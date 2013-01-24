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Sleepware G3 ПО

Sleepware G3 обеспечивает надежную и эффективную диагностику. Простое в использовании ПО для выявления нарушений сна предоставляет необходимые инструменты для контроля и предотвращения несанкционированного доступа к данным пациентов.

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