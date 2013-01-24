Простая архитектура сокращает количество кабелей

Для полисомнографии требуется провести всего два сетевых кабеля из палаты пациента. С их помощью передаются данные, звук и видео, а также осуществляется контроль терапевтических устройств Philips Respironics и внутренняя телефонная связь.