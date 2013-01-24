Одобрена для использования в педиатрии

Доступны три размера масок FitLife: малый, большой и очень большой. Подбор маски очень прост, так как основной части пациентов подходит большой размер. Малый размер одобрен для использования в педиатрии (для пациентов в возрасте 7 лет весом более 20 кг).