Графический дисплей позволяет быстро просматривать интервалы и тренды

Encore Pro2 объединяет показатели пациентов, полученные с помощью множества устройств Philips Respironics, в одну исчерпывающую базу, соответствующую требованиям Закона об ответственности и переносе данных о страховании здоровья граждан (HIPAA). Ее можно использовать для работы с данными о соблюдении пациентом терапевтических рекомендаций и управления этой информацией. Графические дисплеи позволяют быстро и просто просматривать интервалы и тренды.