LiteTouch Маска VHC Маска для клапанной камеры

Маска LiteTouch предназначена для обеспечения комфорта пациента и упрощения введения лекарственных средств при аэрозольной терапии. Она быстро устанавливается и комфортно прилегает к лицу, повторяя его контуры и обеспечивая мягкое и надежное прилегание. Использование маски облегчает проведение терапии и повышает ее эффективность.