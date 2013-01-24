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Amara

Полнолицевая маска

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Добавив опцию гелевой прокладки, Philips Respironics значительно усовершенствовала лицевую маску Amara. Новый уровень комфорта для пациентов достигается за счет возможности выбора гелевой или силиконовой прокладки.

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Особенности
Amarasilicone || Эффективность

Amara silicone обеспечивает невероятную легкость маски

Благодаря силиконовой прокладке маска Amara является самой маленькой и легкой традиционной полнолицевой маской на рынке. Данная прокладка обеспечивает прекрасное прилегание и подходит для тех пациентов, которые выбирают аккуратный внешний вид и приятные ощущения во время процедуры.

Amara silicone обеспечивает невероятную легкость маски

Благодаря силиконовой прокладке маска Amara является самой маленькой и легкой традиционной полнолицевой маской на рынке. Данная прокладка обеспечивает прекрасное прилегание и подходит для тех пациентов, которые выбирают аккуратный внешний вид и приятные ощущения во время процедуры.

Amara silicone обеспечивает невероятную легкость маски

Благодаря силиконовой прокладке маска Amara является самой маленькой и легкой традиционной полнолицевой маской на рынке. Данная прокладка обеспечивает прекрасное прилегание и подходит для тех пациентов, которые выбирают аккуратный внешний вид и приятные ощущения во время процедуры.
Amara Gel || Внешний вид

Amara Gel обеспечивает прекрасное прилегание и комфорт

Благодаря использованию новейшей технологии создания гелевой прокладки, повторяющей контуры лица и улучшающей прилегание, Amara Gel облегчает пациентам использование маски. Учитывая дополнительный комфорт, обеспечиваемый применением геля Philips Respironics, Amara Gel меньше и легче лучших традиционных полнолицевых масок.

Amara Gel обеспечивает прекрасное прилегание и комфорт

Благодаря использованию новейшей технологии создания гелевой прокладки, повторяющей контуры лица и улучшающей прилегание, Amara Gel облегчает пациентам использование маски. Учитывая дополнительный комфорт, обеспечиваемый применением геля Philips Respironics, Amara Gel меньше и легче лучших традиционных полнолицевых масок.

Amara Gel обеспечивает прекрасное прилегание и комфорт

Благодаря использованию новейшей технологии создания гелевой прокладки, повторяющей контуры лица и улучшающей прилегание, Amara Gel облегчает пациентам использование маски. Учитывая дополнительный комфорт, обеспечиваемый применением геля Philips Respironics, Amara Gel меньше и легче лучших традиционных полнолицевых масок.
Взаимозаменяемые прокладки || Простота

Взаимозаменяемые прокладки сокращают необходимость в больших складских запасах

Прокладки всех размеров взаимозаменяемы и призваны облегчить и упростить управление запасами.

Взаимозаменяемые прокладки сокращают необходимость в больших складских запасах

Прокладки всех размеров взаимозаменяемы и призваны облегчить и упростить управление запасами.

Взаимозаменяемые прокладки сокращают необходимость в больших складских запасах

Прокладки всех размеров взаимозаменяемы и призваны облегчить и упростить управление запасами.
Простой дизайн || Эффективность

Простой дизайн, обеспечивающий надлежащее прилегание

Маска Amara очень легкая и имеет на 60% меньше деталей по сравнению с лучшими аналогами. Модульная конструкция поставляется в четырех размерах, подходящих для 95% пациентов. Это помогает медицинским специалистам подобрать правильный размер с первого раза.

Простой дизайн, обеспечивающий надлежащее прилегание

Маска Amara очень легкая и имеет на 60% меньше деталей по сравнению с лучшими аналогами. Модульная конструкция поставляется в четырех размерах, подходящих для 95% пациентов. Это помогает медицинским специалистам подобрать правильный размер с первого раза.

Простой дизайн, обеспечивающий надлежащее прилегание

Маска Amara очень легкая и имеет на 60% меньше деталей по сравнению с лучшими аналогами. Модульная конструкция поставляется в четырех размерах, подходящих для 95% пациентов. Это помогает медицинским специалистам подобрать правильный размер с первого раза.
Легкая и небольшая накладка || Внешний вид

Легкая и небольшая накладка меньше и легче аналогов

Меньший размер и вес и большая прозрачность маски Amara по сравнению с ведущими традиционными полнолицевыми масками делают лечение более простым и удобным.

Легкая и небольшая накладка меньше и легче аналогов

Меньший размер и вес и большая прозрачность маски Amara по сравнению с ведущими традиционными полнолицевыми масками делают лечение более простым и удобным.

Легкая и небольшая накладка меньше и легче аналогов

Меньший размер и вес и большая прозрачность маски Amara по сравнению с ведущими традиционными полнолицевыми масками делают лечение более простым и удобным.
Сборка маски одним движением || Эффективность

Сборка одним движением сокращает количество точек давления на лицо

Гибкая силиконовая или гелевая прокладка помогает сократить количество точек давления на лицо и обеспечить более комфортное и эффективное проведение терапии для пациентов.

Сборка одним движением сокращает количество точек давления на лицо

Гибкая силиконовая или гелевая прокладка помогает сократить количество точек давления на лицо и обеспечить более комфортное и эффективное проведение терапии для пациентов.

Сборка одним движением сокращает количество точек давления на лицо

Гибкая силиконовая или гелевая прокладка помогает сократить количество точек давления на лицо и обеспечить более комфортное и эффективное проведение терапии для пациентов.
  • Amarasilicone || Эффективность
  • Amara Gel || Внешний вид
  • Взаимозаменяемые прокладки || Простота
  • Простой дизайн || Эффективность
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Amarasilicone || Эффективность

Amara silicone обеспечивает невероятную легкость маски

Благодаря силиконовой прокладке маска Amara является самой маленькой и легкой традиционной полнолицевой маской на рынке. Данная прокладка обеспечивает прекрасное прилегание и подходит для тех пациентов, которые выбирают аккуратный внешний вид и приятные ощущения во время процедуры.

Amara silicone обеспечивает невероятную легкость маски

Благодаря силиконовой прокладке маска Amara является самой маленькой и легкой традиционной полнолицевой маской на рынке. Данная прокладка обеспечивает прекрасное прилегание и подходит для тех пациентов, которые выбирают аккуратный внешний вид и приятные ощущения во время процедуры.

Amara silicone обеспечивает невероятную легкость маски

Благодаря силиконовой прокладке маска Amara является самой маленькой и легкой традиционной полнолицевой маской на рынке. Данная прокладка обеспечивает прекрасное прилегание и подходит для тех пациентов, которые выбирают аккуратный внешний вид и приятные ощущения во время процедуры.
Amara Gel || Внешний вид

Amara Gel обеспечивает прекрасное прилегание и комфорт

Благодаря использованию новейшей технологии создания гелевой прокладки, повторяющей контуры лица и улучшающей прилегание, Amara Gel облегчает пациентам использование маски. Учитывая дополнительный комфорт, обеспечиваемый применением геля Philips Respironics, Amara Gel меньше и легче лучших традиционных полнолицевых масок.

Amara Gel обеспечивает прекрасное прилегание и комфорт

Благодаря использованию новейшей технологии создания гелевой прокладки, повторяющей контуры лица и улучшающей прилегание, Amara Gel облегчает пациентам использование маски. Учитывая дополнительный комфорт, обеспечиваемый применением геля Philips Respironics, Amara Gel меньше и легче лучших традиционных полнолицевых масок.

Amara Gel обеспечивает прекрасное прилегание и комфорт

Благодаря использованию новейшей технологии создания гелевой прокладки, повторяющей контуры лица и улучшающей прилегание, Amara Gel облегчает пациентам использование маски. Учитывая дополнительный комфорт, обеспечиваемый применением геля Philips Respironics, Amara Gel меньше и легче лучших традиционных полнолицевых масок.
Взаимозаменяемые прокладки || Простота

Взаимозаменяемые прокладки сокращают необходимость в больших складских запасах

Прокладки всех размеров взаимозаменяемы и призваны облегчить и упростить управление запасами.

Взаимозаменяемые прокладки сокращают необходимость в больших складских запасах

Прокладки всех размеров взаимозаменяемы и призваны облегчить и упростить управление запасами.

Взаимозаменяемые прокладки сокращают необходимость в больших складских запасах

Прокладки всех размеров взаимозаменяемы и призваны облегчить и упростить управление запасами.
Простой дизайн || Эффективность

Простой дизайн, обеспечивающий надлежащее прилегание

Маска Amara очень легкая и имеет на 60% меньше деталей по сравнению с лучшими аналогами. Модульная конструкция поставляется в четырех размерах, подходящих для 95% пациентов. Это помогает медицинским специалистам подобрать правильный размер с первого раза.

Простой дизайн, обеспечивающий надлежащее прилегание

Маска Amara очень легкая и имеет на 60% меньше деталей по сравнению с лучшими аналогами. Модульная конструкция поставляется в четырех размерах, подходящих для 95% пациентов. Это помогает медицинским специалистам подобрать правильный размер с первого раза.

Простой дизайн, обеспечивающий надлежащее прилегание

Маска Amara очень легкая и имеет на 60% меньше деталей по сравнению с лучшими аналогами. Модульная конструкция поставляется в четырех размерах, подходящих для 95% пациентов. Это помогает медицинским специалистам подобрать правильный размер с первого раза.
Легкая и небольшая накладка || Внешний вид

Легкая и небольшая накладка меньше и легче аналогов

Меньший размер и вес и большая прозрачность маски Amara по сравнению с ведущими традиционными полнолицевыми масками делают лечение более простым и удобным.

Легкая и небольшая накладка меньше и легче аналогов

Меньший размер и вес и большая прозрачность маски Amara по сравнению с ведущими традиционными полнолицевыми масками делают лечение более простым и удобным.

Легкая и небольшая накладка меньше и легче аналогов

Меньший размер и вес и большая прозрачность маски Amara по сравнению с ведущими традиционными полнолицевыми масками делают лечение более простым и удобным.
Сборка маски одним движением || Эффективность

Сборка одним движением сокращает количество точек давления на лицо

Гибкая силиконовая или гелевая прокладка помогает сократить количество точек давления на лицо и обеспечить более комфортное и эффективное проведение терапии для пациентов.

Сборка одним движением сокращает количество точек давления на лицо

Гибкая силиконовая или гелевая прокладка помогает сократить количество точек давления на лицо и обеспечить более комфортное и эффективное проведение терапии для пациентов.

Сборка одним движением сокращает количество точек давления на лицо

Гибкая силиконовая или гелевая прокладка помогает сократить количество точек давления на лицо и обеспечить более комфортное и эффективное проведение терапии для пациентов.
Риски, связанные с продуктом
  • *Необходимо добавление прокладки маски для HCPCS—A7030
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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