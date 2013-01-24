Аппарат BiPAP A30 предназначен для двухуровневой вентиляции легких. Он прост в использовании и оснащен в соответствии сновейшими технологическими достижениями Philips Respironics, благодаря которым BiPAP A30 позволяет легко переводить пациентов с хронической дыхательной недостаточностью из стационара на домашнее лечение.]
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Аппарат BiPAP A30 предназначен для лечения пациентов с хронической дыхательной недостаточностью, а также синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС) и обеспечивает вентиляцию легких с поддержкой давлением вплоть до 30 см H2O.
Технологии Philips Respironics
Аппарат BiPAP A30 предназначен для лечения пациентов с хронической дыхательной недостаточностью, а также синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС) и обеспечивает вентиляцию легких с поддержкой давлением вплоть до 30 см H2O.
Технологии Philips Respironics
Аппарат BiPAP A30 предназначен для лечения пациентов с хронической дыхательной недостаточностью, а также синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС) и обеспечивает вентиляцию легких с поддержкой давлением вплоть до 30 см H2O.
Новейшие технологии в BiPAP A30: || KBA1
Новейшие технологии в BiPAP A30:
Auto-Trak - чувствительный алгоритм триггирования.
AVAPS (комбинированная вентиляция с поддержкой давлением гарантированного среднего объема) - это инновационное решение помогает стабилизировать состояние пациента и упрощает его перевод из стационара домой.
Dry Box - уникальная технология исключает риск протекания увлажнителя.
Новейшие технологии в BiPAP A30:
Auto-Trak - чувствительный алгоритм триггирования.
AVAPS (комбинированная вентиляция с поддержкой давлением гарантированного среднего объема) - это инновационное решение помогает стабилизировать состояние пациента и упрощает его перевод из стационара домой.
Dry Box - уникальная технология исключает риск протекания увлажнителя.
Новейшие технологии в BiPAP A30:
Auto-Trak - чувствительный алгоритм триггирования.
AVAPS (комбинированная вентиляция с поддержкой давлением гарантированного среднего объема) - это инновационное решение помогает стабилизировать состояние пациента и упрощает его перевод из стационара домой.
Dry Box - уникальная технология исключает риск протекания увлажнителя.
Мониторинг данных вентиляции для эффе... || KBA1
Мониторинг данных вентиляции для эффективного лечения
• Возможность подключения аппарата BiPAP A30 к полисомнографической системе (Alice PDx или Alice 6)
• Аппарат совместим с программами по управлению данными пациентов EncorePro и DirectView, которые формируют отчеты о проведении вентиляционной терапии с включением трендов на протяжении как длительных, так и коротких интервалов времени (записи кривых с помощью DirectView осуществляются протяженностью до 72 часов)
• Возможность подключения к модулю оксиметрии
Мониторинг данных вентиляции для эффективного лечения
• Возможность подключения аппарата BiPAP A30 к полисомнографической системе (Alice PDx или Alice 6)
• Аппарат совместим с программами по управлению данными пациентов EncorePro и DirectView, которые формируют отчеты о проведении вентиляционной терапии с включением трендов на протяжении как длительных, так и коротких интервалов времени (записи кривых с помощью DirectView осуществляются протяженностью до 72 часов)
• Возможность подключения к модулю оксиметрии
Мониторинг данных вентиляции для эффективного лечения
• Возможность подключения аппарата BiPAP A30 к полисомнографической системе (Alice PDx или Alice 6)
• Аппарат совместим с программами по управлению данными пациентов EncorePro и DirectView, которые формируют отчеты о проведении вентиляционной терапии с включением трендов на протяжении как длительных, так и коротких интервалов времени (записи кривых с помощью DirectView осуществляются протяженностью до 72 часов)
• Возможность подключения к модулю оксиметрии
Удобство и комфорт пациентов || KBA1
Удобство и комфорт пациентов
• Простота в использовании благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу
• Встроенный увлажнитель с подогревом
Удобство и комфорт пациентов
• Простота в использовании благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу
• Встроенный увлажнитель с подогревом
Удобство и комфорт пациентов
• Простота в использовании благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу
• Встроенный увлажнитель с подогревом
Аппарат BiPAP A30 предназначен для лечения пациентов с хронической дыхательной недостаточностью, а также синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС) и обеспечивает вентиляцию легких с поддержкой давлением вплоть до 30 см H2O.
Технологии Philips Respironics
Аппарат BiPAP A30 предназначен для лечения пациентов с хронической дыхательной недостаточностью, а также синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС) и обеспечивает вентиляцию легких с поддержкой давлением вплоть до 30 см H2O.
Технологии Philips Respironics
Аппарат BiPAP A30 предназначен для лечения пациентов с хронической дыхательной недостаточностью, а также синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС) и обеспечивает вентиляцию легких с поддержкой давлением вплоть до 30 см H2O.
Новейшие технологии в BiPAP A30: || KBA1
Новейшие технологии в BiPAP A30:
Auto-Trak - чувствительный алгоритм триггирования.
AVAPS (комбинированная вентиляция с поддержкой давлением гарантированного среднего объема) - это инновационное решение помогает стабилизировать состояние пациента и упрощает его перевод из стационара домой.
Dry Box - уникальная технология исключает риск протекания увлажнителя.
Новейшие технологии в BiPAP A30:
Auto-Trak - чувствительный алгоритм триггирования.
AVAPS (комбинированная вентиляция с поддержкой давлением гарантированного среднего объема) - это инновационное решение помогает стабилизировать состояние пациента и упрощает его перевод из стационара домой.
Dry Box - уникальная технология исключает риск протекания увлажнителя.
Новейшие технологии в BiPAP A30:
Auto-Trak - чувствительный алгоритм триггирования.
AVAPS (комбинированная вентиляция с поддержкой давлением гарантированного среднего объема) - это инновационное решение помогает стабилизировать состояние пациента и упрощает его перевод из стационара домой.
Dry Box - уникальная технология исключает риск протекания увлажнителя.
Мониторинг данных вентиляции для эффе... || KBA1
Мониторинг данных вентиляции для эффективного лечения
• Возможность подключения аппарата BiPAP A30 к полисомнографической системе (Alice PDx или Alice 6)
• Аппарат совместим с программами по управлению данными пациентов EncorePro и DirectView, которые формируют отчеты о проведении вентиляционной терапии с включением трендов на протяжении как длительных, так и коротких интервалов времени (записи кривых с помощью DirectView осуществляются протяженностью до 72 часов)
• Возможность подключения к модулю оксиметрии
Мониторинг данных вентиляции для эффективного лечения
• Возможность подключения аппарата BiPAP A30 к полисомнографической системе (Alice PDx или Alice 6)
• Аппарат совместим с программами по управлению данными пациентов EncorePro и DirectView, которые формируют отчеты о проведении вентиляционной терапии с включением трендов на протяжении как длительных, так и коротких интервалов времени (записи кривых с помощью DirectView осуществляются протяженностью до 72 часов)
• Возможность подключения к модулю оксиметрии
Мониторинг данных вентиляции для эффективного лечения
• Возможность подключения аппарата BiPAP A30 к полисомнографической системе (Alice PDx или Alice 6)
• Аппарат совместим с программами по управлению данными пациентов EncorePro и DirectView, которые формируют отчеты о проведении вентиляционной терапии с включением трендов на протяжении как длительных, так и коротких интервалов времени (записи кривых с помощью DirectView осуществляются протяженностью до 72 часов)
• Возможность подключения к модулю оксиметрии
Удобство и комфорт пациентов || KBA1
Удобство и комфорт пациентов
• Простота в использовании благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу
• Встроенный увлажнитель с подогревом
Удобство и комфорт пациентов
• Простота в использовании благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу
• Встроенный увлажнитель с подогревом
Удобство и комфорт пациентов
• Простота в использовании благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу
• Встроенный увлажнитель с подогревом
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.