Alice 6 LDx Полисомнографическая диагностическая система

Alice 6 LDx – это многофункциональная и простая в использовании полисомнографическая диагностическая система. Она позволяет персоналу сконцентрироваться на поддержке пациентов, а не на технических особенностях оборудования. Соедините базовую станцию с головным блоком LDxS для использования 19 входов ЭЭГ или блоком LDxN для 32 входов ЭЭГ.