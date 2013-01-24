Ключевые слова для поиска

EverFlo

Кислородный концентратор для домашнего использования

Найти похожие продукты

До недавнего времени большинство кислородных концентраторов представляли собой тяжелые, громоздкие и шумные аппараты, нуждающиеся в постоянном обслуживании. EverFlo от Philips Respironics - это уникальный стационарный концентратор, который соответствует высоким требованиям врачей, оказывающих медицинскую помощь на дому, а также удовлетворяет желания пациентов.

Свяжитесь с нами
Особенности
Легкость || Повышает удовлетворенность пац

Легкий аппарат просто транспортировать

Кислородный концентратор EverFlo весит всего 14 кг, что сокращает расходы на транспортировку и хранение, а также предотвращает вероятность получения травм.

Легкий аппарат просто транспортировать

Кислородный концентратор EverFlo весит всего 14 кг, что сокращает расходы на транспортировку и хранение, а также предотвращает вероятность получения травм.

Легкий аппарат просто транспортировать

Кислородный концентратор EverFlo весит всего 14 кг, что сокращает расходы на транспортировку и хранение, а также предотвращает вероятность получения травм.
Не требует частого обслуживания и рем... || Сокращает эксплуатационные рас

Изделие не требует частого обслуживания и ремонта, что позволяет сократить расходы

В течение двух лет врач может не менять фильтр. Пациентам, в свою очередь, менять фильтр не требуется совсем.

Изделие не требует частого обслуживания и ремонта, что позволяет сократить расходы

В течение двух лет врач может не менять фильтр. Пациентам, в свою очередь, менять фильтр не требуется совсем.

Изделие не требует частого обслуживания и ремонта, что позволяет сократить расходы

В течение двух лет врач может не менять фильтр. Пациентам, в свою очередь, менять фильтр не требуется совсем.
Компактная конструкция || Повышает удовлетворенность пац

Благодаря аккуратному дизайну аппарат почти не похож на медицинское изделие

Благодаря эргономичной конструкции EverFlo занимает немного места и не привлекает внимания.

Благодаря аккуратному дизайну аппарат почти не похож на медицинское изделие

Благодаря эргономичной конструкции EverFlo занимает немного места и не привлекает внимания.

Благодаря аккуратному дизайну аппарат почти не похож на медицинское изделие

Благодаря эргономичной конструкции EverFlo занимает немного места и не привлекает внимания.
Индикатор чистоты кислорода (дополнит... || Сокращает эксплуатационные рас

Индикатор чистоты кислорода (дополнительно) повышает безопасность при использовании

EverFlo может поставляться в конфигурациях с индикатором чистоты кислорода, который оценивает этот показатель с помощью ультразвука.

Индикатор чистоты кислорода (дополнительно) повышает безопасность при использовании

EverFlo может поставляться в конфигурациях с индикатором чистоты кислорода, который оценивает этот показатель с помощью ультразвука.

Индикатор чистоты кислорода (дополнительно) повышает безопасность при использовании

EverFlo может поставляться в конфигурациях с индикатором чистоты кислорода, который оценивает этот показатель с помощью ультразвука.
Низкое энергопотребление || Повышает удовлетворенность пац

EverFlo удобен для использования благодаря низкому энергопотреблению

Система потребляет меньше электричества и выделяет меньше тепла.

EverFlo удобен для использования благодаря низкому энергопотреблению

Система потребляет меньше электричества и выделяет меньше тепла.

EverFlo удобен для использования благодаря низкому энергопотреблению

Система потребляет меньше электричества и выделяет меньше тепла.
Утопленный в корпус флоуметр || Сокращает эксплуатационные рас

Утопленный в корпус флоуметр уменьшает вероятность случайной поломки

Утопленный в корпус флоуметр уменьшает вероятность случайной поломки.

Утопленный в корпус флоуметр уменьшает вероятность случайной поломки

Утопленный в корпус флоуметр уменьшает вероятность случайной поломки.

Утопленный в корпус флоуметр уменьшает вероятность случайной поломки

Утопленный в корпус флоуметр уменьшает вероятность случайной поломки.
Платформа для емкости увлажнителя || Повышает удовлетворенность пац

Платформа для емкости увлажнителя обеспечивает удобство использования

Платформа совместима со всеми типами емкостей и оснащена удобной застежкой-липучкой.

Платформа для емкости увлажнителя обеспечивает удобство использования

Платформа совместима со всеми типами емкостей и оснащена удобной застежкой-липучкой.

Платформа для емкости увлажнителя обеспечивает удобство использования

Платформа совместима со всеми типами емкостей и оснащена удобной застежкой-липучкой.
Прочная металлическая канюля || Сокращает эксплуатационные рас

Прочная металлическая канюля защищена от поломки

Прочная металлическая канюля защищена от поломки

Прочная металлическая канюля защищена от поломки

Прочная металлическая канюля защищена от поломки

Прочная металлическая канюля защищена от поломки

Прочная металлическая канюля защищена от поломки
  • Легкость || Повышает удовлетворенность пац
  • Не требует частого обслуживания и рем... || Сокращает эксплуатационные рас
  • Компактная конструкция || Повышает удовлетворенность пац
  • Индикатор чистоты кислорода (дополнит... || Сокращает эксплуатационные рас
Посмотреть все особенности
Легкость || Повышает удовлетворенность пац

Легкий аппарат просто транспортировать

Кислородный концентратор EverFlo весит всего 14 кг, что сокращает расходы на транспортировку и хранение, а также предотвращает вероятность получения травм.

Легкий аппарат просто транспортировать

Кислородный концентратор EverFlo весит всего 14 кг, что сокращает расходы на транспортировку и хранение, а также предотвращает вероятность получения травм.

Легкий аппарат просто транспортировать

Кислородный концентратор EverFlo весит всего 14 кг, что сокращает расходы на транспортировку и хранение, а также предотвращает вероятность получения травм.
Не требует частого обслуживания и рем... || Сокращает эксплуатационные рас

Изделие не требует частого обслуживания и ремонта, что позволяет сократить расходы

В течение двух лет врач может не менять фильтр. Пациентам, в свою очередь, менять фильтр не требуется совсем.

Изделие не требует частого обслуживания и ремонта, что позволяет сократить расходы

В течение двух лет врач может не менять фильтр. Пациентам, в свою очередь, менять фильтр не требуется совсем.

Изделие не требует частого обслуживания и ремонта, что позволяет сократить расходы

В течение двух лет врач может не менять фильтр. Пациентам, в свою очередь, менять фильтр не требуется совсем.
Компактная конструкция || Повышает удовлетворенность пац

Благодаря аккуратному дизайну аппарат почти не похож на медицинское изделие

Благодаря эргономичной конструкции EverFlo занимает немного места и не привлекает внимания.

Благодаря аккуратному дизайну аппарат почти не похож на медицинское изделие

Благодаря эргономичной конструкции EverFlo занимает немного места и не привлекает внимания.

Благодаря аккуратному дизайну аппарат почти не похож на медицинское изделие

Благодаря эргономичной конструкции EverFlo занимает немного места и не привлекает внимания.
Индикатор чистоты кислорода (дополнит... || Сокращает эксплуатационные рас

Индикатор чистоты кислорода (дополнительно) повышает безопасность при использовании

EverFlo может поставляться в конфигурациях с индикатором чистоты кислорода, который оценивает этот показатель с помощью ультразвука.

Индикатор чистоты кислорода (дополнительно) повышает безопасность при использовании

EverFlo может поставляться в конфигурациях с индикатором чистоты кислорода, который оценивает этот показатель с помощью ультразвука.

Индикатор чистоты кислорода (дополнительно) повышает безопасность при использовании

EverFlo может поставляться в конфигурациях с индикатором чистоты кислорода, который оценивает этот показатель с помощью ультразвука.
Низкое энергопотребление || Повышает удовлетворенность пац

EverFlo удобен для использования благодаря низкому энергопотреблению

Система потребляет меньше электричества и выделяет меньше тепла.

EverFlo удобен для использования благодаря низкому энергопотреблению

Система потребляет меньше электричества и выделяет меньше тепла.

EverFlo удобен для использования благодаря низкому энергопотреблению

Система потребляет меньше электричества и выделяет меньше тепла.
Утопленный в корпус флоуметр || Сокращает эксплуатационные рас

Утопленный в корпус флоуметр уменьшает вероятность случайной поломки

Утопленный в корпус флоуметр уменьшает вероятность случайной поломки.

Утопленный в корпус флоуметр уменьшает вероятность случайной поломки

Утопленный в корпус флоуметр уменьшает вероятность случайной поломки.

Утопленный в корпус флоуметр уменьшает вероятность случайной поломки

Утопленный в корпус флоуметр уменьшает вероятность случайной поломки.
Платформа для емкости увлажнителя || Повышает удовлетворенность пац

Платформа для емкости увлажнителя обеспечивает удобство использования

Платформа совместима со всеми типами емкостей и оснащена удобной застежкой-липучкой.

Платформа для емкости увлажнителя обеспечивает удобство использования

Платформа совместима со всеми типами емкостей и оснащена удобной застежкой-липучкой.

Платформа для емкости увлажнителя обеспечивает удобство использования

Платформа совместима со всеми типами емкостей и оснащена удобной застежкой-липучкой.
Прочная металлическая канюля || Сокращает эксплуатационные рас

Прочная металлическая канюля защищена от поломки

Прочная металлическая канюля защищена от поломки

Прочная металлическая канюля защищена от поломки

Прочная металлическая канюля защищена от поломки

Прочная металлическая канюля защищена от поломки

Прочная металлическая канюля защищена от поломки

технические характеристики

Общая система
Общая система
Входное напряжение
  • 230 +/- 10% Напряжение переменного тока
Размеры
  • 58,4 см В x 38,1 см Ш x 24,1 см Г
Среднее энергопотребление
  • 350 Ватт
Уровни аварийного сигнала индикатора чистоты кислорода
  • Низкий (82%) и очень низкий уровень чистоты кислорода (70%)
Частота входного напряжения
  • 50 Гц
Содержание кислорода* (при 5 литрах в минуту)
  • 93 +/- 3 %
Вес
  • 14 Кг
Давление на выходе
  • 38 кПа
Расход в литрах
  • 0,5-5 Литров в минуту
Диапазон рабочих температур
  • 12 - 32 °C
Уровень шума
  • 45 (обычный) дБА
Влажность при хранении/транспортировке
  • -34°C - 71°C при относительной влажности до 95% °C
Влажность при эксплуатации
  • до 95 % относительной влажности
Высота над уровнем моря при эксплуатации
  • 0 - 2286 м Метров
Общая система
Общая система
Входное напряжение
  • 230 +/- 10% Напряжение переменного тока
Размеры
  • 58,4 см В x 38,1 см Ш x 24,1 см Г
Посмотреть все характеристики
Общая система
Общая система
Входное напряжение
  • 230 +/- 10% Напряжение переменного тока
Размеры
  • 58,4 см В x 38,1 см Ш x 24,1 см Г
Среднее энергопотребление
  • 350 Ватт
Уровни аварийного сигнала индикатора чистоты кислорода
  • Низкий (82%) и очень низкий уровень чистоты кислорода (70%)
Частота входного напряжения
  • 50 Гц
Содержание кислорода* (при 5 литрах в минуту)
  • 93 +/- 3 %
Вес
  • 14 Кг
Давление на выходе
  • 38 кПа
Расход в литрах
  • 0,5-5 Литров в минуту
Диапазон рабочих температур
  • 12 - 32 °C
Уровень шума
  • 45 (обычный) дБА
Влажность при хранении/транспортировке
  • -34°C - 71°C при относительной влажности до 95% °C
Влажность при эксплуатации
  • до 95 % относительной влажности
Высота над уровнем моря при эксплуатации
  • 0 - 2286 м Метров
Риски, связанные с продуктом
  • Эксплуатация устройства, следующие характеристики которого - напряжение, количество литров в минуту, температура, влажность и/или высота над уровнем моря - превышают или находятся вне заданного диапазона значений, может привести к снижению содержания кислорода.
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.