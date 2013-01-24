Система Alice 6 LDE обеспечивает загруженную лабораторию базовым набором каналов необходимых для соблюдения требований и стандартов AASM, позволяя персоналу сфокусироваться на медицинской поддержке пациентов, а не на работе с оборудованием. Используйте систему Alice 6 LDE для эффективного проведения полисомнографии.
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Встроенный драйвер RIP || Эффективное проведение полисом
Встроенный драйвер RIP сокращает количество соединений
Задавайте настройки пациента быстрее и проще. Встроенный драйвер RIP, специальный дифференциальный датчик давления и разъемы "под ключ" сокращают количество соединений во время подключения.
Встроенный драйвер RIP сокращает количество соединений
Задавайте настройки пациента быстрее и проще. Встроенный драйвер RIP, специальный дифференциальный датчик давления и разъемы "под ключ" сокращают количество соединений во время подключения.
Встроенный драйвер RIP сокращает количество соединений
Задавайте настройки пациента быстрее и проще. Встроенный драйвер RIP, специальный дифференциальный датчик давления и разъемы "под ключ" сокращают количество соединений во время подключения.
Простой в использовании головной блок || Простота использования
Простой в использовании головной блок для большего комфорта с меньшими трудозатратами
Компактная конструкция головного блока прекрасно сочетается с легко определяемыми и простыми в использовании разъемами.
Простой в использовании головной блок для большего комфорта с меньшими трудозатратами
Компактная конструкция головного блока прекрасно сочетается с легко определяемыми и простыми в использовании разъемами.
Простой в использовании головной блок для большего комфорта с меньшими трудозатратами
Компактная конструкция головного блока прекрасно сочетается с легко определяемыми и простыми в использовании разъемами.
Технология ЭМГ подбородочной мышцы (п... || Эффективное проведение полисом
Технология ЭМГ подбородочной мышцы (патентная заявка находится на рассмотрении) для улучшенного мони
Контролируйте все три входа ЭМГ подбородочной мышцы и выбирайте лучшую пару в режиме реального времени с помощью нашей технологии ЭМГ (патентная заявка находится на рассмотрении).
Технология ЭМГ подбородочной мышцы (патентная заявка находится на рассмотрении) для улучшенного мони
Контролируйте все три входа ЭМГ подбородочной мышцы и выбирайте лучшую пару в режиме реального времени с помощью нашей технологии ЭМГ (патентная заявка находится на рассмотрении).
Технология ЭМГ подбородочной мышцы (патентная заявка находится на рассмотрении) для улучшенного мони
Контролируйте все три входа ЭМГ подбородочной мышцы и выбирайте лучшую пару в режиме реального времени с помощью нашей технологии ЭМГ (патентная заявка находится на рассмотрении).
Простая архитектура || Эффективное проведение полисом
Простая архитектура сокращает количество кабелей
Для полисомнографии требуется провести всего два сетевых кабеля из палаты пациента. С их помощью передаются данные, звук и видео, а также осуществляется контроль терапевтических устройств Philips Respironics и внутренняя телефонная связь.
Простая архитектура сокращает количество кабелей
Для полисомнографии требуется провести всего два сетевых кабеля из палаты пациента. С их помощью передаются данные, звук и видео, а также осуществляется контроль терапевтических устройств Philips Respironics и внутренняя телефонная связь.
Простая архитектура сокращает количество кабелей
Для полисомнографии требуется провести всего два сетевых кабеля из палаты пациента. С их помощью передаются данные, звук и видео, а также осуществляется контроль терапевтических устройств Philips Respironics и внутренняя телефонная связь.
Интеграция с OmniLab || Эффективное проведение полисом
Интеграция с OmniLab уменьшает помехи
Благодаря тому, что система подсоединяется напрямую к терапевтическому устройству OmniLab Advanced, устраняется необходимость в использовании интерфейсных модулей или дополнительных кабелей.
Интеграция с OmniLab уменьшает помехи
Благодаря тому, что система подсоединяется напрямую к терапевтическому устройству OmniLab Advanced, устраняется необходимость в использовании интерфейсных модулей или дополнительных кабелей.
Интеграция с OmniLab уменьшает помехи
Благодаря тому, что система подсоединяется напрямую к терапевтическому устройству OmniLab Advanced, устраняется необходимость в использовании интерфейсных модулей или дополнительных кабелей.
Диагностическое ПО Sleepware G3 || Эффективное проведение полисом
Диагностическое ПО Sleepware G3 расширяет возможности
Система Alice 6 LDE поддерживается ПО для диагностики сна Sleepware G3, которое также используется в других решениях этой серии. Sleepware G3 имеет надежную платформу с расширенными функциональными возможностями и позволяет специалистам загруженной лаборатории вне зависимости от ее размера оптимизировать рабочий процесс.
Диагностическое ПО Sleepware G3 расширяет возможности
Система Alice 6 LDE поддерживается ПО для диагностики сна Sleepware G3, которое также используется в других решениях этой серии. Sleepware G3 имеет надежную платформу с расширенными функциональными возможностями и позволяет специалистам загруженной лаборатории вне зависимости от ее размера оптимизировать рабочий процесс.
Диагностическое ПО Sleepware G3 расширяет возможности
Система Alice 6 LDE поддерживается ПО для диагностики сна Sleepware G3, которое также используется в других решениях этой серии. Sleepware G3 имеет надежную платформу с расширенными функциональными возможностями и позволяет специалистам загруженной лаборатории вне зависимости от ее размера оптимизировать рабочий процесс.
Встроенный драйвер RIP || Эффективное проведение полисом
Простой в использовании головной блок || Простота использования
Технология ЭМГ подбородочной мышцы (п... || Эффективное проведение полисом
Простая архитектура || Эффективное проведение полисом
Встроенный драйвер RIP || Эффективное проведение полисом
Встроенный драйвер RIP сокращает количество соединений
Задавайте настройки пациента быстрее и проще. Встроенный драйвер RIP, специальный дифференциальный датчик давления и разъемы "под ключ" сокращают количество соединений во время подключения.
Встроенный драйвер RIP сокращает количество соединений
Задавайте настройки пациента быстрее и проще. Встроенный драйвер RIP, специальный дифференциальный датчик давления и разъемы "под ключ" сокращают количество соединений во время подключения.
Встроенный драйвер RIP сокращает количество соединений
Задавайте настройки пациента быстрее и проще. Встроенный драйвер RIP, специальный дифференциальный датчик давления и разъемы "под ключ" сокращают количество соединений во время подключения.
Простой в использовании головной блок || Простота использования
Простой в использовании головной блок для большего комфорта с меньшими трудозатратами
Компактная конструкция головного блока прекрасно сочетается с легко определяемыми и простыми в использовании разъемами.
Простой в использовании головной блок для большего комфорта с меньшими трудозатратами
Компактная конструкция головного блока прекрасно сочетается с легко определяемыми и простыми в использовании разъемами.
Простой в использовании головной блок для большего комфорта с меньшими трудозатратами
Компактная конструкция головного блока прекрасно сочетается с легко определяемыми и простыми в использовании разъемами.
Технология ЭМГ подбородочной мышцы (п... || Эффективное проведение полисом
Технология ЭМГ подбородочной мышцы (патентная заявка находится на рассмотрении) для улучшенного мони
Контролируйте все три входа ЭМГ подбородочной мышцы и выбирайте лучшую пару в режиме реального времени с помощью нашей технологии ЭМГ (патентная заявка находится на рассмотрении).
Технология ЭМГ подбородочной мышцы (патентная заявка находится на рассмотрении) для улучшенного мони
Контролируйте все три входа ЭМГ подбородочной мышцы и выбирайте лучшую пару в режиме реального времени с помощью нашей технологии ЭМГ (патентная заявка находится на рассмотрении).
Технология ЭМГ подбородочной мышцы (патентная заявка находится на рассмотрении) для улучшенного мони
Контролируйте все три входа ЭМГ подбородочной мышцы и выбирайте лучшую пару в режиме реального времени с помощью нашей технологии ЭМГ (патентная заявка находится на рассмотрении).
Простая архитектура || Эффективное проведение полисом
Простая архитектура сокращает количество кабелей
Для полисомнографии требуется провести всего два сетевых кабеля из палаты пациента. С их помощью передаются данные, звук и видео, а также осуществляется контроль терапевтических устройств Philips Respironics и внутренняя телефонная связь.
Простая архитектура сокращает количество кабелей
Для полисомнографии требуется провести всего два сетевых кабеля из палаты пациента. С их помощью передаются данные, звук и видео, а также осуществляется контроль терапевтических устройств Philips Respironics и внутренняя телефонная связь.
Простая архитектура сокращает количество кабелей
Для полисомнографии требуется провести всего два сетевых кабеля из палаты пациента. С их помощью передаются данные, звук и видео, а также осуществляется контроль терапевтических устройств Philips Respironics и внутренняя телефонная связь.
Интеграция с OmniLab || Эффективное проведение полисом
Интеграция с OmniLab уменьшает помехи
Благодаря тому, что система подсоединяется напрямую к терапевтическому устройству OmniLab Advanced, устраняется необходимость в использовании интерфейсных модулей или дополнительных кабелей.
Интеграция с OmniLab уменьшает помехи
Благодаря тому, что система подсоединяется напрямую к терапевтическому устройству OmniLab Advanced, устраняется необходимость в использовании интерфейсных модулей или дополнительных кабелей.
Интеграция с OmniLab уменьшает помехи
Благодаря тому, что система подсоединяется напрямую к терапевтическому устройству OmniLab Advanced, устраняется необходимость в использовании интерфейсных модулей или дополнительных кабелей.
Диагностическое ПО Sleepware G3 || Эффективное проведение полисом
Диагностическое ПО Sleepware G3 расширяет возможности
Система Alice 6 LDE поддерживается ПО для диагностики сна Sleepware G3, которое также используется в других решениях этой серии. Sleepware G3 имеет надежную платформу с расширенными функциональными возможностями и позволяет специалистам загруженной лаборатории вне зависимости от ее размера оптимизировать рабочий процесс.
Диагностическое ПО Sleepware G3 расширяет возможности
Система Alice 6 LDE поддерживается ПО для диагностики сна Sleepware G3, которое также используется в других решениях этой серии. Sleepware G3 имеет надежную платформу с расширенными функциональными возможностями и позволяет специалистам загруженной лаборатории вне зависимости от ее размера оптимизировать рабочий процесс.
Диагностическое ПО Sleepware G3 расширяет возможности
Система Alice 6 LDE поддерживается ПО для диагностики сна Sleepware G3, которое также используется в других решениях этой серии. Sleepware G3 имеет надежную платформу с расширенными функциональными возможностями и позволяет специалистам загруженной лаборатории вне зависимости от ее размера оптимизировать рабочий процесс.
технические характеристики
Alice 6 LDE
Alice 6 LDE
Общее количество каналов
31 каналов
Каналы EXG
5 ЭМГ, 6 ЭЭГ, 2 ЭОГ
Специальные ЭМГ
3 каналы
Референтные
6 ЭЭГ, 2 ЭОГ
ЭКГ
1
Автоматическая установка на подбородок
Да
Поток
специальный дифференциальный датчик давления для анализа храпа в канюле
Разрядность/бит
16 бит
Храп
Да
Положение тела
1
Входы датчика активности Actimeter
2
Датчик освещенности
дополнительная принадлежность
усилие (грудное/брюшное)
Индуктивность zRIP встроенный драйвер RIP
Входы Aux/DC
8
Батарея
Нет
Макс. частота дискретизации
2000 Гц
500 Гц
Время распространения пульсовой волны
Нет
Соединение для электрода
Наглядное изображение
Цифровое соединение для терапевтических устройств Philips Respironics
специальный дифференциальный датчик давления для анализа храпа в канюле
Разрядность/бит
16 бит
Храп
Да
Положение тела
1
Входы датчика активности Actimeter
2
Датчик освещенности
дополнительная принадлежность
усилие (грудное/брюшное)
Индуктивность zRIP встроенный драйвер RIP
Входы Aux/DC
8
Батарея
Нет
Макс. частота дискретизации
2000 Гц
500 Гц
Время распространения пульсовой волны
Нет
Соединение для электрода
Наглядное изображение
Цифровое соединение для терапевтических устройств Philips Respironics
Да
Прикроватный дисплей
Нет
Возможности сетевого взаимодействия
есть (проводная компьютерная сеть)
Пульсоксиметрия
Masimo
Alice 6 LDxS
Alice 6 LDxS
Оперативная память/память для хранения данных
Жесткий диск объемом 60 Гбайт
Видео
по сети
Звук
встроен в видео
Гарантия
1 год
Риски, связанные с продуктом
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.