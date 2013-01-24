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BiPAP -

BiPAP A30

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Аппарат BiPAP A30 предназначен для двухуровневой вентиляции легких. Он прост в использовании и оснащен в соответствии сновейшими технологическими достижениями Philips Respironics, благодаря которым BiPAP A30 позволяет легко переводить пациентов с хронической дыхательной недостаточностью из стационара на домашнее лечение.]

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Особенности
Технологии Philips Respironics || KBA1

Технологии Philips Respironics

Аппарат BiPAP A30 предназначен для лечения пациентов с хронической дыхательной недостаточностью, а также синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС) и обеспечивает вентиляцию легких с поддержкой давлением вплоть до 30 см H2O.

Технологии Philips Respironics

Аппарат BiPAP A30 предназначен для лечения пациентов с хронической дыхательной недостаточностью, а также синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС) и обеспечивает вентиляцию легких с поддержкой давлением вплоть до 30 см H2O.

Технологии Philips Respironics

Аппарат BiPAP A30 предназначен для лечения пациентов с хронической дыхательной недостаточностью, а также синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС) и обеспечивает вентиляцию легких с поддержкой давлением вплоть до 30 см H2O.
Новейшие технологии в BiPAP A30: || KBA1

Новейшие технологии в BiPAP A30:

Auto-Trak - чувствительный алгоритм триггирования. AVAPS (комбинированная вентиляция с поддержкой давлением гарантированного среднего объема) - это инновационное решение помогает стабилизировать состояние пациента и упрощает его перевод из стационара домой. Dry Box - уникальная технология исключает риск протекания увлажнителя.

Новейшие технологии в BiPAP A30:

Auto-Trak - чувствительный алгоритм триггирования. AVAPS (комбинированная вентиляция с поддержкой давлением гарантированного среднего объема) - это инновационное решение помогает стабилизировать состояние пациента и упрощает его перевод из стационара домой. Dry Box - уникальная технология исключает риск протекания увлажнителя.

Новейшие технологии в BiPAP A30:

Auto-Trak - чувствительный алгоритм триггирования. AVAPS (комбинированная вентиляция с поддержкой давлением гарантированного среднего объема) - это инновационное решение помогает стабилизировать состояние пациента и упрощает его перевод из стационара домой. Dry Box - уникальная технология исключает риск протекания увлажнителя.
Мониторинг данных вентиляции для эффе... || KBA1

Мониторинг данных вентиляции для эффективного лечения

• Возможность подключения аппарата BiPAP A30 к полисомнографической системе (Alice PDx или Alice 6) • Аппарат совместим с программами по управлению данными пациентов EncorePro и DirectView, которые формируют отчеты о проведении вентиляционной терапии с включением трендов на протяжении как длительных, так и коротких интервалов времени (записи кривых с помощью DirectView осуществляются протяженностью до 72 часов) • Возможность подключения к модулю оксиметрии

Мониторинг данных вентиляции для эффективного лечения

• Возможность подключения аппарата BiPAP A30 к полисомнографической системе (Alice PDx или Alice 6) • Аппарат совместим с программами по управлению данными пациентов EncorePro и DirectView, которые формируют отчеты о проведении вентиляционной терапии с включением трендов на протяжении как длительных, так и коротких интервалов времени (записи кривых с помощью DirectView осуществляются протяженностью до 72 часов) • Возможность подключения к модулю оксиметрии

Мониторинг данных вентиляции для эффективного лечения

• Возможность подключения аппарата BiPAP A30 к полисомнографической системе (Alice PDx или Alice 6) • Аппарат совместим с программами по управлению данными пациентов EncorePro и DirectView, которые формируют отчеты о проведении вентиляционной терапии с включением трендов на протяжении как длительных, так и коротких интервалов времени (записи кривых с помощью DirectView осуществляются протяженностью до 72 часов) • Возможность подключения к модулю оксиметрии
Удобство и комфорт пациентов || KBA1

Удобство и комфорт пациентов

• Простота в использовании благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу • Встроенный увлажнитель с подогревом

Удобство и комфорт пациентов

• Простота в использовании благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу • Встроенный увлажнитель с подогревом

Удобство и комфорт пациентов

• Простота в использовании благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу • Встроенный увлажнитель с подогревом
  • Технологии Philips Respironics || KBA1
  • Новейшие технологии в BiPAP A30: || KBA1
  • Мониторинг данных вентиляции для эффе... || KBA1
  • Удобство и комфорт пациентов || KBA1
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Технологии Philips Respironics || KBA1

Технологии Philips Respironics

Аппарат BiPAP A30 предназначен для лечения пациентов с хронической дыхательной недостаточностью, а также синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС) и обеспечивает вентиляцию легких с поддержкой давлением вплоть до 30 см H2O.

Технологии Philips Respironics

Аппарат BiPAP A30 предназначен для лечения пациентов с хронической дыхательной недостаточностью, а также синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС) и обеспечивает вентиляцию легких с поддержкой давлением вплоть до 30 см H2O.

Технологии Philips Respironics

Аппарат BiPAP A30 предназначен для лечения пациентов с хронической дыхательной недостаточностью, а также синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС) и обеспечивает вентиляцию легких с поддержкой давлением вплоть до 30 см H2O.
Новейшие технологии в BiPAP A30: || KBA1

Новейшие технологии в BiPAP A30:

Auto-Trak - чувствительный алгоритм триггирования. AVAPS (комбинированная вентиляция с поддержкой давлением гарантированного среднего объема) - это инновационное решение помогает стабилизировать состояние пациента и упрощает его перевод из стационара домой. Dry Box - уникальная технология исключает риск протекания увлажнителя.

Новейшие технологии в BiPAP A30:

Auto-Trak - чувствительный алгоритм триггирования. AVAPS (комбинированная вентиляция с поддержкой давлением гарантированного среднего объема) - это инновационное решение помогает стабилизировать состояние пациента и упрощает его перевод из стационара домой. Dry Box - уникальная технология исключает риск протекания увлажнителя.

Новейшие технологии в BiPAP A30:

Auto-Trak - чувствительный алгоритм триггирования. AVAPS (комбинированная вентиляция с поддержкой давлением гарантированного среднего объема) - это инновационное решение помогает стабилизировать состояние пациента и упрощает его перевод из стационара домой. Dry Box - уникальная технология исключает риск протекания увлажнителя.
Мониторинг данных вентиляции для эффе... || KBA1

Мониторинг данных вентиляции для эффективного лечения

• Возможность подключения аппарата BiPAP A30 к полисомнографической системе (Alice PDx или Alice 6) • Аппарат совместим с программами по управлению данными пациентов EncorePro и DirectView, которые формируют отчеты о проведении вентиляционной терапии с включением трендов на протяжении как длительных, так и коротких интервалов времени (записи кривых с помощью DirectView осуществляются протяженностью до 72 часов) • Возможность подключения к модулю оксиметрии

Мониторинг данных вентиляции для эффективного лечения

• Возможность подключения аппарата BiPAP A30 к полисомнографической системе (Alice PDx или Alice 6) • Аппарат совместим с программами по управлению данными пациентов EncorePro и DirectView, которые формируют отчеты о проведении вентиляционной терапии с включением трендов на протяжении как длительных, так и коротких интервалов времени (записи кривых с помощью DirectView осуществляются протяженностью до 72 часов) • Возможность подключения к модулю оксиметрии

Мониторинг данных вентиляции для эффективного лечения

• Возможность подключения аппарата BiPAP A30 к полисомнографической системе (Alice PDx или Alice 6) • Аппарат совместим с программами по управлению данными пациентов EncorePro и DirectView, которые формируют отчеты о проведении вентиляционной терапии с включением трендов на протяжении как длительных, так и коротких интервалов времени (записи кривых с помощью DirectView осуществляются протяженностью до 72 часов) • Возможность подключения к модулю оксиметрии
Удобство и комфорт пациентов || KBA1

Удобство и комфорт пациентов

• Простота в использовании благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу • Встроенный увлажнитель с подогревом

Удобство и комфорт пациентов

• Простота в использовании благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу • Встроенный увлажнитель с подогревом

Удобство и комфорт пациентов

• Простота в использовании благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу • Встроенный увлажнитель с подогревом

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