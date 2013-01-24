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Alice 6 LDx

Полисомнографическая диагностическая система

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Alice 6 LDx – это многофункциональная и простая в использовании полисомнографическая диагностическая система. Она позволяет персоналу сконцентрироваться на поддержке пациентов, а не на технических особенностях оборудования. Соедините базовую станцию с головным блоком LDxS для использования 19 входов ЭЭГ или блоком LDxN для 32 входов ЭЭГ.

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Особенности
Встроенный драйвер RIP || Инновационная полисомнографиче

Встроенный драйвер RIP сокращает количество соединений

Задавайте настройки пациента быстрее и проще. Встроенный драйвер RIP, специальный дифференциальный датчик давления и разъемы "под ключ" сокращают количество соединений во время подключения.

Встроенный драйвер RIP сокращает количество соединений

Задавайте настройки пациента быстрее и проще. Встроенный драйвер RIP, специальный дифференциальный датчик давления и разъемы "под ключ" сокращают количество соединений во время подключения.

Встроенный драйвер RIP сокращает количество соединений

Задавайте настройки пациента быстрее и проще. Встроенный драйвер RIP, специальный дифференциальный датчик давления и разъемы "под ключ" сокращают количество соединений во время подключения.
Технология ЭМГ подбородочной мышцы (... || Инновационная полисомнографиче

Технология ЭМГ подбородочной мышцы (патентная заявка находится на рассмотрении) для улучшенного мон

Контролируйте все три входа ЭМГ подбородочной мышцы и выбирайте лучшую пару в режиме реального времени с помощью нашей технологии ЭМГ (патентная заявка находится на рассмотрении).

Технология ЭМГ подбородочной мышцы (патентная заявка находится на рассмотрении) для улучшенного мон

Контролируйте все три входа ЭМГ подбородочной мышцы и выбирайте лучшую пару в режиме реального времени с помощью нашей технологии ЭМГ (патентная заявка находится на рассмотрении).

Технология ЭМГ подбородочной мышцы (патентная заявка находится на рассмотрении) для улучшенного мон

Контролируйте все три входа ЭМГ подбородочной мышцы и выбирайте лучшую пару в режиме реального времени с помощью нашей технологии ЭМГ (патентная заявка находится на рассмотрении).
Непрерывная запись сопротивления || Инновационная полисомнографиче

Непрерывная запись сопротивления для контроля качества

Глоссарий: не доступен

Непрерывная запись сопротивления для контроля качества

Глоссарий: не доступен

Непрерывная запись сопротивления для контроля качества

Глоссарий: не доступен
Две конфигурации || Инновационная полисомнографиче

Две конфигурации обеспечивают выбор варианта диагностики

Базовая станция Alice 6 LDx работает с двумя головными блоками, что позволяет легко использовать необходимые функции, где это необходимо. Головной блок LDxS имеет 19 входов ЭЭГ, а головной блок LDxN - 32 входа ЭЭГ.

Две конфигурации обеспечивают выбор варианта диагностики

Базовая станция Alice 6 LDx работает с двумя головными блоками, что позволяет легко использовать необходимые функции, где это необходимо. Головной блок LDxS имеет 19 входов ЭЭГ, а головной блок LDxN - 32 входа ЭЭГ.

Две конфигурации обеспечивают выбор варианта диагностики

Базовая станция Alice 6 LDx работает с двумя головными блоками, что позволяет легко использовать необходимые функции, где это необходимо. Головной блок LDxS имеет 19 входов ЭЭГ, а головной блок LDxN - 32 входа ЭЭГ.
  • Встроенный драйвер RIP || Инновационная полисомнографиче
  • Технология ЭМГ подбородочной мышцы (... || Инновационная полисомнографиче
  • Непрерывная запись сопротивления || Инновационная полисомнографиче
  • Две конфигурации || Инновационная полисомнографиче
Посмотреть все особенности
Встроенный драйвер RIP || Инновационная полисомнографиче

Встроенный драйвер RIP сокращает количество соединений

Задавайте настройки пациента быстрее и проще. Встроенный драйвер RIP, специальный дифференциальный датчик давления и разъемы "под ключ" сокращают количество соединений во время подключения.

Встроенный драйвер RIP сокращает количество соединений

Задавайте настройки пациента быстрее и проще. Встроенный драйвер RIP, специальный дифференциальный датчик давления и разъемы "под ключ" сокращают количество соединений во время подключения.

Встроенный драйвер RIP сокращает количество соединений

Задавайте настройки пациента быстрее и проще. Встроенный драйвер RIP, специальный дифференциальный датчик давления и разъемы "под ключ" сокращают количество соединений во время подключения.
Технология ЭМГ подбородочной мышцы (... || Инновационная полисомнографиче

Технология ЭМГ подбородочной мышцы (патентная заявка находится на рассмотрении) для улучшенного мон

Контролируйте все три входа ЭМГ подбородочной мышцы и выбирайте лучшую пару в режиме реального времени с помощью нашей технологии ЭМГ (патентная заявка находится на рассмотрении).

Технология ЭМГ подбородочной мышцы (патентная заявка находится на рассмотрении) для улучшенного мон

Контролируйте все три входа ЭМГ подбородочной мышцы и выбирайте лучшую пару в режиме реального времени с помощью нашей технологии ЭМГ (патентная заявка находится на рассмотрении).

Технология ЭМГ подбородочной мышцы (патентная заявка находится на рассмотрении) для улучшенного мон

Контролируйте все три входа ЭМГ подбородочной мышцы и выбирайте лучшую пару в режиме реального времени с помощью нашей технологии ЭМГ (патентная заявка находится на рассмотрении).
Непрерывная запись сопротивления || Инновационная полисомнографиче

Непрерывная запись сопротивления для контроля качества

Глоссарий: не доступен

Непрерывная запись сопротивления для контроля качества

Глоссарий: не доступен

Непрерывная запись сопротивления для контроля качества

Глоссарий: не доступен
Две конфигурации || Инновационная полисомнографиче

Две конфигурации обеспечивают выбор варианта диагностики

Базовая станция Alice 6 LDx работает с двумя головными блоками, что позволяет легко использовать необходимые функции, где это необходимо. Головной блок LDxS имеет 19 входов ЭЭГ, а головной блок LDxN - 32 входа ЭЭГ.

Две конфигурации обеспечивают выбор варианта диагностики

Базовая станция Alice 6 LDx работает с двумя головными блоками, что позволяет легко использовать необходимые функции, где это необходимо. Головной блок LDxS имеет 19 входов ЭЭГ, а головной блок LDxN - 32 входа ЭЭГ.

Две конфигурации обеспечивают выбор варианта диагностики

Базовая станция Alice 6 LDx работает с двумя головными блоками, что позволяет легко использовать необходимые функции, где это необходимо. Головной блок LDxS имеет 19 входов ЭЭГ, а головной блок LDxN - 32 входа ЭЭГ.

технические характеристики

Alice 6 LDxN
Alice 6 LDxN
Общее количество каналов
  • 68 каналов
ЭЭГ
  • 32 входов
Специальные ЭМГ
  • 5 каналы
ЭМГ подбородочной мышцы
  • 3 входов
Автоматическая установка на подбородок
  • Да
ЭОГ
  • 2 каналов
ЭКГ
  • 7 (3 измерительных и 4 расчетных) каналов
Вход ЭКГ "V"
  • Да
Датчик давления
  • Специальный дифференциальный с возможностью анализа храпа
Поток
  • (тепловой) Да
Храп
  • Да
Положение тела
  • 1
Входы датчика активности Actimeter
  • 2
Датчик освещенности
  • дополнительная принадлежность
усилие (грудное/брюшное)
  • Индуктивность zRIP встроенный драйвер RIP
Входы Aux/DC
  • 8
Батарея
  • Нет
Разрядность/бит
  • 16 бит
Макс. частота дискретизации
  • 2000 Гц
  • 500 Гц
Время распространения пульсовой волны
  • Да
Соединение для электрода
  • Наглядное изображение
Цифровое соединение для терапевтических устройств Philips Respironics
  • Да
Прикроватный дисплей
  • Нет
Возможности сетевого взаимодействия
  • есть (проводная компьютерная сеть)
Пульсоксиметрия
  • Masimo
Оперативная память/память для хранения данных
  • Жесткий диск объемом 60 Гбайт
Видео
  • по сети
Звук
  • встроен в видео + внутренняя телефонная связь по протоколу VOIP
Гарантия
  • 2 года
Alice 6 LDxS
Alice 6 LDxS
Общее количество каналов
  • 55 каналов
Оперативная память/память для хранения данных
  • Жесткий диск объемом 60 Гбайт
Видео
  • по сети
ЭЭГ
  • 19 входов
Звук
  • встроен в видео + внутренняя телефонная связь по протоколу VOIP
Макс. частота дискретизации
  • 2000 Гц
  • 500 Гц
Специальные ЭМГ
  • 5 каналы
ЭМГ подбородочной мышцы
  • 3 входов
Автоматическая установка на подбородок
  • Да
ЭОГ
  • 2 каналов
ЭКГ
  • 7 (3 измерительных и 4 расчетных) каналов
Вход ЭКГ "V"
  • Да
Датчик давления
  • Специальный дифференциальный с возможностью анализа храпа
Поток
  • (тепловой) Да
Храп
  • Да
Положение тела
  • 1
Входы датчика активности Actimeter
  • 2
Датчик освещенности
  • дополнительная принадлежность
усилие (грудное/брюшное)
  • Индуктивность zRIP встроенный драйвер RIP
Входы Aux/DC
  • 8
Батарея
  • Нет
Разрядность/бит
  • 16 бит
Время распространения пульсовой волны
  • Да
Соединение для электрода
  • Наглядное изображение
Цифровое соединение для терапевтических устройств Philips Respironics
  • Да
Прикроватный дисплей
  • Нет
Возможности сетевого взаимодействия
  • есть (проводная компьютерная сеть)
Пульсоксиметрия
  • Masimo
Гарантия
  • 2 года
Alice 6 LDxN
Alice 6 LDxN
Общее количество каналов
  • 68 каналов
ЭЭГ
  • 32 входов
Alice 6 LDxS
Alice 6 LDxS
Общее количество каналов
  • 55 каналов
Оперативная память/память для хранения данных
  • Жесткий диск объемом 60 Гбайт
Посмотреть все характеристики
Alice 6 LDxN
Alice 6 LDxN
Общее количество каналов
  • 68 каналов
ЭЭГ
  • 32 входов
Специальные ЭМГ
  • 5 каналы
ЭМГ подбородочной мышцы
  • 3 входов
Автоматическая установка на подбородок
  • Да
ЭОГ
  • 2 каналов
ЭКГ
  • 7 (3 измерительных и 4 расчетных) каналов
Вход ЭКГ "V"
  • Да
Датчик давления
  • Специальный дифференциальный с возможностью анализа храпа
Поток
  • (тепловой) Да
Храп
  • Да
Положение тела
  • 1
Входы датчика активности Actimeter
  • 2
Датчик освещенности
  • дополнительная принадлежность
усилие (грудное/брюшное)
  • Индуктивность zRIP встроенный драйвер RIP
Входы Aux/DC
  • 8
Батарея
  • Нет
Разрядность/бит
  • 16 бит
Макс. частота дискретизации
  • 2000 Гц
  • 500 Гц
Время распространения пульсовой волны
  • Да
Соединение для электрода
  • Наглядное изображение
Цифровое соединение для терапевтических устройств Philips Respironics
  • Да
Прикроватный дисплей
  • Нет
Возможности сетевого взаимодействия
  • есть (проводная компьютерная сеть)
Пульсоксиметрия
  • Masimo
Оперативная память/память для хранения данных
  • Жесткий диск объемом 60 Гбайт
Видео
  • по сети
Звук
  • встроен в видео + внутренняя телефонная связь по протоколу VOIP
Гарантия
  • 2 года
Alice 6 LDxS
Alice 6 LDxS
Общее количество каналов
  • 55 каналов
Оперативная память/память для хранения данных
  • Жесткий диск объемом 60 Гбайт
Видео
  • по сети
ЭЭГ
  • 19 входов
Звук
  • встроен в видео + внутренняя телефонная связь по протоколу VOIP
Макс. частота дискретизации
  • 2000 Гц
  • 500 Гц
Специальные ЭМГ
  • 5 каналы
ЭМГ подбородочной мышцы
  • 3 входов
Автоматическая установка на подбородок
  • Да
ЭОГ
  • 2 каналов
ЭКГ
  • 7 (3 измерительных и 4 расчетных) каналов
Вход ЭКГ "V"
  • Да
Датчик давления
  • Специальный дифференциальный с возможностью анализа храпа
Поток
  • (тепловой) Да
Храп
  • Да
Положение тела
  • 1
Входы датчика активности Actimeter
  • 2
Датчик освещенности
  • дополнительная принадлежность
усилие (грудное/брюшное)
  • Индуктивность zRIP встроенный драйвер RIP
Входы Aux/DC
  • 8
Батарея
  • Нет
Разрядность/бит
  • 16 бит
Время распространения пульсовой волны
  • Да
Соединение для электрода
  • Наглядное изображение
Цифровое соединение для терапевтических устройств Philips Respironics
  • Да
Прикроватный дисплей
  • Нет
Возможности сетевого взаимодействия
  • есть (проводная компьютерная сеть)
Пульсоксиметрия
  • Masimo
Гарантия
  • 2 года
Риски, связанные с продуктом
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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