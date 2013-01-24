Детский компрессорный ингалятор Philips Respironics под названием "Морской котик Sami" предназначен для проведения аэрозольной терапии. Он выполнен в форме морского котика, который очень нравится детям, их родителям и педиатрам. Устройство используется совместно с высокоэффективными ингаляторами SideStream.
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Утяжеленное основание компрессора обеспечивает устойчивость. Он оснащен док-станцией для хранения ингалятора между сеансами терапии.
Утяжеленное основание обеспечивает устойчивость
Утяжеленное основание компрессора обеспечивает устойчивость. Он оснащен док-станцией для хранения ингалятора между сеансами терапии.
Утяжеленное основание обеспечивает устойчивость
Утяжеленное основание компрессора обеспечивает устойчивость. Он оснащен док-станцией для хранения ингалятора между сеансами терапии.
Ингаляторы SideStream || Сокращение времени лечения*
Ингаляторы SideStream обеспечивают быстрое и эффективное введение лекарственных средств
Многоразовые ингаляторы SideStream можно использовать с большинством лекарственных средств для их быстрого, эффективного и экономичного введения. Во всех ингаляторах применяется технология Вентури, увеличивающая скорость потока воздуха из компрессора. Это позволяет быстро вводить лекарство и сокращает время процедуры*.
Ингаляторы SideStream обеспечивают быстрое и эффективное введение лекарственных средств
Многоразовые ингаляторы SideStream можно использовать с большинством лекарственных средств для их быстрого, эффективного и экономичного введения. Во всех ингаляторах применяется технология Вентури, увеличивающая скорость потока воздуха из компрессора. Это позволяет быстро вводить лекарство и сокращает время процедуры*.
Ингаляторы SideStream обеспечивают быстрое и эффективное введение лекарственных средств
Многоразовые ингаляторы SideStream можно использовать с большинством лекарственных средств для их быстрого, эффективного и экономичного введения. Во всех ингаляторах применяется технология Вентури, увеличивающая скорость потока воздуха из компрессора. Это позволяет быстро вводить лекарство и сокращает время процедуры*.
Маска в виде черепашки || Подходит для использования в п
Маска в виде черепашки нравится детям
С компрессорным ингалятором "Морской котик Sami" можно использовать детскую маску "Черепашка Такер", которая нравится маленьким пациентам и упрощает проведение терапии. Ее можно использовать как с одноразовыми, так и с многоразовыми ингаляторами SideStream. В ходе проведенных испытаний было доказано, что данная маска уменьшает попадание аэрозоля в глаза, а также на области вокруг них.
Маска в виде черепашки нравится детям
С компрессорным ингалятором "Морской котик Sami" можно использовать детскую маску "Черепашка Такер", которая нравится маленьким пациентам и упрощает проведение терапии. Ее можно использовать как с одноразовыми, так и с многоразовыми ингаляторами SideStream. В ходе проведенных испытаний было доказано, что данная маска уменьшает попадание аэрозоля в глаза, а также на области вокруг них.
Маска в виде черепашки нравится детям
С компрессорным ингалятором "Морской котик Sami" можно использовать детскую маску "Черепашка Такер", которая нравится маленьким пациентам и упрощает проведение терапии. Ее можно использовать как с одноразовыми, так и с многоразовыми ингаляторами SideStream. В ходе проведенных испытаний было доказано, что данная маска уменьшает попадание аэрозоля в глаза, а также на области вокруг них.
Выполнен в форме морского котика || Подходит для использования в п
Выполнен в форме морского котика и очень нравится детям
Необычная форма морского котика и яркий цвет привлекают внимание детей и облегчают им прохождение лечения.
Выполнен в форме морского котика и очень нравится детям
Необычная форма морского котика и яркий цвет привлекают внимание детей и облегчают им прохождение лечения.
Выполнен в форме морского котика и очень нравится детям
Необычная форма морского котика и яркий цвет привлекают внимание детей и облегчают им прохождение лечения.
Утяжеленное основание || Универсальный и надежный
Ингаляторы SideStream || Сокращение времени лечения*
Маска в виде черепашки || Подходит для использования в п
Выполнен в форме морского котика || Подходит для использования в п
Утяжеленное основание компрессора обеспечивает устойчивость. Он оснащен док-станцией для хранения ингалятора между сеансами терапии.
Утяжеленное основание обеспечивает устойчивость
Утяжеленное основание компрессора обеспечивает устойчивость. Он оснащен док-станцией для хранения ингалятора между сеансами терапии.
Утяжеленное основание обеспечивает устойчивость
Утяжеленное основание компрессора обеспечивает устойчивость. Он оснащен док-станцией для хранения ингалятора между сеансами терапии.
Ингаляторы SideStream || Сокращение времени лечения*
Ингаляторы SideStream обеспечивают быстрое и эффективное введение лекарственных средств
Многоразовые ингаляторы SideStream можно использовать с большинством лекарственных средств для их быстрого, эффективного и экономичного введения. Во всех ингаляторах применяется технология Вентури, увеличивающая скорость потока воздуха из компрессора. Это позволяет быстро вводить лекарство и сокращает время процедуры*.
Ингаляторы SideStream обеспечивают быстрое и эффективное введение лекарственных средств
Многоразовые ингаляторы SideStream можно использовать с большинством лекарственных средств для их быстрого, эффективного и экономичного введения. Во всех ингаляторах применяется технология Вентури, увеличивающая скорость потока воздуха из компрессора. Это позволяет быстро вводить лекарство и сокращает время процедуры*.
Ингаляторы SideStream обеспечивают быстрое и эффективное введение лекарственных средств
Многоразовые ингаляторы SideStream можно использовать с большинством лекарственных средств для их быстрого, эффективного и экономичного введения. Во всех ингаляторах применяется технология Вентури, увеличивающая скорость потока воздуха из компрессора. Это позволяет быстро вводить лекарство и сокращает время процедуры*.
Маска в виде черепашки || Подходит для использования в п
Маска в виде черепашки нравится детям
С компрессорным ингалятором "Морской котик Sami" можно использовать детскую маску "Черепашка Такер", которая нравится маленьким пациентам и упрощает проведение терапии. Ее можно использовать как с одноразовыми, так и с многоразовыми ингаляторами SideStream. В ходе проведенных испытаний было доказано, что данная маска уменьшает попадание аэрозоля в глаза, а также на области вокруг них.
Маска в виде черепашки нравится детям
С компрессорным ингалятором "Морской котик Sami" можно использовать детскую маску "Черепашка Такер", которая нравится маленьким пациентам и упрощает проведение терапии. Ее можно использовать как с одноразовыми, так и с многоразовыми ингаляторами SideStream. В ходе проведенных испытаний было доказано, что данная маска уменьшает попадание аэрозоля в глаза, а также на области вокруг них.
Маска в виде черепашки нравится детям
С компрессорным ингалятором "Морской котик Sami" можно использовать детскую маску "Черепашка Такер", которая нравится маленьким пациентам и упрощает проведение терапии. Ее можно использовать как с одноразовыми, так и с многоразовыми ингаляторами SideStream. В ходе проведенных испытаний было доказано, что данная маска уменьшает попадание аэрозоля в глаза, а также на области вокруг них.
Выполнен в форме морского котика || Подходит для использования в п
Выполнен в форме морского котика и очень нравится детям
Необычная форма морского котика и яркий цвет привлекают внимание детей и облегчают им прохождение лечения.
Выполнен в форме морского котика и очень нравится детям
Необычная форма морского котика и яркий цвет привлекают внимание детей и облегчают им прохождение лечения.
Выполнен в форме морского котика и очень нравится детям
Необычная форма морского котика и яркий цвет привлекают внимание детей и облегчают им прохождение лечения.
технические характеристики
Компрессор
Компрессор
Требования к электропитанию
230 В / 50 Гц
Мощность
0.7 A
Защита от тепловой перегрузки
Защита от тепловой перегрузки
Тепловой предохранитель срабатывающий при температуре
130 °C
Средняя скорость потока
6 литров в минуту при 68.9 кПа
Максимальное давление
199.9-299.9 кПа
Размер
267 мм Д x 155 мм Ш x 226 мм В
Вес
1.58 кг
Режим работы
непрерывный
Гарантия
5 лет
Компрессор
Компрессор
Требования к электропитанию
230 В / 50 Гц
Мощность
0.7 A
Защита от тепловой перегрузки
Защита от тепловой перегрузки
Тепловой предохранитель срабатывающий при температуре
Тепловой предохранитель срабатывающий при температуре
130 °C
Средняя скорость потока
6 литров в минуту при 68.9 кПа
Максимальное давление
199.9-299.9 кПа
Размер
267 мм Д x 155 мм Ш x 226 мм В
Вес
1.58 кг
Режим работы
непрерывный
Гарантия
5 лет
Риски, связанные с продуктом
* Неопубликованные данные Philips Respironics
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.