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Морской котик Sami

Компрессорный ингалятор

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Детский компрессорный ингалятор Philips Respironics под названием "Морской котик Sami" предназначен для проведения аэрозольной терапии. Он выполнен в форме морского котика, который очень нравится детям, их родителям и педиатрам. Устройство используется совместно с высокоэффективными ингаляторами SideStream.

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Особенности
Утяжеленное основание || Универсальный и надежный

Утяжеленное основание обеспечивает устойчивость

Утяжеленное основание компрессора обеспечивает устойчивость. Он оснащен док-станцией для хранения ингалятора между сеансами терапии.

Утяжеленное основание обеспечивает устойчивость

Утяжеленное основание компрессора обеспечивает устойчивость. Он оснащен док-станцией для хранения ингалятора между сеансами терапии.

Утяжеленное основание обеспечивает устойчивость

Утяжеленное основание компрессора обеспечивает устойчивость. Он оснащен док-станцией для хранения ингалятора между сеансами терапии.
Ингаляторы SideStream || Сокращение времени лечения*

Ингаляторы SideStream обеспечивают быстрое и эффективное введение лекарственных средств

Многоразовые ингаляторы SideStream можно использовать с большинством лекарственных средств для их быстрого, эффективного и экономичного введения. Во всех ингаляторах применяется технология Вентури, увеличивающая скорость потока воздуха из компрессора. Это позволяет быстро вводить лекарство и сокращает время процедуры*.

Ингаляторы SideStream обеспечивают быстрое и эффективное введение лекарственных средств

Многоразовые ингаляторы SideStream можно использовать с большинством лекарственных средств для их быстрого, эффективного и экономичного введения. Во всех ингаляторах применяется технология Вентури, увеличивающая скорость потока воздуха из компрессора. Это позволяет быстро вводить лекарство и сокращает время процедуры*.

Ингаляторы SideStream обеспечивают быстрое и эффективное введение лекарственных средств

Многоразовые ингаляторы SideStream можно использовать с большинством лекарственных средств для их быстрого, эффективного и экономичного введения. Во всех ингаляторах применяется технология Вентури, увеличивающая скорость потока воздуха из компрессора. Это позволяет быстро вводить лекарство и сокращает время процедуры*.
Маска в виде черепашки || Подходит для использования в п

Маска в виде черепашки нравится детям

С компрессорным ингалятором "Морской котик Sami" можно использовать детскую маску "Черепашка Такер", которая нравится маленьким пациентам и упрощает проведение терапии. Ее можно использовать как с одноразовыми, так и с многоразовыми ингаляторами SideStream. В ходе проведенных испытаний было доказано, что данная маска уменьшает попадание аэрозоля в глаза, а также на области вокруг них.

Маска в виде черепашки нравится детям

С компрессорным ингалятором "Морской котик Sami" можно использовать детскую маску "Черепашка Такер", которая нравится маленьким пациентам и упрощает проведение терапии. Ее можно использовать как с одноразовыми, так и с многоразовыми ингаляторами SideStream. В ходе проведенных испытаний было доказано, что данная маска уменьшает попадание аэрозоля в глаза, а также на области вокруг них.

Маска в виде черепашки нравится детям

С компрессорным ингалятором "Морской котик Sami" можно использовать детскую маску "Черепашка Такер", которая нравится маленьким пациентам и упрощает проведение терапии. Ее можно использовать как с одноразовыми, так и с многоразовыми ингаляторами SideStream. В ходе проведенных испытаний было доказано, что данная маска уменьшает попадание аэрозоля в глаза, а также на области вокруг них.
Выполнен в форме морского котика || Подходит для использования в п

Выполнен в форме морского котика и очень нравится детям

Необычная форма морского котика и яркий цвет привлекают внимание детей и облегчают им прохождение лечения.

Выполнен в форме морского котика и очень нравится детям

Необычная форма морского котика и яркий цвет привлекают внимание детей и облегчают им прохождение лечения.

Выполнен в форме морского котика и очень нравится детям

Необычная форма морского котика и яркий цвет привлекают внимание детей и облегчают им прохождение лечения.
  • Утяжеленное основание || Универсальный и надежный
  • Ингаляторы SideStream || Сокращение времени лечения*
  • Маска в виде черепашки || Подходит для использования в п
  • Выполнен в форме морского котика || Подходит для использования в п
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Утяжеленное основание || Универсальный и надежный

Утяжеленное основание обеспечивает устойчивость

Утяжеленное основание компрессора обеспечивает устойчивость. Он оснащен док-станцией для хранения ингалятора между сеансами терапии.

Утяжеленное основание обеспечивает устойчивость

Утяжеленное основание компрессора обеспечивает устойчивость. Он оснащен док-станцией для хранения ингалятора между сеансами терапии.

Утяжеленное основание обеспечивает устойчивость

Утяжеленное основание компрессора обеспечивает устойчивость. Он оснащен док-станцией для хранения ингалятора между сеансами терапии.
Ингаляторы SideStream || Сокращение времени лечения*

Ингаляторы SideStream обеспечивают быстрое и эффективное введение лекарственных средств

Многоразовые ингаляторы SideStream можно использовать с большинством лекарственных средств для их быстрого, эффективного и экономичного введения. Во всех ингаляторах применяется технология Вентури, увеличивающая скорость потока воздуха из компрессора. Это позволяет быстро вводить лекарство и сокращает время процедуры*.

Ингаляторы SideStream обеспечивают быстрое и эффективное введение лекарственных средств

Многоразовые ингаляторы SideStream можно использовать с большинством лекарственных средств для их быстрого, эффективного и экономичного введения. Во всех ингаляторах применяется технология Вентури, увеличивающая скорость потока воздуха из компрессора. Это позволяет быстро вводить лекарство и сокращает время процедуры*.

Ингаляторы SideStream обеспечивают быстрое и эффективное введение лекарственных средств

Многоразовые ингаляторы SideStream можно использовать с большинством лекарственных средств для их быстрого, эффективного и экономичного введения. Во всех ингаляторах применяется технология Вентури, увеличивающая скорость потока воздуха из компрессора. Это позволяет быстро вводить лекарство и сокращает время процедуры*.
Маска в виде черепашки || Подходит для использования в п

Маска в виде черепашки нравится детям

С компрессорным ингалятором "Морской котик Sami" можно использовать детскую маску "Черепашка Такер", которая нравится маленьким пациентам и упрощает проведение терапии. Ее можно использовать как с одноразовыми, так и с многоразовыми ингаляторами SideStream. В ходе проведенных испытаний было доказано, что данная маска уменьшает попадание аэрозоля в глаза, а также на области вокруг них.

Маска в виде черепашки нравится детям

С компрессорным ингалятором "Морской котик Sami" можно использовать детскую маску "Черепашка Такер", которая нравится маленьким пациентам и упрощает проведение терапии. Ее можно использовать как с одноразовыми, так и с многоразовыми ингаляторами SideStream. В ходе проведенных испытаний было доказано, что данная маска уменьшает попадание аэрозоля в глаза, а также на области вокруг них.

Маска в виде черепашки нравится детям

С компрессорным ингалятором "Морской котик Sami" можно использовать детскую маску "Черепашка Такер", которая нравится маленьким пациентам и упрощает проведение терапии. Ее можно использовать как с одноразовыми, так и с многоразовыми ингаляторами SideStream. В ходе проведенных испытаний было доказано, что данная маска уменьшает попадание аэрозоля в глаза, а также на области вокруг них.
Выполнен в форме морского котика || Подходит для использования в п

Выполнен в форме морского котика и очень нравится детям

Необычная форма морского котика и яркий цвет привлекают внимание детей и облегчают им прохождение лечения.

Выполнен в форме морского котика и очень нравится детям

Необычная форма морского котика и яркий цвет привлекают внимание детей и облегчают им прохождение лечения.

Выполнен в форме морского котика и очень нравится детям

Необычная форма морского котика и яркий цвет привлекают внимание детей и облегчают им прохождение лечения.

технические характеристики

Компрессор
Компрессор
Требования к электропитанию
  • 230 В / 50 Гц
Мощность
  • 0.7 A
Защита от тепловой перегрузки
Защита от тепловой перегрузки
Тепловой предохранитель срабатывающий при температуре
  • 130 °C
Средняя скорость потока
  • 6 литров в минуту при 68.9 кПа
Максимальное давление
  • 199.9-299.9 кПа
Размер
  • 267 мм Д x 155 мм Ш x 226 мм В
Вес
  • 1.58 кг
Режим работы
  • непрерывный
Гарантия
  • 5 лет
Компрессор
Компрессор
Требования к электропитанию
  • 230 В / 50 Гц
Мощность
  • 0.7 A
Защита от тепловой перегрузки
Защита от тепловой перегрузки
Тепловой предохранитель срабатывающий при температуре
  • 130 °C
Средняя скорость потока
  • 6 литров в минуту при 68.9 кПа
Посмотреть все характеристики
Компрессор
Компрессор
Требования к электропитанию
  • 230 В / 50 Гц
Мощность
  • 0.7 A
Защита от тепловой перегрузки
Защита от тепловой перегрузки
Тепловой предохранитель срабатывающий при температуре
  • 130 °C
Средняя скорость потока
  • 6 литров в минуту при 68.9 кПа
Максимальное давление
  • 199.9-299.9 кПа
Размер
  • 267 мм Д x 155 мм Ш x 226 мм В
Вес
  • 1.58 кг
Режим работы
  • непрерывный
Гарантия
  • 5 лет
Риски, связанные с продуктом
  • * Неопубликованные данные Philips Respironics
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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