Добавив опцию гелевой прокладки, Philips Respironics значительно усовершенствовала лицевую маску Amara. Новый уровень комфорта для пациентов достигается за счет возможности выбора гелевой или силиконовой прокладки.
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Amara silicone обеспечивает невероятную легкость маски
Amara silicone обеспечивает невероятную легкость маски
Amara silicone обеспечивает невероятную легкость маски
Amara Gel обеспечивает прекрасное прилегание и комфорт
Amara Gel обеспечивает прекрасное прилегание и комфорт
Amara Gel обеспечивает прекрасное прилегание и комфорт
Взаимозаменяемые прокладки сокращают необходимость в больших складских запасах
Взаимозаменяемые прокладки сокращают необходимость в больших складских запасах
Взаимозаменяемые прокладки сокращают необходимость в больших складских запасах
Простой дизайн, обеспечивающий надлежащее прилегание
Простой дизайн, обеспечивающий надлежащее прилегание
Простой дизайн, обеспечивающий надлежащее прилегание
Легкая и небольшая накладка меньше и легче аналогов
Легкая и небольшая накладка меньше и легче аналогов
Легкая и небольшая накладка меньше и легче аналогов
Сборка одним движением сокращает количество точек давления на лицо
Сборка одним движением сокращает количество точек давления на лицо
Сборка одним движением сокращает количество точек давления на лицо
Amara silicone обеспечивает невероятную легкость маски
Amara silicone обеспечивает невероятную легкость маски
Amara silicone обеспечивает невероятную легкость маски
Amara Gel обеспечивает прекрасное прилегание и комфорт
Amara Gel обеспечивает прекрасное прилегание и комфорт
Amara Gel обеспечивает прекрасное прилегание и комфорт
Взаимозаменяемые прокладки сокращают необходимость в больших складских запасах
Взаимозаменяемые прокладки сокращают необходимость в больших складских запасах
Взаимозаменяемые прокладки сокращают необходимость в больших складских запасах
Простой дизайн, обеспечивающий надлежащее прилегание
Простой дизайн, обеспечивающий надлежащее прилегание
Простой дизайн, обеспечивающий надлежащее прилегание
Легкая и небольшая накладка меньше и легче аналогов
Легкая и небольшая накладка меньше и легче аналогов
Легкая и небольшая накладка меньше и легче аналогов
Сборка одним движением сокращает количество точек давления на лицо
Сборка одним движением сокращает количество точек давления на лицо
Сборка одним движением сокращает количество точек давления на лицо
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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