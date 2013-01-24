Маска LiteTouch предназначена для обеспечения комфорта пациента и упрощения введения лекарственных средств при аэрозольной терапии. Она быстро устанавливается и комфортно прилегает к лицу, повторяя его контуры и обеспечивая мягкое и надежное прилегание. Использование маски облегчает проведение терапии и повышает ее эффективность.
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Технология мягкого прилегания || Повышенный комфорт пациента
Технология мягкого прилегания обеспечивает комфорт
Маска LiteTouch повторяет контуры лица пациента. Это помогает обеспечить надежное прилегание и уменьшить утечку с минимальным давлением на кожу, позволяя эффективно проводить длительную терапию.
Технология мягкого прилегания обеспечивает комфорт
Маска LiteTouch повторяет контуры лица пациента. Это помогает обеспечить надежное прилегание и уменьшить утечку с минимальным давлением на кожу, позволяя эффективно проводить длительную терапию.
Технология мягкого прилегания обеспечивает комфорт
Маска LiteTouch повторяет контуры лица пациента. Это помогает обеспечить надежное прилегание и уменьшить утечку с минимальным давлением на кожу, позволяя эффективно проводить длительную терапию.
Лицевая маска || Простое введение лекарственных
В сравнении с мундштуком лицевую маску проще использовать
Маска LiteTouch обеспечивает надежное прилегание, благодаря чему лечение становится более комфортным и меньше зависит от применяемого оборудования. В отличие от мундштука лицевая маска не требует обеспечивать прилегание с помощью губ.
В сравнении с мундштуком лицевую маску проще использовать
Маска LiteTouch обеспечивает надежное прилегание, благодаря чему лечение становится более комфортным и меньше зависит от применяемого оборудования. В отличие от мундштука лицевая маска не требует обеспечивать прилегание с помощью губ.
В сравнении с мундштуком лицевую маску проще использовать
Маска LiteTouch обеспечивает надежное прилегание, благодаря чему лечение становится более комфортным и меньше зависит от применяемого оборудования. В отличие от мундштука лицевая маска не требует обеспечивать прилегание с помощью губ.
Прозрачная структура || Повышенный комфорт пациента
Прозрачная структура облегчает использование
Уникальный дизайн сочетает прозрачную твердую маску с особым мягким интерфейсом. Это облегчает врачам процесс фиксации маски на лицах детей и обеспечивает возможность беспрепятственного осмотра лица пациента во время терапии.
Прозрачная структура облегчает использование
Уникальный дизайн сочетает прозрачную твердую маску с особым мягким интерфейсом. Это облегчает врачам процесс фиксации маски на лицах детей и обеспечивает возможность беспрепятственного осмотра лица пациента во время терапии.
Прозрачная структура облегчает использование
Уникальный дизайн сочетает прозрачную твердую маску с особым мягким интерфейсом. Это облегчает врачам процесс фиксации маски на лицах детей и обеспечивает возможность беспрепятственного осмотра лица пациента во время терапии.
Доступны три размера || Повышенный комфорт пациента
Доступны три размера, подходящие для всех пациентов
Доступны три размера, подходящие для всех пациентов.
Доступны три размера, подходящие для всех пациентов
Доступны три размера, подходящие для всех пациентов.
Доступны три размера, подходящие для всех пациентов
Доступны три размера, подходящие для всех пациентов.
Технология мягкого прилегания || Повышенный комфорт пациента
Лицевая маска || Простое введение лекарственных
Прозрачная структура || Повышенный комфорт пациента
Доступны три размера || Повышенный комфорт пациента
Технология мягкого прилегания || Повышенный комфорт пациента
Технология мягкого прилегания обеспечивает комфорт
Маска LiteTouch повторяет контуры лица пациента. Это помогает обеспечить надежное прилегание и уменьшить утечку с минимальным давлением на кожу, позволяя эффективно проводить длительную терапию.
Технология мягкого прилегания обеспечивает комфорт
Маска LiteTouch повторяет контуры лица пациента. Это помогает обеспечить надежное прилегание и уменьшить утечку с минимальным давлением на кожу, позволяя эффективно проводить длительную терапию.
Технология мягкого прилегания обеспечивает комфорт
Маска LiteTouch повторяет контуры лица пациента. Это помогает обеспечить надежное прилегание и уменьшить утечку с минимальным давлением на кожу, позволяя эффективно проводить длительную терапию.
Лицевая маска || Простое введение лекарственных
В сравнении с мундштуком лицевую маску проще использовать
Маска LiteTouch обеспечивает надежное прилегание, благодаря чему лечение становится более комфортным и меньше зависит от применяемого оборудования. В отличие от мундштука лицевая маска не требует обеспечивать прилегание с помощью губ.
В сравнении с мундштуком лицевую маску проще использовать
Маска LiteTouch обеспечивает надежное прилегание, благодаря чему лечение становится более комфортным и меньше зависит от применяемого оборудования. В отличие от мундштука лицевая маска не требует обеспечивать прилегание с помощью губ.
В сравнении с мундштуком лицевую маску проще использовать
Маска LiteTouch обеспечивает надежное прилегание, благодаря чему лечение становится более комфортным и меньше зависит от применяемого оборудования. В отличие от мундштука лицевая маска не требует обеспечивать прилегание с помощью губ.
Прозрачная структура || Повышенный комфорт пациента
Прозрачная структура облегчает использование
Уникальный дизайн сочетает прозрачную твердую маску с особым мягким интерфейсом. Это облегчает врачам процесс фиксации маски на лицах детей и обеспечивает возможность беспрепятственного осмотра лица пациента во время терапии.
Прозрачная структура облегчает использование
Уникальный дизайн сочетает прозрачную твердую маску с особым мягким интерфейсом. Это облегчает врачам процесс фиксации маски на лицах детей и обеспечивает возможность беспрепятственного осмотра лица пациента во время терапии.
Прозрачная структура облегчает использование
Уникальный дизайн сочетает прозрачную твердую маску с особым мягким интерфейсом. Это облегчает врачам процесс фиксации маски на лицах детей и обеспечивает возможность беспрепятственного осмотра лица пациента во время терапии.
Доступны три размера || Повышенный комфорт пациента
Доступны три размера, подходящие для всех пациентов
Доступны три размера, подходящие для всех пациентов.
Доступны три размера, подходящие для всех пациентов
Доступны три размера, подходящие для всех пациентов.
Доступны три размера, подходящие для всех пациентов
Доступны три размера, подходящие для всех пациентов.
Риски, связанные с продуктом
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.