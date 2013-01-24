Маски специально разработаны как для взрослых пациентов, так и для детей и повторяют контуры лица. Они рекомендованы к использованию в сочетании с высокоэффективными ингаляторами SideStream для повышения качества введения лекарственных препаратов.
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Использование одноразовых ингаляторов SideStream позволяет сократить время процедуры. 2,5 мл лекарственного средства распыляются всего за 7 минут, предоставляя пациентам больше свободного времени.
Сокращает время процедуры
Использование одноразовых ингаляторов SideStream позволяет сократить время процедуры. 2,5 мл лекарственного средства распыляются всего за 7 минут, предоставляя пациентам больше свободного времени.
Сокращает время процедуры
Использование одноразовых ингаляторов SideStream позволяет сократить время процедуры. 2,5 мл лекарственного средства распыляются всего за 7 минут, предоставляя пациентам больше свободного времени.
Широкий ассортимент ингаляторов || Экономично
Широкий ассортимент ингаляторов позволяет сократить расходы
Многоразовые маски Sidestream обеспечивают оптимальный уход за пациентом с минимальной затратой усилий на администрирование - их можно использовать в течение 6 месяцев. Одноразовые маски Sidestream стоят дешевле многоразовых, но могут применяться не более двух недель.
Широкий ассортимент ингаляторов позволяет сократить расходы
Многоразовые маски Sidestream обеспечивают оптимальный уход за пациентом с минимальной затратой усилий на администрирование - их можно использовать в течение 6 месяцев. Одноразовые маски Sidestream стоят дешевле многоразовых, но могут применяться не более двух недель.
Широкий ассортимент ингаляторов позволяет сократить расходы
Многоразовые маски Sidestream обеспечивают оптимальный уход за пациентом с минимальной затратой усилий на администрирование - их можно использовать в течение 6 месяцев. Одноразовые маски Sidestream стоят дешевле многоразовых, но могут применяться не более двух недель.
Маска SideStream для взрослых || Повышает эффективность введени
Маска SideStream для взрослых (от 6 лет)
Многоразовая маска крепится к ингалятору с помощью поворотного соединения и повторяет контуры лица пациента. Она рекомендована для использования в возрасте от 6 лет.
Маска SideStream для взрослых (от 6 лет)
Многоразовая маска крепится к ингалятору с помощью поворотного соединения и повторяет контуры лица пациента. Она рекомендована для использования в возрасте от 6 лет.
Маска SideStream для взрослых (от 6 лет)
Многоразовая маска крепится к ингалятору с помощью поворотного соединения и повторяет контуры лица пациента. Она рекомендована для использования в возрасте от 6 лет.
Проверенная технология SideStream || Быстро и эффективно
Эффективная проверенная технология SideStream
В ингаляторах SideStream применяется система Вентури, которая повышает эффективность (80% объема лекарственных средств на выходе составляет меньше 5 микрон). Она позволяет использовать пять распылителей аэрозоля вместо одного, что обеспечивает дополнительный поток воздуха с максимальной скоростью, на 16 л/мин превышающей производительность компрессора. Традиционные ингаляторы ограничены производительностью компрессора.
Эффективная проверенная технология SideStream
В ингаляторах SideStream применяется система Вентури, которая повышает эффективность (80% объема лекарственных средств на выходе составляет меньше 5 микрон). Она позволяет использовать пять распылителей аэрозоля вместо одного, что обеспечивает дополнительный поток воздуха с максимальной скоростью, на 16 л/мин превышающей производительность компрессора. Традиционные ингаляторы ограничены производительностью компрессора.
Эффективная проверенная технология SideStream
В ингаляторах SideStream применяется система Вентури, которая повышает эффективность (80% объема лекарственных средств на выходе составляет меньше 5 микрон). Она позволяет использовать пять распылителей аэрозоля вместо одного, что обеспечивает дополнительный поток воздуха с максимальной скоростью, на 16 л/мин превышающей производительность компрессора. Традиционные ингаляторы ограничены производительностью компрессора.
Маска SideStream для детей || Повышает эффективность введени
Маска SideStream для детей в возрасте до 5 лет
Многоразовая маска крепится к ингалятору с помощью поворотного соединения и повторяет контуры лица пациента. Она рекомендована для использования детьми в возрасте до 5 лет.
Маска SideStream для детей в возрасте до 5 лет
Многоразовая маска крепится к ингалятору с помощью поворотного соединения и повторяет контуры лица пациента. Она рекомендована для использования детьми в возрасте до 5 лет.
Маска SideStream для детей в возрасте до 5 лет
Многоразовая маска крепится к ингалятору с помощью поворотного соединения и повторяет контуры лица пациента. Она рекомендована для использования детьми в возрасте до 5 лет.
Сокращает время процедуры || Быстро и эффективно
Широкий ассортимент ингаляторов || Экономично
Маска SideStream для взрослых || Повышает эффективность введени
Проверенная технология SideStream || Быстро и эффективно
Использование одноразовых ингаляторов SideStream позволяет сократить время процедуры. 2,5 мл лекарственного средства распыляются всего за 7 минут, предоставляя пациентам больше свободного времени.
Сокращает время процедуры
Использование одноразовых ингаляторов SideStream позволяет сократить время процедуры. 2,5 мл лекарственного средства распыляются всего за 7 минут, предоставляя пациентам больше свободного времени.
Сокращает время процедуры
Использование одноразовых ингаляторов SideStream позволяет сократить время процедуры. 2,5 мл лекарственного средства распыляются всего за 7 минут, предоставляя пациентам больше свободного времени.
Широкий ассортимент ингаляторов || Экономично
Широкий ассортимент ингаляторов позволяет сократить расходы
Многоразовые маски Sidestream обеспечивают оптимальный уход за пациентом с минимальной затратой усилий на администрирование - их можно использовать в течение 6 месяцев. Одноразовые маски Sidestream стоят дешевле многоразовых, но могут применяться не более двух недель.
Широкий ассортимент ингаляторов позволяет сократить расходы
Многоразовые маски Sidestream обеспечивают оптимальный уход за пациентом с минимальной затратой усилий на администрирование - их можно использовать в течение 6 месяцев. Одноразовые маски Sidestream стоят дешевле многоразовых, но могут применяться не более двух недель.
Широкий ассортимент ингаляторов позволяет сократить расходы
Многоразовые маски Sidestream обеспечивают оптимальный уход за пациентом с минимальной затратой усилий на администрирование - их можно использовать в течение 6 месяцев. Одноразовые маски Sidestream стоят дешевле многоразовых, но могут применяться не более двух недель.
Маска SideStream для взрослых || Повышает эффективность введени
Маска SideStream для взрослых (от 6 лет)
Многоразовая маска крепится к ингалятору с помощью поворотного соединения и повторяет контуры лица пациента. Она рекомендована для использования в возрасте от 6 лет.
Маска SideStream для взрослых (от 6 лет)
Многоразовая маска крепится к ингалятору с помощью поворотного соединения и повторяет контуры лица пациента. Она рекомендована для использования в возрасте от 6 лет.
Маска SideStream для взрослых (от 6 лет)
Многоразовая маска крепится к ингалятору с помощью поворотного соединения и повторяет контуры лица пациента. Она рекомендована для использования в возрасте от 6 лет.
Проверенная технология SideStream || Быстро и эффективно
Эффективная проверенная технология SideStream
В ингаляторах SideStream применяется система Вентури, которая повышает эффективность (80% объема лекарственных средств на выходе составляет меньше 5 микрон). Она позволяет использовать пять распылителей аэрозоля вместо одного, что обеспечивает дополнительный поток воздуха с максимальной скоростью, на 16 л/мин превышающей производительность компрессора. Традиционные ингаляторы ограничены производительностью компрессора.
Эффективная проверенная технология SideStream
В ингаляторах SideStream применяется система Вентури, которая повышает эффективность (80% объема лекарственных средств на выходе составляет меньше 5 микрон). Она позволяет использовать пять распылителей аэрозоля вместо одного, что обеспечивает дополнительный поток воздуха с максимальной скоростью, на 16 л/мин превышающей производительность компрессора. Традиционные ингаляторы ограничены производительностью компрессора.
Эффективная проверенная технология SideStream
В ингаляторах SideStream применяется система Вентури, которая повышает эффективность (80% объема лекарственных средств на выходе составляет меньше 5 микрон). Она позволяет использовать пять распылителей аэрозоля вместо одного, что обеспечивает дополнительный поток воздуха с максимальной скоростью, на 16 л/мин превышающей производительность компрессора. Традиционные ингаляторы ограничены производительностью компрессора.
Маска SideStream для детей || Повышает эффективность введени
Маска SideStream для детей в возрасте до 5 лет
Многоразовая маска крепится к ингалятору с помощью поворотного соединения и повторяет контуры лица пациента. Она рекомендована для использования детьми в возрасте до 5 лет.
Маска SideStream для детей в возрасте до 5 лет
Многоразовая маска крепится к ингалятору с помощью поворотного соединения и повторяет контуры лица пациента. Она рекомендована для использования детьми в возрасте до 5 лет.
Маска SideStream для детей в возрасте до 5 лет
Многоразовая маска крепится к ингалятору с помощью поворотного соединения и повторяет контуры лица пациента. Она рекомендована для использования детьми в возрасте до 5 лет.
Риски, связанные с продуктом
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
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