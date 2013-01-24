Инновации в сфере детской радиологии в больнице Phoenix Children’s Hospital

При наличии задач, с которыми сталкиваются медицинские учреждения при оказании медицинской помощи детям, стратегическое партнерство обеспечивает создание новых и инновационных возможностей, которые позволяют увеличить число применяемых технологий визуализации и разработать новые модели оказания медицинской помощи.

Около 10 лет назад началось сотрудничество детской больницы Phoenix Children’s Hospital и компании Philips с долгосрочными перспективами; в 2017 г. данное сотрудничество переросло в долгосрочное стратегическое партнерство. Данное 15-летнее соглашение — это первый случай партнерства для компании Philips с отдельной детской больницей, в рамках которого компания поставляет системы визуализации, решения для мониторинга пациентов, информационные клинические системы, а также полный диапазон клинических служб и консультационных решений в сфере ведения дел. Благодаря доступу к современным инновационным решениям компании Philips детская больница Phoenix Children’s, являясь современным медицинским учреждением для лечения детей, имеет возможность предугадывать задачи, стоящие перед ней, а также обеспечивать высокий уровень качества при оказании медицинской помощи.

В рамках своего сотрудничества больница Phoenix Children's и компания Philips совместно разработали, а также протестировали новые протоколы управления лучевой нагрузкой при использовании оборудования для визуализации, которые зависят от пропорций тела ребенка и подходят для определенных возрастных групп или органов. Исследования и технологии по управлению лучевой нагрузкой, основой которых являются методы итеративной реконструкции КТ-изображений и спектральной КТ с несколькими энергетическими уровнями в сочетании со специальными КТ- и МР-протоколами для исследования детей, в настоящее время являются стандартными функциями оборудования компании Philips, поставляемого по всему миру.

«Позиция больницы Phoenix Children’s — двигаться вперед, развиваться и не довольствоваться тем, чего мы уже добились. Мы стараемся достичь результатов, которые помогут нам использовать технологии, предназначенные для взрослых, при лечении детей», — заявляет Dianna Bardo, детский рентгенолог в больнице Phoenix Children’s.

Цель больницы Phoenix Children’s заключалась в применении технологий для расширения возможностей оказываемых высококвалифицированных медицинских услуг, а также для внедрения инновационных решений в процесс диагностики. Применение новых технологий играет важную роль, поскольку влияет на возможность медицинского учреждения проводить исследования, поддерживать деятельность медицинских работников и создавать среду, в которой технологии ведут к инновациям, при этом увеличивая производительность и эффективность системы.



Доктор Towbin отмечает: «Сочетание наших технологических разработок, новых инновационных решений и программных средств позволяет достичь максимальной степени эффективности на всех уровнях нашей деятельности с опорой на полученные данные. Теперь мы можем видеть взаимосвязь между анатомическими структурами, ставить более точные диагнозы и получать новые сведения, которые были недоступны для нас ранее. Благодаря этому мы можем совершенствовать работу нашего отделения радиологии, что позволяет нам более эффективно оказывать медицинскую помощь детям».