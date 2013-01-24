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FitLife

Полнолицевая маска

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Пациенты с волосами на лице, зубными протезами, повреждениями лица или формы носа, а также страдающие клаустрофобией нуждаются в особой удобной маске. Маска FitLife является оптимальным решением для них.

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Особенности
Полнолицевая маска || Повышенный комфорт пациента

Полнолицевая маска более удобна для пациентов

Маска FitLife обеспечивает быстрое и надежное прилегание к менее чувствительным к давлению областям лица, оставляя при этом широкий угол обзора. Большая площадь поверхности выравнивает давление в маске и минимизирует раздражение глаз. Обеспечьте вашим пациентам комфорт и удобство.

Полнолицевая маска более удобна для пациентов

Маска FitLife обеспечивает быстрое и надежное прилегание к менее чувствительным к давлению областям лица, оставляя при этом широкий угол обзора. Большая площадь поверхности выравнивает давление в маске и минимизирует раздражение глаз. Обеспечьте вашим пациентам комфорт и удобство.

Полнолицевая маска более удобна для пациентов

Маска FitLife обеспечивает быстрое и надежное прилегание к менее чувствительным к давлению областям лица, оставляя при этом широкий угол обзора. Большая площадь поверхности выравнивает давление в маске и минимизирует раздражение глаз. Обеспечьте вашим пациентам комфорт и удобство.
Доступны три размера || Удобная и практичная

Одобрена для использования в педиатрии

Доступны три размера масок FitLife: малый, большой и очень большой. Подбор маски очень прост, так как основной части пациентов подходит большой размер. Малый размер одобрен для использования в педиатрии (для пациентов в возрасте 7 лет весом более 20 кг).

Одобрена для использования в педиатрии

Доступны три размера масок FitLife: малый, большой и очень большой. Подбор маски очень прост, так как основной части пациентов подходит большой размер. Малый размер одобрен для использования в педиатрии (для пациентов в возрасте 7 лет весом более 20 кг).

Одобрена для использования в педиатрии

Доступны три размера масок FitLife: малый, большой и очень большой. Подбор маски очень прост, так как основной части пациентов подходит большой размер. Малый размер одобрен для использования в педиатрии (для пациентов в возрасте 7 лет весом более 20 кг).
Улучшенное оголовье || Повышенный комфорт пациента

Улучшенное оголовье позволяет просто надеть и снять маску

Оголовье маски FitLife представлено в большом и малом размерах. Оно оснащено клипсами EZ tabs, которые позволяют быстро и просто его регулировать и снимать. Клипсы упрощают повторное надевание и устраняют необходимость в подгонке размера после снятия маски.

Улучшенное оголовье позволяет просто надеть и снять маску

Оголовье маски FitLife представлено в большом и малом размерах. Оно оснащено клипсами EZ tabs, которые позволяют быстро и просто его регулировать и снимать. Клипсы упрощают повторное надевание и устраняют необходимость в подгонке размера после снятия маски.

Улучшенное оголовье позволяет просто надеть и снять маску

Оголовье маски FitLife представлено в большом и малом размерах. Оно оснащено клипсами EZ tabs, которые позволяют быстро и просто его регулировать и снимать. Клипсы упрощают повторное надевание и устраняют необходимость в подгонке размера после снятия маски.
Отверстие для подсоединения кислорода || Удобная и практичная

Отверстие для подсоединения кислорода позволяет измерять давление или количество выделенного кислоро

Отверстие для подсоединения кислорода позволяет измерять давление или количество выделенного кислорода.

Отверстие для подсоединения кислорода позволяет измерять давление или количество выделенного кислоро

Отверстие для подсоединения кислорода позволяет измерять давление или количество выделенного кислорода.

Отверстие для подсоединения кислорода позволяет измерять давление или количество выделенного кислоро

Отверстие для подсоединения кислорода позволяет измерять давление или количество выделенного кислорода.
Радиальные отверстия порта выдоха || Повышенный комфорт пациента

Радиальные отверстия порта выдоха обеспечивают бесшумную эксплуатацию

Встроенные отверстия порта выдоха отводят воздушный поток от спящего рядом. Маска FitLife обеспечивает комфортный сон не только пациентам, но и их близким.

Радиальные отверстия порта выдоха обеспечивают бесшумную эксплуатацию

Встроенные отверстия порта выдоха отводят воздушный поток от спящего рядом. Маска FitLife обеспечивает комфортный сон не только пациентам, но и их близким.

Радиальные отверстия порта выдоха обеспечивают бесшумную эксплуатацию

Встроенные отверстия порта выдоха отводят воздушный поток от спящего рядом. Маска FitLife обеспечивает комфортный сон не только пациентам, но и их близким.
Впускной клапан || Удобная и практичная

Впускной клапан обеспечивает безопасность

Клапан активирует впуск комнатного воздуха, если давление опускается ниже 3 см H2O.

Впускной клапан обеспечивает безопасность

Клапан активирует впуск комнатного воздуха, если давление опускается ниже 3 см H2O.

Впускной клапан обеспечивает безопасность

Клапан активирует впуск комнатного воздуха, если давление опускается ниже 3 см H2O.
Дополнительный шарнир || Повышенный комфорт пациента

Дополнительный шарнир обеспечивает более свободное движение воздуховода

Дополнительный шарнир обеспечивает более свободное движение воздуховода.

Дополнительный шарнир обеспечивает более свободное движение воздуховода

Дополнительный шарнир обеспечивает более свободное движение воздуховода.

Дополнительный шарнир обеспечивает более свободное движение воздуховода

Дополнительный шарнир обеспечивает более свободное движение воздуховода.
Прилегание по периметру || Повышенный комфорт пациента

Уплотнение по периметру позволяет добиться максимального комфорта

Мягкая силиконовая прокладка обеспечивает быстрое, равномерное и комфортное прилегание маски к лицу.

Уплотнение по периметру позволяет добиться максимального комфорта

Мягкая силиконовая прокладка обеспечивает быстрое, равномерное и комфортное прилегание маски к лицу.

Уплотнение по периметру позволяет добиться максимального комфорта

Мягкая силиконовая прокладка обеспечивает быстрое, равномерное и комфортное прилегание маски к лицу.
  • Полнолицевая маска || Повышенный комфорт пациента
  • Доступны три размера || Удобная и практичная
  • Улучшенное оголовье || Повышенный комфорт пациента
  • Отверстие для подсоединения кислорода || Удобная и практичная
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Полнолицевая маска || Повышенный комфорт пациента

Полнолицевая маска более удобна для пациентов

Маска FitLife обеспечивает быстрое и надежное прилегание к менее чувствительным к давлению областям лица, оставляя при этом широкий угол обзора. Большая площадь поверхности выравнивает давление в маске и минимизирует раздражение глаз. Обеспечьте вашим пациентам комфорт и удобство.

Полнолицевая маска более удобна для пациентов

Маска FitLife обеспечивает быстрое и надежное прилегание к менее чувствительным к давлению областям лица, оставляя при этом широкий угол обзора. Большая площадь поверхности выравнивает давление в маске и минимизирует раздражение глаз. Обеспечьте вашим пациентам комфорт и удобство.

Полнолицевая маска более удобна для пациентов

Маска FitLife обеспечивает быстрое и надежное прилегание к менее чувствительным к давлению областям лица, оставляя при этом широкий угол обзора. Большая площадь поверхности выравнивает давление в маске и минимизирует раздражение глаз. Обеспечьте вашим пациентам комфорт и удобство.
Доступны три размера || Удобная и практичная

Одобрена для использования в педиатрии

Доступны три размера масок FitLife: малый, большой и очень большой. Подбор маски очень прост, так как основной части пациентов подходит большой размер. Малый размер одобрен для использования в педиатрии (для пациентов в возрасте 7 лет весом более 20 кг).

Одобрена для использования в педиатрии

Доступны три размера масок FitLife: малый, большой и очень большой. Подбор маски очень прост, так как основной части пациентов подходит большой размер. Малый размер одобрен для использования в педиатрии (для пациентов в возрасте 7 лет весом более 20 кг).

Одобрена для использования в педиатрии

Доступны три размера масок FitLife: малый, большой и очень большой. Подбор маски очень прост, так как основной части пациентов подходит большой размер. Малый размер одобрен для использования в педиатрии (для пациентов в возрасте 7 лет весом более 20 кг).
Улучшенное оголовье || Повышенный комфорт пациента

Улучшенное оголовье позволяет просто надеть и снять маску

Оголовье маски FitLife представлено в большом и малом размерах. Оно оснащено клипсами EZ tabs, которые позволяют быстро и просто его регулировать и снимать. Клипсы упрощают повторное надевание и устраняют необходимость в подгонке размера после снятия маски.

Улучшенное оголовье позволяет просто надеть и снять маску

Оголовье маски FitLife представлено в большом и малом размерах. Оно оснащено клипсами EZ tabs, которые позволяют быстро и просто его регулировать и снимать. Клипсы упрощают повторное надевание и устраняют необходимость в подгонке размера после снятия маски.

Улучшенное оголовье позволяет просто надеть и снять маску

Оголовье маски FitLife представлено в большом и малом размерах. Оно оснащено клипсами EZ tabs, которые позволяют быстро и просто его регулировать и снимать. Клипсы упрощают повторное надевание и устраняют необходимость в подгонке размера после снятия маски.
Отверстие для подсоединения кислорода || Удобная и практичная

Отверстие для подсоединения кислорода позволяет измерять давление или количество выделенного кислоро

Отверстие для подсоединения кислорода позволяет измерять давление или количество выделенного кислорода.

Отверстие для подсоединения кислорода позволяет измерять давление или количество выделенного кислоро

Отверстие для подсоединения кислорода позволяет измерять давление или количество выделенного кислорода.

Отверстие для подсоединения кислорода позволяет измерять давление или количество выделенного кислоро

Отверстие для подсоединения кислорода позволяет измерять давление или количество выделенного кислорода.
Радиальные отверстия порта выдоха || Повышенный комфорт пациента

Радиальные отверстия порта выдоха обеспечивают бесшумную эксплуатацию

Встроенные отверстия порта выдоха отводят воздушный поток от спящего рядом. Маска FitLife обеспечивает комфортный сон не только пациентам, но и их близким.

Радиальные отверстия порта выдоха обеспечивают бесшумную эксплуатацию

Встроенные отверстия порта выдоха отводят воздушный поток от спящего рядом. Маска FitLife обеспечивает комфортный сон не только пациентам, но и их близким.

Радиальные отверстия порта выдоха обеспечивают бесшумную эксплуатацию

Встроенные отверстия порта выдоха отводят воздушный поток от спящего рядом. Маска FitLife обеспечивает комфортный сон не только пациентам, но и их близким.
Впускной клапан || Удобная и практичная

Впускной клапан обеспечивает безопасность

Клапан активирует впуск комнатного воздуха, если давление опускается ниже 3 см H2O.

Впускной клапан обеспечивает безопасность

Клапан активирует впуск комнатного воздуха, если давление опускается ниже 3 см H2O.

Впускной клапан обеспечивает безопасность

Клапан активирует впуск комнатного воздуха, если давление опускается ниже 3 см H2O.
Дополнительный шарнир || Повышенный комфорт пациента

Дополнительный шарнир обеспечивает более свободное движение воздуховода

Дополнительный шарнир обеспечивает более свободное движение воздуховода.

Дополнительный шарнир обеспечивает более свободное движение воздуховода

Дополнительный шарнир обеспечивает более свободное движение воздуховода.

Дополнительный шарнир обеспечивает более свободное движение воздуховода

Дополнительный шарнир обеспечивает более свободное движение воздуховода.
Прилегание по периметру || Повышенный комфорт пациента

Уплотнение по периметру позволяет добиться максимального комфорта

Мягкая силиконовая прокладка обеспечивает быстрое, равномерное и комфортное прилегание маски к лицу.

Уплотнение по периметру позволяет добиться максимального комфорта

Мягкая силиконовая прокладка обеспечивает быстрое, равномерное и комфортное прилегание маски к лицу.

Уплотнение по периметру позволяет добиться максимального комфорта

Мягкая силиконовая прокладка обеспечивает быстрое, равномерное и комфортное прилегание маски к лицу.
Риски, связанные с продуктом
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