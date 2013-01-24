Маска в виде черепашки нравится детям

С компрессорным ингалятором "Морской котик Sami" можно использовать детскую маску "Черепашка Такер", которая нравится маленьким пациентам и упрощает проведение терапии. Ее можно использовать как с одноразовыми, так и с многоразовыми ингаляторами SideStream. В ходе проведенных испытаний было доказано, что данная маска уменьшает попадание аэрозоля в глаза, а также на области вокруг них.