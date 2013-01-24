Единое программное обеспечение оптимизирует сбор данных

Систему Alice PDx можно подключить напрямую к компьютеру с установленной программой Alice Sleepware. Она отображает как ранее сохраненные данные, так и необходимую информацию в режиме реального времени — с разрешением, которое определяют аппаратные компоненты компьютера. Alice Sleepware — это единое программное обеспечение для всех исследований как в домашних условиях, так и в лаборатории.