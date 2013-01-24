Мониторинг данных вентиляции для эффективного лечения

• Возможность подключения аппарата BiPAP A30 к полисомнографической системе (Alice PDx или Alice 6) • Аппарат совместим с программами по управлению данными пациентов EncorePro и DirectView, которые формируют отчеты о проведении вентиляционной терапии с включением трендов на протяжении как длительных, так и коротких интервалов времени (записи кривых с помощью DirectView осуществляются протяженностью до 72 часов) • Возможность подключения к модулю оксиметрии