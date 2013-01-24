Компактный и стильный ингалятор легко впишется в интерьер дома

Стильная конструкция включает в себя переносную док-станцию, фильтр и кабель питания, она прекрасно впишется в домашний интерьер. Гарантия на устройство составляет 5 лет. Ингалятор соответствует международному стандарту IEC 60601-1, устанавливающему требования к безопасности и техническим характеристикам (третье издание с последующими изменениями и дополнениями).