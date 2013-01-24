Портативное диагностическое устройство Alice PDx предназначено для скрининга обструктивного апноэ сна, последующего врачебного наблюдения, полисомнографической диагностики и исследования нарушений сна. Диагностика пациентов может проводиться как в медицинском учреждении, так и в домашних условиях.
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Премия в области дизайна медицинских ... || Дизайн
Премия в области дизайна медицинских приборов (MDEA) подтверждает совершенство системы конструкции
Портативная полисомнографическая система Alice PDx получила премию в области дизайна медицинских приборов (MDEA) в категории больничного оборудования и терапевтической продукции общего назначения в 2010 году. Эта награда присуждается за характеристики, обеспечивающие исключительные преимущества для пациентов. Система Alice PDx может легко устанавливаться и использоваться пациентом в комфортных и привычных домашних условиях.
Премия в области дизайна медицинских приборов (MDEA) подтверждает совершенство системы конструкции
Портативная полисомнографическая система Alice PDx получила премию в области дизайна медицинских приборов (MDEA) в категории больничного оборудования и терапевтической продукции общего назначения в 2010 году. Эта награда присуждается за характеристики, обеспечивающие исключительные преимущества для пациентов. Система Alice PDx может легко устанавливаться и использоваться пациентом в комфортных и привычных домашних условиях.
Премия в области дизайна медицинских приборов (MDEA) подтверждает совершенство системы конструкции
Портативная полисомнографическая система Alice PDx получила премию в области дизайна медицинских приборов (MDEA) в категории больничного оборудования и терапевтической продукции общего назначения в 2010 году. Эта награда присуждается за характеристики, обеспечивающие исключительные преимущества для пациентов. Система Alice PDx может легко устанавливаться и использоваться пациентом в комфортных и привычных домашних условиях.
Цветовая маркировка || Простота использования
Цветовая маркировка сокращает необходимость в проведении повторных исследований
Цветные метки, расположенные по периметру устройства, указывают на точки подсоединения проводов для различных датчиков. На дисплее отображаются только те датчики, которые требуется подключить в конкретный момент. Эти показатели и индикаторы помогают пациентам правильно подсоединить датчики и уменьшают количество ошибок, из-за которых приходится проводить повторные исследования.
Цветовая маркировка сокращает необходимость в проведении повторных исследований
Цветные метки, расположенные по периметру устройства, указывают на точки подсоединения проводов для различных датчиков. На дисплее отображаются только те датчики, которые требуется подключить в конкретный момент. Эти показатели и индикаторы помогают пациентам правильно подсоединить датчики и уменьшают количество ошибок, из-за которых приходится проводить повторные исследования.
Цветовая маркировка сокращает необходимость в проведении повторных исследований
Цветные метки, расположенные по периметру устройства, указывают на точки подсоединения проводов для различных датчиков. На дисплее отображаются только те датчики, которые требуется подключить в конкретный момент. Эти показатели и индикаторы помогают пациентам правильно подсоединить датчики и уменьшают количество ошибок, из-за которых приходится проводить повторные исследования.
Индикатор качества исследования (GSI) || Широкие возможности
Индикатор качества исследования (GSI) упрощает сбор данных
Индикатор качества исследования выводит на дисплей системы Alice PDx общий объем данных с показателем качества по 25%. Пациент может без труда передать эту информацию медицинскому специалисту, который определит, необходимо ли проводить повторное исследование, и проинструктирует, как это сделать. Таким образом, врачи получают необходимые данные и освобождены от необходимости назначать повторные исследования.
Индикатор качества исследования (GSI) упрощает сбор данных
Индикатор качества исследования выводит на дисплей системы Alice PDx общий объем данных с показателем качества по 25%. Пациент может без труда передать эту информацию медицинскому специалисту, который определит, необходимо ли проводить повторное исследование, и проинструктирует, как это сделать. Таким образом, врачи получают необходимые данные и освобождены от необходимости назначать повторные исследования.
Индикатор качества исследования (GSI) упрощает сбор данных
Индикатор качества исследования выводит на дисплей системы Alice PDx общий объем данных с показателем качества по 25%. Пациент может без труда передать эту информацию медицинскому специалисту, который определит, необходимо ли проводить повторное исследование, и проинструктирует, как это сделать. Таким образом, врачи получают необходимые данные и освобождены от необходимости назначать повторные исследования.
Справочное руководство по применению ... || Простота использования
Справочное руководство по применению датчиков оказывает пользователю необходимую поддержку
Цветная пошаговая диаграмма входит в комплект поставки и предоставляет пациентам необходимую информацию по применению.
Справочное руководство по применению датчиков оказывает пользователю необходимую поддержку
Цветная пошаговая диаграмма входит в комплект поставки и предоставляет пациентам необходимую информацию по применению.
Справочное руководство по применению датчиков оказывает пользователю необходимую поддержку
Цветная пошаговая диаграмма входит в комплект поставки и предоставляет пациентам необходимую информацию по применению.
Дополнительные модули ЭКГ и ЭЭГ/ЭМГ/Э... || Широкие возможности
Дополнительные модули ЭКГ и ЭЭГ/ЭМГ/ЭОГ (опция) для получения дополнительных данных
Система Alice PDx поддерживает ЭКГ в одном, шести и семи отведениях. Дополнительный модуль ЭКГ позволяет регистрировать сигнал в трех отведениях (с 5 проводами), помогая улучшить оценку обструктивного апноэ сна у пациентов с возможными сопутствующими кардиологическими заболеваниями. Дополнительный модуль ЭЭГ/ЭМГ/ЭОГ имеет 13 входов, позволяющих проводить исследования второго уровня для расширенного анализа сна.
Дополнительные модули ЭКГ и ЭЭГ/ЭМГ/ЭОГ (опция) для получения дополнительных данных
Система Alice PDx поддерживает ЭКГ в одном, шести и семи отведениях. Дополнительный модуль ЭКГ позволяет регистрировать сигнал в трех отведениях (с 5 проводами), помогая улучшить оценку обструктивного апноэ сна у пациентов с возможными сопутствующими кардиологическими заболеваниями. Дополнительный модуль ЭЭГ/ЭМГ/ЭОГ имеет 13 входов, позволяющих проводить исследования второго уровня для расширенного анализа сна.
Дополнительные модули ЭКГ и ЭЭГ/ЭМГ/ЭОГ (опция) для получения дополнительных данных
Система Alice PDx поддерживает ЭКГ в одном, шести и семи отведениях. Дополнительный модуль ЭКГ позволяет регистрировать сигнал в трех отведениях (с 5 проводами), помогая улучшить оценку обструктивного апноэ сна у пациентов с возможными сопутствующими кардиологическими заболеваниями. Дополнительный модуль ЭЭГ/ЭМГ/ЭОГ имеет 13 входов, позволяющих проводить исследования второго уровня для расширенного анализа сна.
Регистрация данных за несколько ночей || Простота использования
Регистрация данных за несколько ночей упрощает использование системы
Благодаря SD карте памяти и экономному расходованию электроэнергии (заряда батарей хватает на две-три ночи) систему Alice PDx можно использовать для сбора данных за несколько ночей. При этом она позволяет настроить автоматическое включение и выключение, минимизируя риск того, что об этом забудет пациент.
Регистрация данных за несколько ночей упрощает использование системы
Благодаря SD карте памяти и экономному расходованию электроэнергии (заряда батарей хватает на две-три ночи) систему Alice PDx можно использовать для сбора данных за несколько ночей. При этом она позволяет настроить автоматическое включение и выключение, минимизируя риск того, что об этом забудет пациент.
Регистрация данных за несколько ночей упрощает использование системы
Благодаря SD карте памяти и экономному расходованию электроэнергии (заряда батарей хватает на две-три ночи) систему Alice PDx можно использовать для сбора данных за несколько ночей. При этом она позволяет настроить автоматическое включение и выключение, минимизируя риск того, что об этом забудет пациент.
Единое программное обеспечение || Простота использования
Единое программное обеспечение оптимизирует сбор данных
Систему Alice PDx можно подключить напрямую к компьютеру с установленной программой Alice Sleepware. Она отображает как ранее сохраненные данные, так и необходимую информацию в режиме реального времени — с разрешением, которое определяют аппаратные компоненты компьютера. Alice Sleepware — это единое программное обеспечение для всех исследований как в домашних условиях, так и в лаборатории.
Единое программное обеспечение оптимизирует сбор данных
Систему Alice PDx можно подключить напрямую к компьютеру с установленной программой Alice Sleepware. Она отображает как ранее сохраненные данные, так и необходимую информацию в режиме реального времени — с разрешением, которое определяют аппаратные компоненты компьютера. Alice Sleepware — это единое программное обеспечение для всех исследований как в домашних условиях, так и в лаборатории.
Единое программное обеспечение оптимизирует сбор данных
Систему Alice PDx можно подключить напрямую к компьютеру с установленной программой Alice Sleepware. Она отображает как ранее сохраненные данные, так и необходимую информацию в режиме реального времени — с разрешением, которое определяют аппаратные компоненты компьютера. Alice Sleepware — это единое программное обеспечение для всех исследований как в домашних условиях, так и в лаборатории.
Премия в области дизайна медицинских ... || Дизайн
Цветовая маркировка || Простота использования
Индикатор качества исследования (GSI) || Широкие возможности
Справочное руководство по применению ... || Простота использования
Премия в области дизайна медицинских ... || Дизайн
Премия в области дизайна медицинских приборов (MDEA) подтверждает совершенство системы конструкции
Портативная полисомнографическая система Alice PDx получила премию в области дизайна медицинских приборов (MDEA) в категории больничного оборудования и терапевтической продукции общего назначения в 2010 году. Эта награда присуждается за характеристики, обеспечивающие исключительные преимущества для пациентов. Система Alice PDx может легко устанавливаться и использоваться пациентом в комфортных и привычных домашних условиях.
Премия в области дизайна медицинских приборов (MDEA) подтверждает совершенство системы конструкции
Портативная полисомнографическая система Alice PDx получила премию в области дизайна медицинских приборов (MDEA) в категории больничного оборудования и терапевтической продукции общего назначения в 2010 году. Эта награда присуждается за характеристики, обеспечивающие исключительные преимущества для пациентов. Система Alice PDx может легко устанавливаться и использоваться пациентом в комфортных и привычных домашних условиях.
Премия в области дизайна медицинских приборов (MDEA) подтверждает совершенство системы конструкции
Портативная полисомнографическая система Alice PDx получила премию в области дизайна медицинских приборов (MDEA) в категории больничного оборудования и терапевтической продукции общего назначения в 2010 году. Эта награда присуждается за характеристики, обеспечивающие исключительные преимущества для пациентов. Система Alice PDx может легко устанавливаться и использоваться пациентом в комфортных и привычных домашних условиях.
Цветовая маркировка || Простота использования
Цветовая маркировка сокращает необходимость в проведении повторных исследований
Цветные метки, расположенные по периметру устройства, указывают на точки подсоединения проводов для различных датчиков. На дисплее отображаются только те датчики, которые требуется подключить в конкретный момент. Эти показатели и индикаторы помогают пациентам правильно подсоединить датчики и уменьшают количество ошибок, из-за которых приходится проводить повторные исследования.
Цветовая маркировка сокращает необходимость в проведении повторных исследований
Цветные метки, расположенные по периметру устройства, указывают на точки подсоединения проводов для различных датчиков. На дисплее отображаются только те датчики, которые требуется подключить в конкретный момент. Эти показатели и индикаторы помогают пациентам правильно подсоединить датчики и уменьшают количество ошибок, из-за которых приходится проводить повторные исследования.
Цветовая маркировка сокращает необходимость в проведении повторных исследований
Цветные метки, расположенные по периметру устройства, указывают на точки подсоединения проводов для различных датчиков. На дисплее отображаются только те датчики, которые требуется подключить в конкретный момент. Эти показатели и индикаторы помогают пациентам правильно подсоединить датчики и уменьшают количество ошибок, из-за которых приходится проводить повторные исследования.
Индикатор качества исследования (GSI) || Широкие возможности
Индикатор качества исследования (GSI) упрощает сбор данных
Индикатор качества исследования выводит на дисплей системы Alice PDx общий объем данных с показателем качества по 25%. Пациент может без труда передать эту информацию медицинскому специалисту, который определит, необходимо ли проводить повторное исследование, и проинструктирует, как это сделать. Таким образом, врачи получают необходимые данные и освобождены от необходимости назначать повторные исследования.
Индикатор качества исследования (GSI) упрощает сбор данных
Индикатор качества исследования выводит на дисплей системы Alice PDx общий объем данных с показателем качества по 25%. Пациент может без труда передать эту информацию медицинскому специалисту, который определит, необходимо ли проводить повторное исследование, и проинструктирует, как это сделать. Таким образом, врачи получают необходимые данные и освобождены от необходимости назначать повторные исследования.
Индикатор качества исследования (GSI) упрощает сбор данных
Индикатор качества исследования выводит на дисплей системы Alice PDx общий объем данных с показателем качества по 25%. Пациент может без труда передать эту информацию медицинскому специалисту, который определит, необходимо ли проводить повторное исследование, и проинструктирует, как это сделать. Таким образом, врачи получают необходимые данные и освобождены от необходимости назначать повторные исследования.
Справочное руководство по применению ... || Простота использования
Справочное руководство по применению датчиков оказывает пользователю необходимую поддержку
Цветная пошаговая диаграмма входит в комплект поставки и предоставляет пациентам необходимую информацию по применению.
Справочное руководство по применению датчиков оказывает пользователю необходимую поддержку
Цветная пошаговая диаграмма входит в комплект поставки и предоставляет пациентам необходимую информацию по применению.
Справочное руководство по применению датчиков оказывает пользователю необходимую поддержку
Цветная пошаговая диаграмма входит в комплект поставки и предоставляет пациентам необходимую информацию по применению.
Дополнительные модули ЭКГ и ЭЭГ/ЭМГ/Э... || Широкие возможности
Дополнительные модули ЭКГ и ЭЭГ/ЭМГ/ЭОГ (опция) для получения дополнительных данных
Система Alice PDx поддерживает ЭКГ в одном, шести и семи отведениях. Дополнительный модуль ЭКГ позволяет регистрировать сигнал в трех отведениях (с 5 проводами), помогая улучшить оценку обструктивного апноэ сна у пациентов с возможными сопутствующими кардиологическими заболеваниями. Дополнительный модуль ЭЭГ/ЭМГ/ЭОГ имеет 13 входов, позволяющих проводить исследования второго уровня для расширенного анализа сна.
Дополнительные модули ЭКГ и ЭЭГ/ЭМГ/ЭОГ (опция) для получения дополнительных данных
Система Alice PDx поддерживает ЭКГ в одном, шести и семи отведениях. Дополнительный модуль ЭКГ позволяет регистрировать сигнал в трех отведениях (с 5 проводами), помогая улучшить оценку обструктивного апноэ сна у пациентов с возможными сопутствующими кардиологическими заболеваниями. Дополнительный модуль ЭЭГ/ЭМГ/ЭОГ имеет 13 входов, позволяющих проводить исследования второго уровня для расширенного анализа сна.
Дополнительные модули ЭКГ и ЭЭГ/ЭМГ/ЭОГ (опция) для получения дополнительных данных
Система Alice PDx поддерживает ЭКГ в одном, шести и семи отведениях. Дополнительный модуль ЭКГ позволяет регистрировать сигнал в трех отведениях (с 5 проводами), помогая улучшить оценку обструктивного апноэ сна у пациентов с возможными сопутствующими кардиологическими заболеваниями. Дополнительный модуль ЭЭГ/ЭМГ/ЭОГ имеет 13 входов, позволяющих проводить исследования второго уровня для расширенного анализа сна.
Регистрация данных за несколько ночей || Простота использования
Регистрация данных за несколько ночей упрощает использование системы
Благодаря SD карте памяти и экономному расходованию электроэнергии (заряда батарей хватает на две-три ночи) систему Alice PDx можно использовать для сбора данных за несколько ночей. При этом она позволяет настроить автоматическое включение и выключение, минимизируя риск того, что об этом забудет пациент.
Регистрация данных за несколько ночей упрощает использование системы
Благодаря SD карте памяти и экономному расходованию электроэнергии (заряда батарей хватает на две-три ночи) систему Alice PDx можно использовать для сбора данных за несколько ночей. При этом она позволяет настроить автоматическое включение и выключение, минимизируя риск того, что об этом забудет пациент.
Регистрация данных за несколько ночей упрощает использование системы
Благодаря SD карте памяти и экономному расходованию электроэнергии (заряда батарей хватает на две-три ночи) систему Alice PDx можно использовать для сбора данных за несколько ночей. При этом она позволяет настроить автоматическое включение и выключение, минимизируя риск того, что об этом забудет пациент.
Единое программное обеспечение || Простота использования
Единое программное обеспечение оптимизирует сбор данных
Систему Alice PDx можно подключить напрямую к компьютеру с установленной программой Alice Sleepware. Она отображает как ранее сохраненные данные, так и необходимую информацию в режиме реального времени — с разрешением, которое определяют аппаратные компоненты компьютера. Alice Sleepware — это единое программное обеспечение для всех исследований как в домашних условиях, так и в лаборатории.
Единое программное обеспечение оптимизирует сбор данных
Систему Alice PDx можно подключить напрямую к компьютеру с установленной программой Alice Sleepware. Она отображает как ранее сохраненные данные, так и необходимую информацию в режиме реального времени — с разрешением, которое определяют аппаратные компоненты компьютера. Alice Sleepware — это единое программное обеспечение для всех исследований как в домашних условиях, так и в лаборатории.
Единое программное обеспечение оптимизирует сбор данных
Систему Alice PDx можно подключить напрямую к компьютеру с установленной программой Alice Sleepware. Она отображает как ранее сохраненные данные, так и необходимую информацию в режиме реального времени — с разрешением, которое определяют аппаратные компоненты компьютера. Alice Sleepware — это единое программное обеспечение для всех исследований как в домашних условиях, так и в лаборатории.
технические характеристики
Каналы
Каналы
Общее количество каналов
До 21 с дополнительными модулями ЭКГ и ЭЭГ/ЭМГ/ЭОГ каналы
Размер
12,7 x 7,62 x 5,08 см
ЭКГ
10 МОм на электрод, 20 МОм - дифференциальное
ЭМГ
2 МОм на электрод, 4 МОм - дифференциальное
2 МОм на электрод, 4 МОм - дифференциальное
Вес
Приблизительно 230 грамм, без батарей
Стандартные каналы
Анализ воздушного потока по давлению (включая храп) и температуре, zRIP - респираторное усилие (2), положение тела, SpO2 (плетизмограмма и частота пульса), параметры терапевтического устройства Respironics, давление и поток от терапевтических устройств других производителей. каналы
Дополнительные модули/каналы (a)
Модуль ЭКГ; 7 каналов ЭКГ в 3 отведениях: 3 измерительных и 4 расчетных каналы
Дополнительные модули/каналы
Модуль ЭЭГ/ЭМГ/ЭОГ: 4 неврологических канала (ЭЭГ или ЭОГ) и 3 дифференциальных канала ЭМГ, подключение референтных электродов и провода заземления. каналы
Полоса пропускания
Полоса пропускания
ЭКГ (a)
от 0,318 до 81 Гц
ЭЭГ b
от 0,318 до 35 Гц
ЭМГ a
от 9,7 до 86 Гц
Диапазон входного сигнала
Диапазон входного сигнала
ЭКГ b
± 4 мВ
ЭЭГ c
± 500 мкВ
ЭЭГ d
± 150 мкВ
Разрядность
Разрядность
До
16 бит
Начальная частота дискретизации
Начальная частота дискретизации
До
1000 Гц
Макс. частота дискретизации
Макс. частота дискретизации
ЭКГ/ЭЭГ/ЭОГ/ЭМГ
200 Гц
Респираторное усилие и температура потока
100 Гц
Давление потока
200 Гц
Храп
500 Гц
Положение тела
1 Гц
Коммуникационные интерфейсы
Коммуникационные интерфейсы
Последовательный протокол
USB-кабель для ПК
SleepLink и последовательное соединение
Кабели для соединения с нашими терапевтическими устройствами
Требования к источнику питания
Требования к источнику питания
Щелочные батареи
Три штуки типа AA (1,5В), 0,43 Вт (обычное значение)
Каналы
Каналы
Общее количество каналов
До 21 с дополнительными модулями ЭКГ и ЭЭГ/ЭМГ/ЭОГ каналы
До 21 с дополнительными модулями ЭКГ и ЭЭГ/ЭМГ/ЭОГ каналы
Размер
12,7 x 7,62 x 5,08 см
ЭКГ
10 МОм на электрод, 20 МОм - дифференциальное
ЭМГ
2 МОм на электрод, 4 МОм - дифференциальное
2 МОм на электрод, 4 МОм - дифференциальное
Вес
Приблизительно 230 грамм, без батарей
Стандартные каналы
Анализ воздушного потока по давлению (включая храп) и температуре, zRIP - респираторное усилие (2), положение тела, SpO2 (плетизмограмма и частота пульса), параметры терапевтического устройства Respironics, давление и поток от терапевтических устройств других производителей. каналы
Дополнительные модули/каналы (a)
Модуль ЭКГ; 7 каналов ЭКГ в 3 отведениях: 3 измерительных и 4 расчетных каналы
Дополнительные модули/каналы
Модуль ЭЭГ/ЭМГ/ЭОГ: 4 неврологических канала (ЭЭГ или ЭОГ) и 3 дифференциальных канала ЭМГ, подключение референтных электродов и провода заземления. каналы
Полоса пропускания
Полоса пропускания
ЭКГ (a)
от 0,318 до 81 Гц
ЭЭГ b
от 0,318 до 35 Гц
ЭМГ a
от 9,7 до 86 Гц
Диапазон входного сигнала
Диапазон входного сигнала
ЭКГ b
± 4 мВ
ЭЭГ c
± 500 мкВ
ЭЭГ d
± 150 мкВ
Разрядность
Разрядность
До
16 бит
Начальная частота дискретизации
Начальная частота дискретизации
До
1000 Гц
Макс. частота дискретизации
Макс. частота дискретизации
ЭКГ/ЭЭГ/ЭОГ/ЭМГ
200 Гц
Респираторное усилие и температура потока
100 Гц
Давление потока
200 Гц
Храп
500 Гц
Положение тела
1 Гц
Коммуникационные интерфейсы
Коммуникационные интерфейсы
Последовательный протокол
USB-кабель для ПК
SleepLink и последовательное соединение
Кабели для соединения с нашими терапевтическими устройствами
Требования к источнику питания
Требования к источнику питания
Щелочные батареи
Три штуки типа AA (1,5В), 0,43 Вт (обычное значение)
Риски, связанные с продуктом
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.