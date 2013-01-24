До недавнего времени большинство кислородных концентраторов представляли собой тяжелые, громоздкие и шумные аппараты, нуждающиеся в постоянном обслуживании. EverFlo от Philips Respironics - это уникальный стационарный концентратор, который соответствует высоким требованиям врачей, оказывающих медицинскую помощь на дому, а также удовлетворяет желания пациентов.
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Низкий (82%) и очень низкий уровень чистоты кислорода (70%)
Частота входного напряжения
50 Гц
Содержание кислорода* (при 5 литрах в минуту)
93 +/- 3 %
Вес
14 Кг
Давление на выходе
38 кПа
Расход в литрах
0,5-5 Литров в минуту
Диапазон рабочих температур
12 - 32 °C
Уровень шума
45 (обычный) дБА
Влажность при хранении/транспортировке
-34°C - 71°C при относительной влажности до 95% °C
Влажность при эксплуатации
до 95 % относительной влажности
Высота над уровнем моря при эксплуатации
0 - 2286 м Метров
Риски, связанные с продуктом
Эксплуатация устройства, следующие характеристики которого - напряжение, количество литров в минуту, температура, влажность и/или высота над уровнем моря - превышают или находятся вне заданного диапазона значений, может привести к снижению содержания кислорода.
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.