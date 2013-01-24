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Alice 6 LDE

Полисомнографическая диагностическая система

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Система Alice 6 LDE обеспечивает загруженную лабораторию базовым набором каналов необходимых для соблюдения требований и стандартов AASM, позволяя персоналу сфокусироваться на медицинской поддержке пациентов, а не на работе с оборудованием. Используйте систему Alice 6 LDE для эффективного проведения полисомнографии.

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Особенности
Встроенный драйвер RIP || Эффективное проведение полисом

Встроенный драйвер RIP сокращает количество соединений

Задавайте настройки пациента быстрее и проще. Встроенный драйвер RIP, специальный дифференциальный датчик давления и разъемы "под ключ" сокращают количество соединений во время подключения.

Встроенный драйвер RIP сокращает количество соединений

Задавайте настройки пациента быстрее и проще. Встроенный драйвер RIP, специальный дифференциальный датчик давления и разъемы "под ключ" сокращают количество соединений во время подключения.

Встроенный драйвер RIP сокращает количество соединений

Задавайте настройки пациента быстрее и проще. Встроенный драйвер RIP, специальный дифференциальный датчик давления и разъемы "под ключ" сокращают количество соединений во время подключения.
Простой в использовании головной блок || Простота использования

Простой в использовании головной блок для большего комфорта с меньшими трудозатратами

Компактная конструкция головного блока прекрасно сочетается с легко определяемыми и простыми в использовании разъемами.

Простой в использовании головной блок для большего комфорта с меньшими трудозатратами

Компактная конструкция головного блока прекрасно сочетается с легко определяемыми и простыми в использовании разъемами.

Простой в использовании головной блок для большего комфорта с меньшими трудозатратами

Компактная конструкция головного блока прекрасно сочетается с легко определяемыми и простыми в использовании разъемами.
Технология ЭМГ подбородочной мышцы (п... || Эффективное проведение полисом

Технология ЭМГ подбородочной мышцы (патентная заявка находится на рассмотрении) для улучшенного мони

Контролируйте все три входа ЭМГ подбородочной мышцы и выбирайте лучшую пару в режиме реального времени с помощью нашей технологии ЭМГ (патентная заявка находится на рассмотрении).

Технология ЭМГ подбородочной мышцы (патентная заявка находится на рассмотрении) для улучшенного мони

Контролируйте все три входа ЭМГ подбородочной мышцы и выбирайте лучшую пару в режиме реального времени с помощью нашей технологии ЭМГ (патентная заявка находится на рассмотрении).

Технология ЭМГ подбородочной мышцы (патентная заявка находится на рассмотрении) для улучшенного мони

Контролируйте все три входа ЭМГ подбородочной мышцы и выбирайте лучшую пару в режиме реального времени с помощью нашей технологии ЭМГ (патентная заявка находится на рассмотрении).
Простая архитектура || Эффективное проведение полисом

Простая архитектура сокращает количество кабелей

Для полисомнографии требуется провести всего два сетевых кабеля из палаты пациента. С их помощью передаются данные, звук и видео, а также осуществляется контроль терапевтических устройств Philips Respironics и внутренняя телефонная связь.

Простая архитектура сокращает количество кабелей

Для полисомнографии требуется провести всего два сетевых кабеля из палаты пациента. С их помощью передаются данные, звук и видео, а также осуществляется контроль терапевтических устройств Philips Respironics и внутренняя телефонная связь.

Простая архитектура сокращает количество кабелей

Для полисомнографии требуется провести всего два сетевых кабеля из палаты пациента. С их помощью передаются данные, звук и видео, а также осуществляется контроль терапевтических устройств Philips Respironics и внутренняя телефонная связь.
Интеграция с OmniLab || Эффективное проведение полисом

Интеграция с OmniLab уменьшает помехи

Благодаря тому, что система подсоединяется напрямую к терапевтическому устройству OmniLab Advanced, устраняется необходимость в использовании интерфейсных модулей или дополнительных кабелей.

Интеграция с OmniLab уменьшает помехи

Благодаря тому, что система подсоединяется напрямую к терапевтическому устройству OmniLab Advanced, устраняется необходимость в использовании интерфейсных модулей или дополнительных кабелей.

Интеграция с OmniLab уменьшает помехи

Благодаря тому, что система подсоединяется напрямую к терапевтическому устройству OmniLab Advanced, устраняется необходимость в использовании интерфейсных модулей или дополнительных кабелей.
Диагностическое ПО Sleepware G3 || Эффективное проведение полисом

Диагностическое ПО Sleepware G3 расширяет возможности

Система Alice 6 LDE поддерживается ПО для диагностики сна Sleepware G3, которое также используется в других решениях этой серии. Sleepware G3 имеет надежную платформу с расширенными функциональными возможностями и позволяет специалистам загруженной лаборатории вне зависимости от ее размера оптимизировать рабочий процесс.

Диагностическое ПО Sleepware G3 расширяет возможности

Система Alice 6 LDE поддерживается ПО для диагностики сна Sleepware G3, которое также используется в других решениях этой серии. Sleepware G3 имеет надежную платформу с расширенными функциональными возможностями и позволяет специалистам загруженной лаборатории вне зависимости от ее размера оптимизировать рабочий процесс.

Диагностическое ПО Sleepware G3 расширяет возможности

Система Alice 6 LDE поддерживается ПО для диагностики сна Sleepware G3, которое также используется в других решениях этой серии. Sleepware G3 имеет надежную платформу с расширенными функциональными возможностями и позволяет специалистам загруженной лаборатории вне зависимости от ее размера оптимизировать рабочий процесс.
  • Встроенный драйвер RIP || Эффективное проведение полисом
  • Простой в использовании головной блок || Простота использования
  • Технология ЭМГ подбородочной мышцы (п... || Эффективное проведение полисом
  • Простая архитектура || Эффективное проведение полисом
Посмотреть все особенности
Встроенный драйвер RIP || Эффективное проведение полисом

Встроенный драйвер RIP сокращает количество соединений

Задавайте настройки пациента быстрее и проще. Встроенный драйвер RIP, специальный дифференциальный датчик давления и разъемы "под ключ" сокращают количество соединений во время подключения.

Встроенный драйвер RIP сокращает количество соединений

Задавайте настройки пациента быстрее и проще. Встроенный драйвер RIP, специальный дифференциальный датчик давления и разъемы "под ключ" сокращают количество соединений во время подключения.

Встроенный драйвер RIP сокращает количество соединений

Задавайте настройки пациента быстрее и проще. Встроенный драйвер RIP, специальный дифференциальный датчик давления и разъемы "под ключ" сокращают количество соединений во время подключения.
Простой в использовании головной блок || Простота использования

Простой в использовании головной блок для большего комфорта с меньшими трудозатратами

Компактная конструкция головного блока прекрасно сочетается с легко определяемыми и простыми в использовании разъемами.

Простой в использовании головной блок для большего комфорта с меньшими трудозатратами

Компактная конструкция головного блока прекрасно сочетается с легко определяемыми и простыми в использовании разъемами.

Простой в использовании головной блок для большего комфорта с меньшими трудозатратами

Компактная конструкция головного блока прекрасно сочетается с легко определяемыми и простыми в использовании разъемами.
Технология ЭМГ подбородочной мышцы (п... || Эффективное проведение полисом

Технология ЭМГ подбородочной мышцы (патентная заявка находится на рассмотрении) для улучшенного мони

Контролируйте все три входа ЭМГ подбородочной мышцы и выбирайте лучшую пару в режиме реального времени с помощью нашей технологии ЭМГ (патентная заявка находится на рассмотрении).

Технология ЭМГ подбородочной мышцы (патентная заявка находится на рассмотрении) для улучшенного мони

Контролируйте все три входа ЭМГ подбородочной мышцы и выбирайте лучшую пару в режиме реального времени с помощью нашей технологии ЭМГ (патентная заявка находится на рассмотрении).

Технология ЭМГ подбородочной мышцы (патентная заявка находится на рассмотрении) для улучшенного мони

Контролируйте все три входа ЭМГ подбородочной мышцы и выбирайте лучшую пару в режиме реального времени с помощью нашей технологии ЭМГ (патентная заявка находится на рассмотрении).
Простая архитектура || Эффективное проведение полисом

Простая архитектура сокращает количество кабелей

Для полисомнографии требуется провести всего два сетевых кабеля из палаты пациента. С их помощью передаются данные, звук и видео, а также осуществляется контроль терапевтических устройств Philips Respironics и внутренняя телефонная связь.

Простая архитектура сокращает количество кабелей

Для полисомнографии требуется провести всего два сетевых кабеля из палаты пациента. С их помощью передаются данные, звук и видео, а также осуществляется контроль терапевтических устройств Philips Respironics и внутренняя телефонная связь.

Простая архитектура сокращает количество кабелей

Для полисомнографии требуется провести всего два сетевых кабеля из палаты пациента. С их помощью передаются данные, звук и видео, а также осуществляется контроль терапевтических устройств Philips Respironics и внутренняя телефонная связь.
Интеграция с OmniLab || Эффективное проведение полисом

Интеграция с OmniLab уменьшает помехи

Благодаря тому, что система подсоединяется напрямую к терапевтическому устройству OmniLab Advanced, устраняется необходимость в использовании интерфейсных модулей или дополнительных кабелей.

Интеграция с OmniLab уменьшает помехи

Благодаря тому, что система подсоединяется напрямую к терапевтическому устройству OmniLab Advanced, устраняется необходимость в использовании интерфейсных модулей или дополнительных кабелей.

Интеграция с OmniLab уменьшает помехи

Благодаря тому, что система подсоединяется напрямую к терапевтическому устройству OmniLab Advanced, устраняется необходимость в использовании интерфейсных модулей или дополнительных кабелей.
Диагностическое ПО Sleepware G3 || Эффективное проведение полисом

Диагностическое ПО Sleepware G3 расширяет возможности

Система Alice 6 LDE поддерживается ПО для диагностики сна Sleepware G3, которое также используется в других решениях этой серии. Sleepware G3 имеет надежную платформу с расширенными функциональными возможностями и позволяет специалистам загруженной лаборатории вне зависимости от ее размера оптимизировать рабочий процесс.

Диагностическое ПО Sleepware G3 расширяет возможности

Система Alice 6 LDE поддерживается ПО для диагностики сна Sleepware G3, которое также используется в других решениях этой серии. Sleepware G3 имеет надежную платформу с расширенными функциональными возможностями и позволяет специалистам загруженной лаборатории вне зависимости от ее размера оптимизировать рабочий процесс.

Диагностическое ПО Sleepware G3 расширяет возможности

Система Alice 6 LDE поддерживается ПО для диагностики сна Sleepware G3, которое также используется в других решениях этой серии. Sleepware G3 имеет надежную платформу с расширенными функциональными возможностями и позволяет специалистам загруженной лаборатории вне зависимости от ее размера оптимизировать рабочий процесс.

технические характеристики

Alice 6 LDE
Alice 6 LDE
Общее количество каналов
  • 31 каналов
Каналы EXG
  • 5 ЭМГ, 6 ЭЭГ, 2 ЭОГ
Специальные ЭМГ
  • 3 каналы
Референтные
  • 6 ЭЭГ, 2 ЭОГ
ЭКГ
  • 1
Автоматическая установка на подбородок
  • Да
Поток
  • специальный дифференциальный датчик давления для анализа храпа в канюле
Разрядность/бит
  • 16 бит
Храп
  • Да
Положение тела
  • 1
Входы датчика активности Actimeter
  • 2
Датчик освещенности
  • дополнительная принадлежность
усилие (грудное/брюшное)
  • Индуктивность zRIP встроенный драйвер RIP
Входы Aux/DC
  • 8
Батарея
  • Нет
Макс. частота дискретизации
  • 2000 Гц
  • 500 Гц
Время распространения пульсовой волны
  • Нет
Соединение для электрода
  • Наглядное изображение
Цифровое соединение для терапевтических устройств Philips Respironics
  • Да
Прикроватный дисплей
  • Нет
Возможности сетевого взаимодействия
  • есть (проводная компьютерная сеть)
Пульсоксиметрия
  • Masimo
Alice 6 LDxS
Alice 6 LDxS
Оперативная память/память для хранения данных
  • Жесткий диск объемом 60 Гбайт
Видео
  • по сети
Звук
  • встроен в видео
Гарантия
  • 1 год
Alice 6 LDE
Alice 6 LDE
Общее количество каналов
  • 31 каналов
Каналы EXG
  • 5 ЭМГ, 6 ЭЭГ, 2 ЭОГ
Alice 6 LDxS
Alice 6 LDxS
Оперативная память/память для хранения данных
  • Жесткий диск объемом 60 Гбайт
Видео
  • по сети
Посмотреть все характеристики
Alice 6 LDE
Alice 6 LDE
Общее количество каналов
  • 31 каналов
Каналы EXG
  • 5 ЭМГ, 6 ЭЭГ, 2 ЭОГ
Специальные ЭМГ
  • 3 каналы
Референтные
  • 6 ЭЭГ, 2 ЭОГ
ЭКГ
  • 1
Автоматическая установка на подбородок
  • Да
Поток
  • специальный дифференциальный датчик давления для анализа храпа в канюле
Разрядность/бит
  • 16 бит
Храп
  • Да
Положение тела
  • 1
Входы датчика активности Actimeter
  • 2
Датчик освещенности
  • дополнительная принадлежность
усилие (грудное/брюшное)
  • Индуктивность zRIP встроенный драйвер RIP
Входы Aux/DC
  • 8
Батарея
  • Нет
Макс. частота дискретизации
  • 2000 Гц
  • 500 Гц
Время распространения пульсовой волны
  • Нет
Соединение для электрода
  • Наглядное изображение
Цифровое соединение для терапевтических устройств Philips Respironics
  • Да
Прикроватный дисплей
  • Нет
Возможности сетевого взаимодействия
  • есть (проводная компьютерная сеть)
Пульсоксиметрия
  • Masimo
Alice 6 LDxS
Alice 6 LDxS
Оперативная память/память для хранения данных
  • Жесткий диск объемом 60 Гбайт
Видео
  • по сети
Звук
  • встроен в видео
Гарантия
  • 1 год
Риски, связанные с продуктом
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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