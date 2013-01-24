Пациенты с волосами на лице, зубными протезами, повреждениями лица или формы носа, а также страдающие клаустрофобией нуждаются в особой удобной маске. Маска FitLife является оптимальным решением для них.
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Полнолицевая маска более удобна для пациентов
Полнолицевая маска более удобна для пациентов
Полнолицевая маска более удобна для пациентов
Одобрена для использования в педиатрии
Одобрена для использования в педиатрии
Одобрена для использования в педиатрии
Улучшенное оголовье позволяет просто надеть и снять маску
Улучшенное оголовье позволяет просто надеть и снять маску
Улучшенное оголовье позволяет просто надеть и снять маску
Отверстие для подсоединения кислорода позволяет измерять давление или количество выделенного кислоро
Отверстие для подсоединения кислорода позволяет измерять давление или количество выделенного кислоро
Отверстие для подсоединения кислорода позволяет измерять давление или количество выделенного кислоро
Радиальные отверстия порта выдоха обеспечивают бесшумную эксплуатацию
Радиальные отверстия порта выдоха обеспечивают бесшумную эксплуатацию
Радиальные отверстия порта выдоха обеспечивают бесшумную эксплуатацию
Впускной клапан обеспечивает безопасность
Впускной клапан обеспечивает безопасность
Впускной клапан обеспечивает безопасность
Дополнительный шарнир обеспечивает более свободное движение воздуховода
Дополнительный шарнир обеспечивает более свободное движение воздуховода
Дополнительный шарнир обеспечивает более свободное движение воздуховода
Уплотнение по периметру позволяет добиться максимального комфорта
Уплотнение по периметру позволяет добиться максимального комфорта
Уплотнение по периметру позволяет добиться максимального комфорта
Полнолицевая маска более удобна для пациентов
Полнолицевая маска более удобна для пациентов
Полнолицевая маска более удобна для пациентов
Одобрена для использования в педиатрии
Одобрена для использования в педиатрии
Одобрена для использования в педиатрии
Улучшенное оголовье позволяет просто надеть и снять маску
Улучшенное оголовье позволяет просто надеть и снять маску
Улучшенное оголовье позволяет просто надеть и снять маску
Отверстие для подсоединения кислорода позволяет измерять давление или количество выделенного кислоро
Отверстие для подсоединения кислорода позволяет измерять давление или количество выделенного кислоро
Отверстие для подсоединения кислорода позволяет измерять давление или количество выделенного кислоро
Радиальные отверстия порта выдоха обеспечивают бесшумную эксплуатацию
Радиальные отверстия порта выдоха обеспечивают бесшумную эксплуатацию
Радиальные отверстия порта выдоха обеспечивают бесшумную эксплуатацию
Впускной клапан обеспечивает безопасность
Впускной клапан обеспечивает безопасность
Впускной клапан обеспечивает безопасность
Дополнительный шарнир обеспечивает более свободное движение воздуховода
Дополнительный шарнир обеспечивает более свободное движение воздуховода
Дополнительный шарнир обеспечивает более свободное движение воздуховода
Уплотнение по периметру позволяет добиться максимального комфорта
Уплотнение по периметру позволяет добиться максимального комфорта
Уплотнение по периметру позволяет добиться максимального комфорта
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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