Essence принадлежит к семейству компрессорных ингаляторов InnoSpire от Philips Respironics. Данное устройство по разумной цене обеспечивает быстрое и эффективное введение лекарственных препаратов при аэрозольной терапии, оно также оснащено проверенной технологией SideStream.
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Активная система Вентури || Проверенная технология SideStr
Активная система Вентури обеспечивает быстрое введение лекарственных препаратов
Essence эффективно работает в сочетании с ингаляторами SideStream, оснащенными активной системой Вентури, которая увеличивает скорость потока воздуха, идущего от компрессора. Это позволяет быстрее вводить лекарство и сокращает время процедуры. Благодаря меньшему количеству деталей компрессорные ингаляторы Essence проще собирать, очищать и использовать по сравнению с другими традиционными ингаляторами. Уникальная конструкция SideStream неизменно обеспечивает равномерное введение лекарств.
Активная система Вентури обеспечивает быстрое введение лекарственных препаратов
Essence эффективно работает в сочетании с ингаляторами SideStream, оснащенными активной системой Вентури, которая увеличивает скорость потока воздуха, идущего от компрессора. Это позволяет быстрее вводить лекарство и сокращает время процедуры. Благодаря меньшему количеству деталей компрессорные ингаляторы Essence проще собирать, очищать и использовать по сравнению с другими традиционными ингаляторами. Уникальная конструкция SideStream неизменно обеспечивает равномерное введение лекарств.
Активная система Вентури обеспечивает быстрое введение лекарственных препаратов
Essence эффективно работает в сочетании с ингаляторами SideStream, оснащенными активной системой Вентури, которая увеличивает скорость потока воздуха, идущего от компрессора. Это позволяет быстрее вводить лекарство и сокращает время процедуры. Благодаря меньшему количеству деталей компрессорные ингаляторы Essence проще собирать, очищать и использовать по сравнению с другими традиционными ингаляторами. Уникальная конструкция SideStream неизменно обеспечивает равномерное введение лекарств.
Компактный и стильный || Компактная конструкция
Компактный и стильный ингалятор легко впишется в интерьер дома
Стильная конструкция включает в себя переносную док-станцию, фильтр и кабель питания, она прекрасно впишется в домашний интерьер. Гарантия на устройство составляет 5 лет. Ингалятор соответствует международному стандарту IEC 60601-1, устанавливающему требования к безопасности и техническим характеристикам (третье издание с последующими изменениями и дополнениями).
Компактный и стильный ингалятор легко впишется в интерьер дома
Стильная конструкция включает в себя переносную док-станцию, фильтр и кабель питания, она прекрасно впишется в домашний интерьер. Гарантия на устройство составляет 5 лет. Ингалятор соответствует международному стандарту IEC 60601-1, устанавливающему требования к безопасности и техническим характеристикам (третье издание с последующими изменениями и дополнениями).
Компактный и стильный ингалятор легко впишется в интерьер дома
Стильная конструкция включает в себя переносную док-станцию, фильтр и кабель питания, она прекрасно впишется в домашний интерьер. Гарантия на устройство составляет 5 лет. Ингалятор соответствует международному стандарту IEC 60601-1, устанавливающему требования к безопасности и техническим характеристикам (третье издание с последующими изменениями и дополнениями).
Активная система Вентури || Проверенная технология SideStr
Активная система Вентури || Проверенная технология SideStr
Активная система Вентури обеспечивает быстрое введение лекарственных препаратов
Essence эффективно работает в сочетании с ингаляторами SideStream, оснащенными активной системой Вентури, которая увеличивает скорость потока воздуха, идущего от компрессора. Это позволяет быстрее вводить лекарство и сокращает время процедуры. Благодаря меньшему количеству деталей компрессорные ингаляторы Essence проще собирать, очищать и использовать по сравнению с другими традиционными ингаляторами. Уникальная конструкция SideStream неизменно обеспечивает равномерное введение лекарств.
Активная система Вентури обеспечивает быстрое введение лекарственных препаратов
Essence эффективно работает в сочетании с ингаляторами SideStream, оснащенными активной системой Вентури, которая увеличивает скорость потока воздуха, идущего от компрессора. Это позволяет быстрее вводить лекарство и сокращает время процедуры. Благодаря меньшему количеству деталей компрессорные ингаляторы Essence проще собирать, очищать и использовать по сравнению с другими традиционными ингаляторами. Уникальная конструкция SideStream неизменно обеспечивает равномерное введение лекарств.
Активная система Вентури обеспечивает быстрое введение лекарственных препаратов
Essence эффективно работает в сочетании с ингаляторами SideStream, оснащенными активной системой Вентури, которая увеличивает скорость потока воздуха, идущего от компрессора. Это позволяет быстрее вводить лекарство и сокращает время процедуры. Благодаря меньшему количеству деталей компрессорные ингаляторы Essence проще собирать, очищать и использовать по сравнению с другими традиционными ингаляторами. Уникальная конструкция SideStream неизменно обеспечивает равномерное введение лекарств.
Компактный и стильный || Компактная конструкция
Компактный и стильный ингалятор легко впишется в интерьер дома
Стильная конструкция включает в себя переносную док-станцию, фильтр и кабель питания, она прекрасно впишется в домашний интерьер. Гарантия на устройство составляет 5 лет. Ингалятор соответствует международному стандарту IEC 60601-1, устанавливающему требования к безопасности и техническим характеристикам (третье издание с последующими изменениями и дополнениями).
Компактный и стильный ингалятор легко впишется в интерьер дома
Стильная конструкция включает в себя переносную док-станцию, фильтр и кабель питания, она прекрасно впишется в домашний интерьер. Гарантия на устройство составляет 5 лет. Ингалятор соответствует международному стандарту IEC 60601-1, устанавливающему требования к безопасности и техническим характеристикам (третье издание с последующими изменениями и дополнениями).
Компактный и стильный ингалятор легко впишется в интерьер дома
Стильная конструкция включает в себя переносную док-станцию, фильтр и кабель питания, она прекрасно впишется в домашний интерьер. Гарантия на устройство составляет 5 лет. Ингалятор соответствует международному стандарту IEC 60601-1, устанавливающему требования к безопасности и техническим характеристикам (третье издание с последующими изменениями и дополнениями).
технические характеристики
Физические параметры
Физические параметры
Вес
1.5 кг
Размер
165 х 165 х 108 мм
Мощность
Мощность
Время лечения
5 - 7 минут
Электрические параметры/мощность
220 В / 60 Гц, 1,2 А
Максимальное давление
296 kPa
Максимальная скорость потока
9.4 литров в минуту
Рабочая скорость потока
7 литров в минуту
Режим работы
30 мин. во включенном состоянии/30 мин. в выключенном состоянии
30 мин. во включенном состоянии/30 мин. в выключенном состоянии
Объем
Объем
Объем распыляемого лекарственного средства
8 мл
Масс-медианный аэродинамический диаметр
80% <lt/>5 микрон
Поддержка
Поддержка
Гарантия
5 лет
Риски, связанные с продуктом
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.