, чего мы уже добились. Мы стараемся достичь результатов, которые помогут нам использовать технологии, предназначенные для взрослых, при лечении детей», — заявляет Dianna Bardo, детский рентгенолог в больнице Phoenix Children’s.
Цель больницы Phoenix Children’s заключалась в применении технологий для расширения возможностей оказываемых высококвалифицированных медицинских услуг, а также для внедрения инновационных решений в процесс диагностики. Применение новых технологий играет важную роль, поскольку влияет на возможность медицинского учреждения проводить исследования, поддерживать деятельность медицинских работников и создавать среду, в которой технологии ведут к инновациям, при этом увеличивая производительность и эффективность системы.
Доктор Towbin отмечает: «Сочетание наших технологических разработок, новых инновационных решений и программных средств позволяет достичь максимальной степени эффективности на всех уровнях нашей деятельности с опорой на полученные данные. Теперь мы можем видеть взаимосвязь между анатомическими структурами, ставить более точные диагнозы и получать новые сведения, которые были недоступны для нас ранее. Благодаря этому мы можем совершенствовать работу нашего отделения радиологии, что позволяет нам более эффективно оказывать медицинскую помощь детям».
Инновации в сфере обработки изображений и развитие от 2D до 3D-визуализации способствуют повышению точности диагностической визуализации. Благодаря информационным технологиям в области визуализации Philips рентгенологи в больнице Phoenix Children’s Hospital могут получать изображения в режимах 2D и 3D, эффективно выполнять измерения и ставить точные диагнозы.
По мнению доктора Bardo: «2D-изображение не всегда может помочь врачу увидеть реальную картину заболевания. С применением технологии 3D-визуализации мы можем более тщательно рассмотреть анатомические структуры, будь то сердце, печень или сломанная кость».
Лаборатория Cardiac 3D Print Lab, являющаяся партнером отделения радиологии больницы Phoenix Children’s Hospital, предоставляет технологии 3D-печати и усовершенствованной последующей обработки изображений, полученных системами Philips; данные процессы помогают врачам подготовиться к выполнению комплексных процедур, позволяя создавать точные модели дефектов сердца и конечностей, поврежденных внутренних органов и даже опухолей.
Применение технологии 3D-визуализации позволяет рентгенологам в больнице Phoenix Children’s Hospital определять точные размеры опухолей, а в дальнейшем видеть незначительные изменения в размере или форме, происходящие с течением времени и в результате лечения. Невероятная точность 3D-визуализации позволяет онкологам определять наиболее подходящий курс лечения и следить за тем, происходит ли уменьшение опухоли.
«Создание трехмерной модели опухоли, сердца или кости в 3D-лаборатории позволяет мгновенно получить картину заболевания, которую может понять любой человек. Ее может понять пациент, а также его семья, его лечащий врач, хирург, выполняющий определенные процедуры и рентгенологи», — добавляет доктор Bardo.
Richard Towbin, врач
Глава отделения радиологии детской больницы Phoenix Children's Hospital
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