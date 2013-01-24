Alice 6 LDx – это многофункциональная и простая в использовании полисомнографическая диагностическая система. Она позволяет персоналу сконцентрироваться на поддержке пациентов, а не на технических особенностях оборудования. Соедините базовую станцию с головным блоком LDxS для использования 19 входов ЭЭГ или блоком LDxN для 32 входов ЭЭГ.
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Встроенный драйвер RIP сокращает количество соединений
Задавайте настройки пациента быстрее и проще. Встроенный драйвер RIP, специальный дифференциальный датчик давления и разъемы "под ключ" сокращают количество соединений во время подключения.
Встроенный драйвер RIP сокращает количество соединений
Задавайте настройки пациента быстрее и проще. Встроенный драйвер RIP, специальный дифференциальный датчик давления и разъемы "под ключ" сокращают количество соединений во время подключения.
Встроенный драйвер RIP сокращает количество соединений
Задавайте настройки пациента быстрее и проще. Встроенный драйвер RIP, специальный дифференциальный датчик давления и разъемы "под ключ" сокращают количество соединений во время подключения.
Технология ЭМГ подбородочной мышцы (... || Инновационная полисомнографиче
Технология ЭМГ подбородочной мышцы (патентная заявка находится на рассмотрении) для улучшенного мон
Контролируйте все три входа ЭМГ подбородочной мышцы и выбирайте лучшую пару в режиме реального времени с помощью нашей технологии ЭМГ (патентная заявка находится на рассмотрении).
Технология ЭМГ подбородочной мышцы (патентная заявка находится на рассмотрении) для улучшенного мон
Контролируйте все три входа ЭМГ подбородочной мышцы и выбирайте лучшую пару в режиме реального времени с помощью нашей технологии ЭМГ (патентная заявка находится на рассмотрении).
Технология ЭМГ подбородочной мышцы (патентная заявка находится на рассмотрении) для улучшенного мон
Контролируйте все три входа ЭМГ подбородочной мышцы и выбирайте лучшую пару в режиме реального времени с помощью нашей технологии ЭМГ (патентная заявка находится на рассмотрении).
Непрерывная запись сопротивления || Инновационная полисомнографиче
Непрерывная запись сопротивления для контроля качества
Глоссарий: не доступен
Непрерывная запись сопротивления для контроля качества
Глоссарий: не доступен
Непрерывная запись сопротивления для контроля качества
Глоссарий: не доступен
Две конфигурации || Инновационная полисомнографиче
Две конфигурации обеспечивают выбор варианта диагностики
Базовая станция Alice 6 LDx работает с двумя головными блоками, что позволяет легко использовать необходимые функции, где это необходимо. Головной блок LDxS имеет 19 входов ЭЭГ, а головной блок LDxN - 32 входа ЭЭГ.
Две конфигурации обеспечивают выбор варианта диагностики
Базовая станция Alice 6 LDx работает с двумя головными блоками, что позволяет легко использовать необходимые функции, где это необходимо. Головной блок LDxS имеет 19 входов ЭЭГ, а головной блок LDxN - 32 входа ЭЭГ.
Две конфигурации обеспечивают выбор варианта диагностики
Базовая станция Alice 6 LDx работает с двумя головными блоками, что позволяет легко использовать необходимые функции, где это необходимо. Головной блок LDxS имеет 19 входов ЭЭГ, а головной блок LDxN - 32 входа ЭЭГ.
Встроенный драйвер RIP сокращает количество соединений
Задавайте настройки пациента быстрее и проще. Встроенный драйвер RIP, специальный дифференциальный датчик давления и разъемы "под ключ" сокращают количество соединений во время подключения.
Встроенный драйвер RIP сокращает количество соединений
Задавайте настройки пациента быстрее и проще. Встроенный драйвер RIP, специальный дифференциальный датчик давления и разъемы "под ключ" сокращают количество соединений во время подключения.
Встроенный драйвер RIP сокращает количество соединений
Задавайте настройки пациента быстрее и проще. Встроенный драйвер RIP, специальный дифференциальный датчик давления и разъемы "под ключ" сокращают количество соединений во время подключения.
Технология ЭМГ подбородочной мышцы (... || Инновационная полисомнографиче
Технология ЭМГ подбородочной мышцы (патентная заявка находится на рассмотрении) для улучшенного мон
Контролируйте все три входа ЭМГ подбородочной мышцы и выбирайте лучшую пару в режиме реального времени с помощью нашей технологии ЭМГ (патентная заявка находится на рассмотрении).
Технология ЭМГ подбородочной мышцы (патентная заявка находится на рассмотрении) для улучшенного мон
Контролируйте все три входа ЭМГ подбородочной мышцы и выбирайте лучшую пару в режиме реального времени с помощью нашей технологии ЭМГ (патентная заявка находится на рассмотрении).
Технология ЭМГ подбородочной мышцы (патентная заявка находится на рассмотрении) для улучшенного мон
Контролируйте все три входа ЭМГ подбородочной мышцы и выбирайте лучшую пару в режиме реального времени с помощью нашей технологии ЭМГ (патентная заявка находится на рассмотрении).
Непрерывная запись сопротивления || Инновационная полисомнографиче
Непрерывная запись сопротивления для контроля качества
Глоссарий: не доступен
Непрерывная запись сопротивления для контроля качества
Глоссарий: не доступен
Непрерывная запись сопротивления для контроля качества
Глоссарий: не доступен
Две конфигурации || Инновационная полисомнографиче
Две конфигурации обеспечивают выбор варианта диагностики
Базовая станция Alice 6 LDx работает с двумя головными блоками, что позволяет легко использовать необходимые функции, где это необходимо. Головной блок LDxS имеет 19 входов ЭЭГ, а головной блок LDxN - 32 входа ЭЭГ.
Две конфигурации обеспечивают выбор варианта диагностики
Базовая станция Alice 6 LDx работает с двумя головными блоками, что позволяет легко использовать необходимые функции, где это необходимо. Головной блок LDxS имеет 19 входов ЭЭГ, а головной блок LDxN - 32 входа ЭЭГ.
Две конфигурации обеспечивают выбор варианта диагностики
Базовая станция Alice 6 LDx работает с двумя головными блоками, что позволяет легко использовать необходимые функции, где это необходимо. Головной блок LDxS имеет 19 входов ЭЭГ, а головной блок LDxN - 32 входа ЭЭГ.
технические характеристики
Alice 6 LDxN
Alice 6 LDxN
Общее количество каналов
68 каналов
ЭЭГ
32 входов
Специальные ЭМГ
5 каналы
ЭМГ подбородочной мышцы
3 входов
Автоматическая установка на подбородок
Да
ЭОГ
2 каналов
ЭКГ
7 (3 измерительных и 4 расчетных) каналов
Вход ЭКГ "V"
Да
Датчик давления
Специальный дифференциальный с возможностью анализа храпа
Поток
(тепловой) Да
Храп
Да
Положение тела
1
Входы датчика активности Actimeter
2
Датчик освещенности
дополнительная принадлежность
усилие (грудное/брюшное)
Индуктивность zRIP встроенный драйвер RIP
Входы Aux/DC
8
Батарея
Нет
Разрядность/бит
16 бит
Макс. частота дискретизации
2000 Гц
500 Гц
Время распространения пульсовой волны
Да
Соединение для электрода
Наглядное изображение
Цифровое соединение для терапевтических устройств Philips Respironics
Да
Прикроватный дисплей
Нет
Возможности сетевого взаимодействия
есть (проводная компьютерная сеть)
Пульсоксиметрия
Masimo
Оперативная память/память для хранения данных
Жесткий диск объемом 60 Гбайт
Видео
по сети
Звук
встроен в видео + внутренняя телефонная связь по протоколу VOIP
Гарантия
2 года
Alice 6 LDxS
Alice 6 LDxS
Общее количество каналов
55 каналов
Оперативная память/память для хранения данных
Жесткий диск объемом 60 Гбайт
Видео
по сети
ЭЭГ
19 входов
Звук
встроен в видео + внутренняя телефонная связь по протоколу VOIP
Макс. частота дискретизации
2000 Гц
500 Гц
Специальные ЭМГ
5 каналы
ЭМГ подбородочной мышцы
3 входов
Автоматическая установка на подбородок
Да
ЭОГ
2 каналов
ЭКГ
7 (3 измерительных и 4 расчетных) каналов
Вход ЭКГ "V"
Да
Датчик давления
Специальный дифференциальный с возможностью анализа храпа
Поток
(тепловой) Да
Храп
Да
Положение тела
1
Входы датчика активности Actimeter
2
Датчик освещенности
дополнительная принадлежность
усилие (грудное/брюшное)
Индуктивность zRIP встроенный драйвер RIP
Входы Aux/DC
8
Батарея
Нет
Разрядность/бит
16 бит
Время распространения пульсовой волны
Да
Соединение для электрода
Наглядное изображение
Цифровое соединение для терапевтических устройств Philips Respironics
Специальный дифференциальный с возможностью анализа храпа
Поток
(тепловой) Да
Храп
Да
Положение тела
1
Входы датчика активности Actimeter
2
Датчик освещенности
дополнительная принадлежность
усилие (грудное/брюшное)
Индуктивность zRIP встроенный драйвер RIP
Входы Aux/DC
8
Батарея
Нет
Разрядность/бит
16 бит
Макс. частота дискретизации
2000 Гц
500 Гц
Время распространения пульсовой волны
Да
Соединение для электрода
Наглядное изображение
Цифровое соединение для терапевтических устройств Philips Respironics
Да
Прикроватный дисплей
Нет
Возможности сетевого взаимодействия
есть (проводная компьютерная сеть)
Пульсоксиметрия
Masimo
Оперативная память/память для хранения данных
Жесткий диск объемом 60 Гбайт
Видео
по сети
Звук
встроен в видео + внутренняя телефонная связь по протоколу VOIP
Гарантия
2 года
Alice 6 LDxS
Alice 6 LDxS
Общее количество каналов
55 каналов
Оперативная память/память для хранения данных
Жесткий диск объемом 60 Гбайт
Видео
по сети
ЭЭГ
19 входов
Звук
встроен в видео + внутренняя телефонная связь по протоколу VOIP
Макс. частота дискретизации
2000 Гц
500 Гц
Специальные ЭМГ
5 каналы
ЭМГ подбородочной мышцы
3 входов
Автоматическая установка на подбородок
Да
ЭОГ
2 каналов
ЭКГ
7 (3 измерительных и 4 расчетных) каналов
Вход ЭКГ "V"
Да
Датчик давления
Специальный дифференциальный с возможностью анализа храпа
Поток
(тепловой) Да
Храп
Да
Положение тела
1
Входы датчика активности Actimeter
2
Датчик освещенности
дополнительная принадлежность
усилие (грудное/брюшное)
Индуктивность zRIP встроенный драйвер RIP
Входы Aux/DC
8
Батарея
Нет
Разрядность/бит
16 бит
Время распространения пульсовой волны
Да
Соединение для электрода
Наглядное изображение
Цифровое соединение для терапевтических устройств Philips Respironics
Да
Прикроватный дисплей
Нет
Возможности сетевого взаимодействия
есть (проводная компьютерная сеть)
Пульсоксиметрия
Masimo
Гарантия
2 года
Риски, связанные с продуктом
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.