EncorePro 2 — система для персональных компьютеров, призванная облегчить клиницистам в области пульмонологии и сомнологии контроль за состоянием пациентов и соблюдение ими терапевтических рекомендаций для повышения эффективности лечения.
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Графический дисплей || Интуитивно понятный и надежный
Графический дисплей позволяет быстро просматривать интервалы и тренды
Encore Pro2 объединяет показатели пациентов, полученные с помощью множества устройств Philips Respironics, в одну исчерпывающую базу, соответствующую требованиям Закона об ответственности и переносе данных о страховании здоровья граждан (HIPAA). Ее можно использовать для работы с данными о соблюдении пациентом терапевтических рекомендаций и управления этой информацией. Графические дисплеи позволяют быстро и просто просматривать интервалы и тренды.
Графический дисплей позволяет быстро просматривать интервалы и тренды
Encore Pro2 объединяет показатели пациентов, полученные с помощью множества устройств Philips Respironics, в одну исчерпывающую базу, соответствующую требованиям Закона об ответственности и переносе данных о страховании здоровья граждан (HIPAA). Ее можно использовать для работы с данными о соблюдении пациентом терапевтических рекомендаций и управления этой информацией. Графические дисплеи позволяют быстро и просто просматривать интервалы и тренды.
Графический дисплей позволяет быстро просматривать интервалы и тренды
Encore Pro2 объединяет показатели пациентов, полученные с помощью множества устройств Philips Respironics, в одну исчерпывающую базу, соответствующую требованиям Закона об ответственности и переносе данных о страховании здоровья граждан (HIPAA). Ее можно использовать для работы с данными о соблюдении пациентом терапевтических рекомендаций и управления этой информацией. Графические дисплеи позволяют быстро и просто просматривать интервалы и тренды.
Автоматизирует выполнение ежедневных ... || Удобные карты данных и загрузк
Автоматизирует выполнение ежедневных задач, позволяя экономить время
С помощью простых операций можно изменять настройки давления, отправлять записи данных и заметки врачам, оказывающим медицинскую помощь на дому, отслеживать соблюдение пациентом терапевтических рекомендаций в заданный период времени и распечатывать персонализированные отчеты.
Автоматизирует выполнение ежедневных задач, позволяя экономить время
С помощью простых операций можно изменять настройки давления, отправлять записи данных и заметки врачам, оказывающим медицинскую помощь на дому, отслеживать соблюдение пациентом терапевтических рекомендаций в заданный период времени и распечатывать персонализированные отчеты.
Автоматизирует выполнение ежедневных задач, позволяя экономить время
С помощью простых операций можно изменять настройки давления, отправлять записи данных и заметки врачам, оказывающим медицинскую помощь на дому, отслеживать соблюдение пациентом терапевтических рекомендаций в заданный период времени и распечатывать персонализированные отчеты.
Главная страница пациента || Инструменты для мониторинга и
На главной странице пациента представлены инструменты для комплексного мониторинга
На главной странице каждого пациента представлены контактные данные и иные необходимые сведения. Туда же можно загрузить фотографию и журнал с информацией о ранее проводившемся лечении. Кроме того, можно анализировать терапевтические данные, результаты опросника субъективной оценки качества сна (FOSQ) и любые нарушения, ранее указанные пациентом, чтобы составить полную картину истории лечения и обращений к специалистам.
На главной странице пациента представлены инструменты для комплексного мониторинга
На главной странице каждого пациента представлены контактные данные и иные необходимые сведения. Туда же можно загрузить фотографию и журнал с информацией о ранее проводившемся лечении. Кроме того, можно анализировать терапевтические данные, результаты опросника субъективной оценки качества сна (FOSQ) и любые нарушения, ранее указанные пациентом, чтобы составить полную картину истории лечения и обращений к специалистам.
На главной странице пациента представлены инструменты для комплексного мониторинга
На главной странице каждого пациента представлены контактные данные и иные необходимые сведения. Туда же можно загрузить фотографию и журнал с информацией о ранее проводившемся лечении. Кроме того, можно анализировать терапевтические данные, результаты опросника субъективной оценки качества сна (FOSQ) и любые нарушения, ранее указанные пациентом, чтобы составить полную картину истории лечения и обращений к специалистам.
SmartCard || Удобные карты данных и загрузк
SmartCard и устройство для считывания данных через USB повышают точность
Данные пациента записываются на карту SmartCard, с помощью которой загружаются в EncorePro 2. При изменении настроек терапии (Rx) или внесении иных исправлений Encore записывает их на карту SmartCard, которая автоматически вносит обновленные данные при повторном подсоединении к устройству пациента.
SmartCard и устройство для считывания данных через USB повышают точность
Данные пациента записываются на карту SmartCard, с помощью которой загружаются в EncorePro 2. При изменении настроек терапии (Rx) или внесении иных исправлений Encore записывает их на карту SmartCard, которая автоматически вносит обновленные данные при повторном подсоединении к устройству пациента.
SmartCard и устройство для считывания данных через USB повышают точность
Данные пациента записываются на карту SmartCard, с помощью которой загружаются в EncorePro 2. При изменении настроек терапии (Rx) или внесении иных исправлений Encore записывает их на карту SmartCard, которая автоматически вносит обновленные данные при повторном подсоединении к устройству пациента.
Подробная отчетность || Инструменты для мониторинга и
Подробная отчетность позволяет оптимизировать режимы лечения
Опции системы отчетности включают в себя стандартные формы для отдельных больных и компилированные отчеты для заданной выборки пациентов. Их можно отсортировать по страховой компании, направляющему врачу, лечению и типу маски. Такой перекрестный анализ помогает найти и оптимизировать необходимый режим лечения для пациентов.
Подробная отчетность позволяет оптимизировать режимы лечения
Опции системы отчетности включают в себя стандартные формы для отдельных больных и компилированные отчеты для заданной выборки пациентов. Их можно отсортировать по страховой компании, направляющему врачу, лечению и типу маски. Такой перекрестный анализ помогает найти и оптимизировать необходимый режим лечения для пациентов.
Подробная отчетность позволяет оптимизировать режимы лечения
Опции системы отчетности включают в себя стандартные формы для отдельных больных и компилированные отчеты для заданной выборки пациентов. Их можно отсортировать по страховой компании, направляющему врачу, лечению и типу маски. Такой перекрестный анализ помогает найти и оптимизировать необходимый режим лечения для пациентов.
Отчет о замене маски || Инструменты для мониторинга и
Отчет о замене маски упрощает оформление заказа
В данном отчете указываются пациенты, срок службы масок которых истек или должен закончиться в ближайшие 30 дней, что упрощает оформление заказа.
Отчет о замене маски упрощает оформление заказа
В данном отчете указываются пациенты, срок службы масок которых истек или должен закончиться в ближайшие 30 дней, что упрощает оформление заказа.
Отчет о замене маски упрощает оформление заказа
В данном отчете указываются пациенты, срок службы масок которых истек или должен закончиться в ближайшие 30 дней, что упрощает оформление заказа.
Графический дисплей || Интуитивно понятный и надежный
Автоматизирует выполнение ежедневных ... || Удобные карты данных и загрузк
Главная страница пациента || Инструменты для мониторинга и
Графический дисплей || Интуитивно понятный и надежный
Графический дисплей позволяет быстро просматривать интервалы и тренды
Encore Pro2 объединяет показатели пациентов, полученные с помощью множества устройств Philips Respironics, в одну исчерпывающую базу, соответствующую требованиям Закона об ответственности и переносе данных о страховании здоровья граждан (HIPAA). Ее можно использовать для работы с данными о соблюдении пациентом терапевтических рекомендаций и управления этой информацией. Графические дисплеи позволяют быстро и просто просматривать интервалы и тренды.
Графический дисплей позволяет быстро просматривать интервалы и тренды
Encore Pro2 объединяет показатели пациентов, полученные с помощью множества устройств Philips Respironics, в одну исчерпывающую базу, соответствующую требованиям Закона об ответственности и переносе данных о страховании здоровья граждан (HIPAA). Ее можно использовать для работы с данными о соблюдении пациентом терапевтических рекомендаций и управления этой информацией. Графические дисплеи позволяют быстро и просто просматривать интервалы и тренды.
Графический дисплей позволяет быстро просматривать интервалы и тренды
Encore Pro2 объединяет показатели пациентов, полученные с помощью множества устройств Philips Respironics, в одну исчерпывающую базу, соответствующую требованиям Закона об ответственности и переносе данных о страховании здоровья граждан (HIPAA). Ее можно использовать для работы с данными о соблюдении пациентом терапевтических рекомендаций и управления этой информацией. Графические дисплеи позволяют быстро и просто просматривать интервалы и тренды.
Автоматизирует выполнение ежедневных ... || Удобные карты данных и загрузк
Автоматизирует выполнение ежедневных задач, позволяя экономить время
С помощью простых операций можно изменять настройки давления, отправлять записи данных и заметки врачам, оказывающим медицинскую помощь на дому, отслеживать соблюдение пациентом терапевтических рекомендаций в заданный период времени и распечатывать персонализированные отчеты.
Автоматизирует выполнение ежедневных задач, позволяя экономить время
С помощью простых операций можно изменять настройки давления, отправлять записи данных и заметки врачам, оказывающим медицинскую помощь на дому, отслеживать соблюдение пациентом терапевтических рекомендаций в заданный период времени и распечатывать персонализированные отчеты.
Автоматизирует выполнение ежедневных задач, позволяя экономить время
С помощью простых операций можно изменять настройки давления, отправлять записи данных и заметки врачам, оказывающим медицинскую помощь на дому, отслеживать соблюдение пациентом терапевтических рекомендаций в заданный период времени и распечатывать персонализированные отчеты.
Главная страница пациента || Инструменты для мониторинга и
На главной странице пациента представлены инструменты для комплексного мониторинга
На главной странице каждого пациента представлены контактные данные и иные необходимые сведения. Туда же можно загрузить фотографию и журнал с информацией о ранее проводившемся лечении. Кроме того, можно анализировать терапевтические данные, результаты опросника субъективной оценки качества сна (FOSQ) и любые нарушения, ранее указанные пациентом, чтобы составить полную картину истории лечения и обращений к специалистам.
На главной странице пациента представлены инструменты для комплексного мониторинга
На главной странице каждого пациента представлены контактные данные и иные необходимые сведения. Туда же можно загрузить фотографию и журнал с информацией о ранее проводившемся лечении. Кроме того, можно анализировать терапевтические данные, результаты опросника субъективной оценки качества сна (FOSQ) и любые нарушения, ранее указанные пациентом, чтобы составить полную картину истории лечения и обращений к специалистам.
На главной странице пациента представлены инструменты для комплексного мониторинга
На главной странице каждого пациента представлены контактные данные и иные необходимые сведения. Туда же можно загрузить фотографию и журнал с информацией о ранее проводившемся лечении. Кроме того, можно анализировать терапевтические данные, результаты опросника субъективной оценки качества сна (FOSQ) и любые нарушения, ранее указанные пациентом, чтобы составить полную картину истории лечения и обращений к специалистам.
SmartCard || Удобные карты данных и загрузк
SmartCard и устройство для считывания данных через USB повышают точность
Данные пациента записываются на карту SmartCard, с помощью которой загружаются в EncorePro 2. При изменении настроек терапии (Rx) или внесении иных исправлений Encore записывает их на карту SmartCard, которая автоматически вносит обновленные данные при повторном подсоединении к устройству пациента.
SmartCard и устройство для считывания данных через USB повышают точность
Данные пациента записываются на карту SmartCard, с помощью которой загружаются в EncorePro 2. При изменении настроек терапии (Rx) или внесении иных исправлений Encore записывает их на карту SmartCard, которая автоматически вносит обновленные данные при повторном подсоединении к устройству пациента.
SmartCard и устройство для считывания данных через USB повышают точность
Данные пациента записываются на карту SmartCard, с помощью которой загружаются в EncorePro 2. При изменении настроек терапии (Rx) или внесении иных исправлений Encore записывает их на карту SmartCard, которая автоматически вносит обновленные данные при повторном подсоединении к устройству пациента.
Подробная отчетность || Инструменты для мониторинга и
Подробная отчетность позволяет оптимизировать режимы лечения
Опции системы отчетности включают в себя стандартные формы для отдельных больных и компилированные отчеты для заданной выборки пациентов. Их можно отсортировать по страховой компании, направляющему врачу, лечению и типу маски. Такой перекрестный анализ помогает найти и оптимизировать необходимый режим лечения для пациентов.
Подробная отчетность позволяет оптимизировать режимы лечения
Опции системы отчетности включают в себя стандартные формы для отдельных больных и компилированные отчеты для заданной выборки пациентов. Их можно отсортировать по страховой компании, направляющему врачу, лечению и типу маски. Такой перекрестный анализ помогает найти и оптимизировать необходимый режим лечения для пациентов.
Подробная отчетность позволяет оптимизировать режимы лечения
Опции системы отчетности включают в себя стандартные формы для отдельных больных и компилированные отчеты для заданной выборки пациентов. Их можно отсортировать по страховой компании, направляющему врачу, лечению и типу маски. Такой перекрестный анализ помогает найти и оптимизировать необходимый режим лечения для пациентов.
Отчет о замене маски || Инструменты для мониторинга и
Отчет о замене маски упрощает оформление заказа
В данном отчете указываются пациенты, срок службы масок которых истек или должен закончиться в ближайшие 30 дней, что упрощает оформление заказа.
Отчет о замене маски упрощает оформление заказа
В данном отчете указываются пациенты, срок службы масок которых истек или должен закончиться в ближайшие 30 дней, что упрощает оформление заказа.
Отчет о замене маски упрощает оформление заказа
В данном отчете указываются пациенты, срок службы масок которых истек или должен закончиться в ближайшие 30 дней, что упрощает оформление заказа.
технические характеристики
Операционная система
Операционная система
Windows
XP PRO SP2, XP Home SP2, Vista Business SP1, Vista Home SP1, Vista Ultimate SP1 или Server 2003 SP2, 7, 8 и 8.1
Процессор
Процессор
Intel или AMD
1 ГГц или более мощный
Объем оперативной памяти
Объем оперативной памяти
Минимальный
1 Гбайт
Жесткий диск
Жесткий диск
Минимальный размер
40 Гбайт; свободный объем должен составлять не менее 5 Гбайт
Принтер
Принтер
Тип
Черно-белый или цветной
Тип
USB, разъем PCMCIA, CD/DVD-ROM, мышь
Графическое
Графическое
разрешение
1024 x 768 или выше
Другие требования
Другие требования
Требования к безопасности
Компьютер, удовлетворяющий требованиями стандарта UL 1950, IEC 60950 или EN60950
Операционная система
Операционная система
Windows
XP PRO SP2, XP Home SP2, Vista Business SP1, Vista Home SP1, Vista Ultimate SP1 или Server 2003 SP2, 7, 8 и 8.1
XP PRO SP2, XP Home SP2, Vista Business SP1, Vista Home SP1, Vista Ultimate SP1 или Server 2003 SP2, 7, 8 и 8.1
Процессор
Процессор
Intel или AMD
1 ГГц или более мощный
Объем оперативной памяти
Объем оперативной памяти
Минимальный
1 Гбайт
Жесткий диск
Жесткий диск
Минимальный размер
40 Гбайт; свободный объем должен составлять не менее 5 Гбайт
Принтер
Принтер
Тип
Черно-белый или цветной
Тип
USB, разъем PCMCIA, CD/DVD-ROM, мышь
Графическое
Графическое
разрешение
1024 x 768 или выше
Другие требования
Другие требования
Требования к безопасности
Компьютер, удовлетворяющий требованиями стандарта UL 1950, IEC 60950 или EN60950
Риски, связанные с продуктом
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
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