Amara silicone обеспечивает невероятную легкость маски

Благодаря силиконовой прокладке маска Amara является самой маленькой и легкой традиционной полнолицевой маской на рынке. Данная прокладка обеспечивает прекрасное прилегание и подходит для тех пациентов, которые выбирают аккуратный внешний вид и приятные ощущения во время процедуры.